 新冠危机重创英国经济 11年来首度衰退 | 经济纵横 | DW | 12.08.2020

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经济纵横

新冠危机重创英国经济 11年来首度衰退

今年春季，英国经济萎缩五分之一，数十万个工作岗位消失。任何其他工业大国都没有像英国这般受到新冠危机如此重创。

Großbritannien I Wirtschaft I COVID-19 (Reuters/T. Melville)

（德国之声中文网）第二季度英国的经济产出出现了前所未有的萧条。据伦敦统计局公布的数据，4月至6月的国内生产总值（GDP）与上一季度相比下降了20.4％。由于上一季度已出现萎缩以来，英国经济如今正式陷入衰退。

相比之下，第二季度德国经济下降10.1％，降幅仅为英国的一半。

新冠疫情对英国的打击也尤其严重。根据约翰·霍普金斯大学公布的消息，到本周三，英国已确认31万3394例感染案例，4万6611死于新冠。经过最初的拖延之后，约翰逊（Boris Johnson）首相领导下的政府实施了严格的封锁措施，导致很大部分经济领域陷入停滞境地。

百年罕见的衰退

政府主要在第二季度为遏制新冠疫情采取了强硬措施。然而，在衰退之后，英国经济一度有所恢复。伦敦的统计人员称，6月份的经济产出环比增长了8.7％。

根据英国央行的预测，英国今年的国内生产总值（GDP）将下降9.5％，这将是过去大约100年中英国从未经历过的经济衰退。根据预测，明年经济将增长9％。

DW Sendung Fokus Europa Großbritannien Fahrräder (DW)

失业率上升

这场危机已经在英国劳动力市场上留下了印记。从4月到6月，就业人数减少了22万。伦敦统计局已经在星期二（8月11日）宣布了这一消息。自2009年的金融危机以来，英国还从未像在此次新冠危机中这样失去如此多的工作岗位。专家们认为，由于一些丢掉工作的人暂时还没有去尝试寻找新工作，因此还没有被计入失业率之内。

此外，为了缓解新冠危机带来的后果，英国还效仿德国的短时工作制实施了一项"工作保留计划"。该计划将在10月底结束。伦敦中央银行估计，失业率可能在年底前翻番升至7.5％。



李京慧/乐然 (路透社、德新社)

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