新冠危机过后：中国外贸火爆

（德国之声中文网）11月份，中国出口增速之大出人预料：根据该国海关总署公布的数据，与新冠大流行瘟疫导致的全球经济危机之初的去年同期相比，对外出口增加21.1%，出口商品总额1.8万亿元（约2680亿美元）。当月，进口增加4.5%，略低于预期。

根据进出口总值计算，外贸顺差大幅增长：出口总值比进口总值多750亿美元，顺差增幅为102.9%。

走出新冠阴影

正当世界上众多经济体尚与新冠大流行瘟疫造成的后果苦斗之时，中国国民经济或许已成功继续改善其地位：这个全球人口最多国家称，今夏以来已基本控制了疫情，新感染病例只零星出现。

这一点也反映在了各项经济指标上。目前，所有相关指标均呈上升曲线。著名经济杂志《财新》公布的11月份采购经理指数增加了1.3，达到54.9点，为2010年11月以来的最高值，而当时，经济刚从全球金融危机中得到恢复。这是景气指标连续第7个月趋高，就业强劲增加，为2011年5月以来所仅见。

中国专家预计，在第三季度增长4.9%之后，第四季度，中国经济将在增长5.5%以上。这样，今年全年，中国国民经济的增速将达到2.0至2.2%--而众多国家正面临新冠大瘟疫导致的本国经济大萎缩局面。

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凝炼/石涛（德新社、路透社）

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