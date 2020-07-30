 新冠危机重创在华德企 | 经济纵横 | DW | 02.08.2020

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经济纵横

新冠危机重创在华德企

中国在很大程度上控制了新冠疫情。但是在华德国企业要等待比预期更长的时间才能恢复正常。北京可以为恢复经济做些贡献。

Daimler in China (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

全面恢复到疫情之前的水平 - 明年再说吧

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中国出现的新一轮疫情会不会让刚刚成功起步的经济复苏功亏一篑？会不会再度威胁到在华外企？在华欧盟商会表示，北京的疫情应不会影响到中国经济的整体恢复。

在华欧盟企业正在多条战线作战:经济增速放缓、全球景气衰退、贸易战争——现在，又加上中国国企咄咄逼人。前景比过去任何都更堪忧。

（德国之声中文网）新冠危机使得在华德国公司的营业额蒙受严重损失。预计新冠危机还将持续较长时间。周三（7月29日），德国海外商会的莱恩哈特（Ulf Reinhardt）在北京介绍对在华德企进行的调查结果时表示："若想让生意恢复到新冠危机前的水平，估计要等到明年。"

将近四分之三的在华德企表示，生产能力正在恢复，但不确定性仍然很大，尤其是在 需求和销售方面。

莱恩哈特说："二分之一的受访德国公司预计2020年销售额将出现2位数的下降。"他说，这是"一个令人不安的数字。"中国的持续入境限制以及资金流动问题是公司面临的三大挑战之一。新冠病毒不仅带来新的挑战，同时也加剧了投资条件、互联网使用和在当地融资等既有问题。

去年12月初，中国首次发现新冠病毒感染病例，至今年3月，基本上控制了病毒的传播。然而新冠病毒却在其它国家迅速蔓延。德国商会认为，作为世界第二大经济体的中国，对全球的经济复苏起着关键的作用。但是德国企业家希望为其在中国的投资决定寻找更多的计划安全性。

在新冠危机和美中贸易战的背景下，企业家们也担心这一趋势最终导致国民经济体的脱钩及可能给全球供应链带来的影响。德国海外商会的调查报告指出："一些企业担心，在产生系统标准的同时，技术冷战与之并行。"因此，为了提高人们的信心，中国应该争取在年底前与欧盟就投资保护协议达成一致。

德企认为，中国应该进一步开放市场，创造公平竞争的条件，减少投资障碍并削减国有企业的作用。涉及中国的旅行限制，在华德国企业要求在对等的基础上实行统一的检测和隔离规定。此外，德国企业还要求恢复其在中国的有效居留许可。

德国海外商会表示，由于危机正在推动数字化进程，因此有必要减少对互联网的使用限制，方便更快的上网。在此，德国商会没有直接触及对很多外国网站和社交媒体进行封锁的中国"长城防火墙"的审查问题。商会还表示，就网络安全制定"透明和适当的"、也允许跨境数据流通的相关规定也是必要的。

由于许多公司因新冠疫情很快出现资金短缺问题，因此，德国海外商会还要求为德国公司在中国获得贷款提供更多方便。特别是一些中小企业很难在中国的银行获得足够的贷款。德国商会认为在这方面也应制定透明、合理和更方便的贷款规定。同时应该为跨境支付提供更多的便利。

 

李京慧/凝炼 （德新社 ）

 

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