新冠危机：美参议院达成2万亿救助计划

（德国之声中文网）经过数日的谈判，美国国会参议院两党和白宫就新冠危机救助一揽子计划达成了一致。该计划要点包括向纳税人提供救助金、显著改善失业保险条件、向医院大笔注资以及对企业提供援助贷款。

这是美国国会近期制定的第三个应对新冠疫情可能带来的经济危机的救助计划，也是其中范围最广，金额最高的一次，计划注资2万亿美元。其中1500亿美元将用于支持医疗卫生系统和地方行政机构。

3670亿美元将用于维持小型企业在停工期间的资金周转。500亿美元用于向大型企业，包括航空业提供贷款和担保。参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，这是美国有史以来规模最大的一项救助计划。

现金发到纳税人手中

在计划的具体内容周三公布之前，美国媒体已援引参议院人数透露了一些救助计划细节。包括，每个成年美国公民将获得一次性现金补助1200美元，儿童补贴500美元。

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政府将补贴企业继续支付停工雇员3个月的薪资；受隔离限制被迫停工的雇员将依照本州普遍标准获得失业金，以及每周600美元的补助。这一措施也首次适用于优步（Uber）司机这样的被支付佣金的雇员。

计划拟拨出500亿美元，让那些不辞退现有雇员的公司获得周转贷款，并由政府承担停工雇员薪资的50%。此外企业还可缓缴比例为6.2%的社保税费。

能否挡住经济衰退？

国会两党和白宫就救助计划的内容进行了拉锯战式的谈判。民主党曾两度拒绝计划草案，理由是向各州和医疗机构投入的资金太少，以及对失业者的救助不够。在资助大企业方面，该党认为缺少对这一庞大资金使用的监管。

而共和党方面则曾指责民主党试图将救助资金挪用到与防疫和救市无关的其他领域，例如扩大可再生能源。救助计划法案还需在参议院和众议院得到表决批准后，由总统特朗普签字生效。据报道参议院将于周三晚些时候对该法案进行投票。

新冠疫情对美国经济的影响程度和规模尚难以预测。不少分析人士担心，今年第二季度的经济数据会有明显下挫，纵观全年甚至会出现衰退。

至周三，美国感染新冠病毒的人数已超过55000，800多人死于该疾病。大量企业被迫关门，数百万人失业。为了控制疫情传播的速度，各州颁布的禁足令迫使逾1亿美国人不得不呆在家中，占到美国总人口的三分之一。