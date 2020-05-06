 新冠危机致德国工业生产大幅下降 | 经济纵横 | DW | 07.05.2020

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经济纵横

新冠危机致德国工业生产大幅下降

3月份，包括建筑和能源领域在内的德国工业生产下降了9％以上，引起经济学家们的震惊。这是几十年来最大的跌幅，然而危机尚未结束。

Coronavirus Zwickau - Volkswagen fährt Produktion wieder hoch (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

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根据德国官方的预测，鉴于新冠危机，德国经济正迎来1945年以来最严重的衰退。目前失业率增加，在德申请短时工的人数破千万。柏林经济部谨慎透露在疫情中分阶段重启经济的计划。 (30.04.2020)

新冠肺炎危机导致全球经济处于崩溃的边缘。危机过后将会呈现一个什么样的世界？路透社记者就此采访了三位德国知名经济学家。 (26.04.2020)

新冠疫情将给德国带来多大经济损失，造成多少就业岗位流失？德国各大经济研究所纷纷对疫情持续不同时间所带来的经济后果作出预估。Ifo经济研究所估计，至少将有100万人失业；若经济部份暂停运作3个月，德国将损失7290亿欧元。 (24.03.2020)

为了缓解新冠疫情给德国经济带来的负面影响，联邦政府计划启动庞大的一揽子救助计划。财长朔尔茨表示，目前正面临巨大挑战，德国在财政预算方面将会“变道”。 (22.03.2020)

在讨论是否在德国实行“禁足令”的同时，联邦政府也在着手准备一系列政策，希望起到“减震”作用，缓冲疫情给企业和民众带来的经济影响。 (21.03.2020)

（德国之声中文网）据联邦统计局公布的数据，3月份德国制造业产值与去年同期相比下降了9.2％。这是自1991年1月以来出现的最大跌幅。经济学家此前预计平均跌幅为7.4％。

与去年同期相比，2月份的产值跌幅甚至更大，产值下降11.6％。汽车工业受到的打击尤其严重，与上个月相比，汽车产量下降了近三分之一。

订单急速减少

印刷、服装和制药以及投资产品领域的生产下降了两位数。只有建筑行业略有增长。令人稍感欣慰的是，整个季度的下降幅度不是太大。由于今年有良好的开端，因此前三个月的产量整体下降仅为1.2％。

然而订单的大幅减少令人担忧。3月份的订单数量比上个月减少了15.6％。德国制造业预计其生产将出现前所未有的暴跌。根据未来三个月经济发展形式晴雨表，4月份订单下降了30个百分点，将至51.4%，创两德统一以来最低。德国经济研究所的经济问题专家沃尔拉博（Klaus Wohlrabe）说："生产的谷底将越来越深。"

最糟糕的时刻尚未到来

联邦经济部也预期经济发展形势将会更加糟糕。联邦经济部认为，"4月份的生产下降幅度可能更加严重。" DWS基金管理公司的欧洲首席经济学家莫里森（Martin Moryson）也预计，还将出现更糟糕的情况。

李京慧/达扬/（德广联）

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