 新冠危机：美参议院达成2万亿救助计划 | 经济纵横 | DW | 25.03.2020

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经济纵横

新冠危机：美参议院达成2万亿救助计划

美国政府为应对新冠疫情危机推出的史无前例的救助计划，在艰难谈判和一度“难产”的担忧后终于出台。计划不仅针对市场和企业，普通美国人，包括一些弱势群体也将从中获益。

Washington: Das Kapitol - Sitz des US-Kongresses (picture-alliance/J. Schwenkenbecher)

美国国会通过史上最大援助计划

（德国之声中文网）经过数日的谈判，美国国会参议院两党和白宫就新冠危机救助一揽子计划达成了一致。该计划要点包括向纳税人提供救助金、显著改善失业保险条件、向医院大笔注资以及对企业提供援助贷款。

这是美国国会近期制定的第三个应对新冠疫情可能带来的经济危机的救助计划，也是其中范围最广，金额最高的一次，计划注资2万亿美元。其中1500亿美元将用于支持医疗卫生系统和地方行政机构。

3670亿美元将用于维持小型企业在停工期间的资金周转。500亿美元用于向大型企业，包括航空业提供贷款和担保。参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，这是美国有史以来规模最大的一项救助计划。

USA Washinton | Auftakt des Amtenthebungsverfahrens gegen Trump: Chuck Schumer (picture-alliance/abaca/S. Reynolds)

参议院民主党领袖舒默（资料图片）

现金发到纳税人手中

在计划的具体内容周三公布之前，美国媒体已援引参议院人数透露了一些救助计划细节。包括，每个成年美国公民将获得一次性现金补助1200美元，儿童补贴500美元。

延伸阅读：特朗普最大的敌人叫新冠病毒

政府将补贴企业继续支付停工雇员3个月的薪资；受隔离限制被迫停工的雇员将依照本州普遍标准获得失业金，以及每周600美元的补助。这一措施也首次适用于优步（Uber）司机这样的被支付佣金的雇员。

计划拟拨出500亿美元，让那些不辞退现有雇员的公司获得周转贷款，并由政府承担停工雇员薪资的50%。此外企业还可缓缴比例为6.2%的社保税费。

能否挡住经济衰退？

国会两党和白宫就救助计划的内容进行了拉锯战式的谈判。民主党曾两度拒绝计划草案，理由是向各州和医疗机构投入的资金太少，以及对失业者的救助不够。在资助大企业方面，该党认为缺少对这一庞大资金使用的监管。

而共和党方面则曾指责民主党试图将救助资金挪用到与防疫和救市无关的其他领域，例如扩大可再生能源。救助计划法案还需在参议院和众议院得到表决批准后，由总统特朗普签字生效。据报道参议院将于周三晚些时候对该法案进行投票。

新冠疫情对美国经济的影响程度和规模尚难以预测。不少分析人士担心，今年第二季度的经济数据会有明显下挫，纵观全年甚至会出现衰退。

至周三，美国感染新冠病毒的人数已超过55000，800多人死于该疾病。大量企业被迫关门，数百万人失业。为了控制疫情传播的速度，各州颁布的禁足令迫使逾1亿美国人不得不呆在家中，占到美国总人口的三分之一。

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    污染了的门把手

    人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    没那么可口!

    因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    担心进口货？

    家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

  • Kabinett verabschiedet Gesetz gegen Retouren-Vernichtung (picture-alliance/dpa/T. Weller)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    包裹也有病毒？

    一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    人与宠物谁传谁？

    我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    危险的蔬菜？

    联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    被污染低温食品

    已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    禁食野生动物！

    COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。

    作者: Julia Vergin


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