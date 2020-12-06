新冠后遗症从何而来？科学家或找到原因

(德国之声中文网)许多新冠肺炎的患者在病愈后出现严重后遗症，症状包括疲倦、全身无力、头痛以及呼吸急促。这些后遗症可能持续数周，甚至数月之久。即使是外表看起来已经康复的人，也绝不是真正的健康。

新冠肺炎经常对血液循环造成影响，导致血栓的形成，即血管阻塞。此外，血液中的氧气运输可能不顺畅。而研究发现，血细胞似乎对新冠长期后遗症有着重大影响。

位于德国埃朗根的马克斯-普朗克研究所在一份发表于《生物物理杂志》（Biophysical Journal）的研究中提出新假设。研究认为，新冠患者的血细胞发生了变化，白血球和红血球的弹性和大小有所改变。因此，血细胞与其物理特征是造成新冠后遗症的关键性因素。

呼吸急促是新冠长期后遗症之一

新冠患者的血细胞改变

研究团队对新冠患者、痊愈者以及健康人士的血细胞进行研究，其中17人患有严重新冠肺炎，14人已康复，对照组的24人则身体健康。研究过程中共检查了4亿个细胞。

马克斯-普朗克研究所的古克（Jochen Guck）在新闻稿中写道：“在感染者以及康复者身上，我们都测量出细胞明显且持久的变化。”

此次的研究方法是由研究人员所开发，它被称之为“实时可变形性细胞技术”（RT-DC）。这个技术是将血细胞输入至狭窄的管道，将白血球和红血球拉伸。

利用高速照相机并透过特殊显微镜拍下每个血细胞，接着使用相应软件分析细胞的大小及变形程度，每秒可检测高达1000个细胞的状态。

一些新冠患者在痊愈后出现血栓的后遗症

疫情预警系统？

新冠患者血细胞的大小以及变形程度远高于健康人士。这显示细胞在感染新冠肺炎期间受到损伤。健康人群的血细胞具有弹性，能够通过最细的静脉。

研究显示，新冠肺炎会对红血球和白血球造成改变Weiße und rote Blutkörperchen verändern sich bei COVID-19

正常的红血球为双凹圆碟形，由于没有细胞核，红血球可以变形并通过直径只有其一半大小的毛细血管。通过这种方式，红血球能到达体内最远的角落，提供养分和氧气。

白血球的体积也相对较小，细胞表面有许多突起物使其能灵活移动。白血球对于免疫系统起着核心作用。

出现新冠长期后遗症的患者血细胞则呈球形，可能堵塞静脉引发血栓和栓塞。

研究人员希望未来能使用新分析方法做出更迅速可靠的诊断。在最佳的情况下，或许能成为一种早期预警方法，未来应对那些由迄今未知的病毒所引起的的大流行病。

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