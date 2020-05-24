新冠危机的牺牲品——欧洲汽车市场

（德国之声中文网）今年4月，欧盟各国共销售新车27万682辆，与去年同期相比减少76%。总部位于布鲁塞尔的欧洲汽车协会（Acea）作了这一通报。今年一月及二月，新车销售量已经下降，之后，又因新冠危机而再减少一半。开年以来，欧盟内对小轿车的需求量总共下跌40%。
4月份，所有车行实际上均停业。欧洲汽车协会报告说，所有27个成员国市场下跌幅度均呈两位数百分比。受新冠危机打击最重的国家，情形尤其严重：意大利减少97.6%；西班牙96.5%；法国88.8%。不再属于欧盟的英国，轿车销售量也遽降97%。
菲亚特-克莱斯勒减少90%
专家们指出，由此，欧盟新车市场经历了规模空前的一次挫折。这也反映于各个汽车制造商：德国的大众和戴姆勒新车销售降幅明显超过70%；法国汽车制造商雷诺和标致雪铁龙集团分别减少近80%；意-美联合制造商菲亚特-克莱斯勒的销售降幅甚至接近90%。
菲亚特的新车销售降幅甚至接近90%
汽车生产商疲弱，配件供应商便跟着倒霉。面对危机，德国汽车配件行业中的大多数企业已做好大量裁员准备。德国汽车协会的一项成员企业问卷调查得出了这一结果。仅在接受询问的近130家企业，就有约1.25万个就业岗位直接受到威胁，一些企业已考虑裁员，减幅最高可达40%。
凝炼/乐然（德新社）
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
大众集团
2019年3月，大众汽车称，将裁减最多7000岗位，至2023年，实现每年节约59亿欧元的目标。同年11月，大众旗下豪华车品牌奥迪宣布，至2025年，裁员十分之一，总数9500人，以期实现电动化转型。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
PSA（标志/雪铁龙）集团，菲亚特/克莱斯勒
PSA集团旗下的德国欧宝（Opel）今年2月宣布，至2025年7月，实施裁减计划，为此，将为员工重新开放自愿离职项目。计划与PSA联姻的菲亚特/克莱斯勒表示，为避免减产，经理层赞同安排员工特别休假，在2022年重返工作岗位。与PSA合并有可能每年节省37亿欧元成本。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
宝马
去年11月，宝马管理层与工会达成协议，经由减少员工红利及相关福利降低成本，以避免采取“极端措施”。宝马称，将力求保持员工数量，加强软件开发，平衡其它领域的裁减。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
戴姆勒
今年2月，德国《商报》报道说，戴姆勒正强化其降低成本措施，计划裁员最多1.5万人。戴姆勒方面拒绝对此报道置评。不过，首席执行官凯伦纽斯（Ola Kaellenius）当月曾表示，未来3年，戴姆勒集团将在全球范围裁减1100名高管，约为管理层岗位的十分之一。该康采恩还宣布，将优化组织结构，消除梅斯德斯-奔驰集团和戴姆勒总部之间的双重架构。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
沃尔沃
2019年7月，沃尔沃宣布，计划节约固定成本20亿瑞典克朗（2.14亿美元），并称，节约措施将导致在2019年下半年和2020年上半年增加效益。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
捷豹路虎
今年2月，英国最大汽车品牌捷豹路虎（JAGUAR LAND ROVER）宣布，作为对需求减少的反应措施，计划在英国的两家工厂减产或在特定的日子停产，以降低成本。此前一个月，该公司曾表示，将减裁英国北部哈利伍德（Halewood）厂4500员工中的十分之一，并转变生产模式，以提高效益。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
雷诺
在十年来首次出现全年亏损后，这个法国汽车制造商宣布，计划在未来3年降低成本20亿欧元，并且不排除裁员可能性。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
博世
今年1月，这家德国公司表示，将经由缩短工时等措施减少降低成本，但拒绝提供在全球可能裁员的数字。
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欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式
大陆集团
去年11月，这家德国汽车配件供应商宣布，计划削减引擎制造能力。此举有可能导致至2028年减少5040个岗位。
作者: 凝练（摘编）