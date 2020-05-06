新冠危机致德国工业生产大幅下降

（德国之声中文网）据联邦统计局公布的数据，3月份德国制造业产值与去年同期相比下降了9.2％。这是自1991年1月以来出现的最大跌幅。经济学家此前预计平均跌幅为7.4％。

与去年同期相比，2月份的产值跌幅甚至更大，产值下降11.6％。汽车工业受到的打击尤其严重，与上个月相比，汽车产量下降了近三分之一。

订单急速减少

印刷、服装和制药以及投资产品领域的生产下降了两位数。只有建筑行业略有增长。令人稍感欣慰的是，整个季度的下降幅度不是太大。由于今年有良好的开端，因此前三个月的产量整体下降仅为1.2％。

然而订单的大幅减少令人担忧。3月份的订单数量比上个月减少了15.6％。德国制造业预计其生产将出现前所未有的暴跌。根据未来三个月经济发展形式晴雨表，4月份订单下降了30个百分点，将至51.4%，创两德统一以来最低。德国经济研究所的经济问题专家沃尔拉博（Klaus Wohlrabe）说："生产的谷底将越来越深。"

最糟糕的时刻尚未到来

联邦经济部也预期经济发展形势将会更加糟糕。联邦经济部认为，"4月份的生产下降幅度可能更加严重。" DWS基金管理公司的欧洲首席经济学家莫里森（Martin Moryson）也预计，还将出现更糟糕的情况。

李京慧/达扬/（德广联）