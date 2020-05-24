新冠危机的牺牲品——欧洲汽车市场

（德国之声中文网）今年4月，欧盟各国共销售新车27万682辆，与去年同期相比减少76%。总部位于布鲁塞尔的欧洲汽车协会（Acea）作了这一通报。今年一月及二月，新车销售量已经下降，之后，又因新冠危机而再减少一半。开年以来，欧盟内对小轿车的需求量总共下跌40%。

4月份，所有车行实际上均停业。欧洲汽车协会报告说，所有27个成员国市场下跌幅度均呈两位数百分比。受新冠危机打击最重的国家，情形尤其严重：意大利减少97.6%；西班牙96.5%；法国88.8%。不再属于欧盟的英国，轿车销售量也遽降97%。

菲亚特-克莱斯勒减少90%

专家们指出，由此，欧盟新车市场经历了规模空前的一次挫折。这也反映于各个汽车制造商：德国的大众和戴姆勒新车销售降幅明显超过70%；法国汽车制造商雷诺和标致雪铁龙集团分别减少近80%；意-美联合制造商菲亚特-克莱斯勒的销售降幅甚至接近90%。

汽车生产商疲弱，配件供应商便跟着倒霉。面对危机，德国汽车配件行业中的大多数企业已做好大量裁员准备。德国汽车协会的一项成员企业问卷调查得出了这一结果。仅在接受询问的近130家企业，就有约1.25万个就业岗位直接受到威胁，一些企业已考虑裁员，减幅最高可达40%。

凝炼/乐然（德新社）