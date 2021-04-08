 新冠变种病毒P.1何以如此危险？ | 科技环境 | DW | 10.04.2021

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科技环境

新冠变种病毒P.1何以如此危险？

新冠P.1变种毒株在巴西迅速蔓延。由于具高度传染性，它十分危险，即使是新冠康复者也有可能再度染疴。现有疫苗接种效果不彰。

Illustration eine Coronavirus-Mutation

（德国之声中文网）这些天，病毒学家们1月以来一直警告的情况得到：新冠毒株变种P.1已然肆虐，并以令人窒息的速度蔓延。     

今年年初，巴西日均死亡人数不到1000，但3月底以来数字急剧上升，目前的每日死亡人数高达3000人，约90%的新感染病例由P.1变种引起。

新染疫人数无法确定，但有一点非常清楚：疫情已然失控。 截至2021年4月8日，巴西已有1300多万人确诊染疫。     

巴西人口超过2亿，医学专家相信，还有大量登记病例，众多染疫或康复者可能从未被纳入统计数字。P.1变种病毒目前已蔓延至墨西哥、哥伦比亚，甚至欧洲的瑞典、比利时。  

新冠变种P.1，我们知道些什么？

1月10日，医学专家首次在巴西发现该变异毒株，它有17种变体，其中3个附着于棘突蛋白，而后者可能导致病毒更易进入细胞并在其中繁殖。尤其麻烦的是E484K变体，这可能是新冠痊愈患者再度染疫的原因。   

Brasilien Sao Paolo | Coronavirus | Begräbnis

巴西受到新冠疫情重创，死亡人数不断增加

最初，P.1变种毒株主要在亚马逊州首府马瑙斯（Manaus）传播。值得注意的是，此前，当地已有很多人感染新冠。医学专家本希望那里能很快出现自然群体免疫。这一希望却被P.1打破。P.1变种的突变与南非变种B.1.351的突变相似，但已独立进化。  

P.1病情是否比其它变异体严重？  

出现P.1变种的其它国家的经验表明，患者病况并不比原来的野生型严重。但到目前为止，几乎相关结论性数据。有一点很明确：这一变种毒株传染性更强。  

它已导致巴西卫生系统负荷过重，死亡率因此居高不下。大多数病人无法得到重症监护治疗，氧气供应匮乏。在此情况下无法获得任何关于新感染的可靠数字，因此现在几乎不可能从统计学的角度对变种P.1的危险性作出可靠判断。   

观看视频 01:55

如何更快让新冠变种“现形”？

现有疫苗效果如何？    

当前研发出的疫苗对P.1变种是否有用以及效果如何，目前尚无定论。人们知道，在实验室中，阿斯利康和BioNTech公司的疫苗能形成针对该变种的中和抗体；但一项初步研究结果显示，其效力逊于对野生型病毒。    

人们也知道，阿斯利康疫苗对在棘突蛋白中存在类似突变的南非变种的效果不理想。尽管这样，坚持实施疫苗接种战略仍有意义，因为，即使感染了变种病毒，接种后病况也可能较轻，须接受强化治疗的人数较少，死亡人数也会减少。 

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