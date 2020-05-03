新冠危机：德国之声声援遭迫害记者

（德国之声中文网）德国之声将本年度的"DW言论自由奖"授予10多名报道新冠疫情的记者。来自四大洲的获奖者代表着全球所有在艰难条件下，发表有关新冠病毒及其传播状况独立信息的媒体从业人员。

"在全球遭遇健康危机的时刻，新闻媒体具有关键作用，每一名记者都肩负重大责任。"德国之声台长林堡（Peter Limbourg）在柏林公布获奖者名单时如是说。"各国公民有权取得具有事实依据的信息以及关键情报。所有形式的审查都可能导致生命代价！将涉及当前形势的报道定性为犯罪，明显是伤害言论自由的行为。"

遭到攻击、威胁、逮捕

联合国人权事务专员巴切莱特（Michelle Bachelet）在致获奖者的视频中表示，大众需要"关于大流行病的完整和准确信息，而且必须参与以我们的名义作出的决策"。

观看视频 02:26 分享 来自联合国人权事务高级专员的视频信息 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3bhw6 世界新闻自由日: 来自联合国人权事务高级专员的视频信息

她指出："记者遭到攻击、威胁、逮捕，因为虚假罪行遭到起诉，甚至因为报道疫情'被消失'，这令人震惊。"

多个记者协会指称，在报道新冠大流行时新闻自由大幅受限。例如无国界记者组织（ROG）就在其网站上写道："世界各地的独裁政府都忍不住利用这场史无前例的危机来控制国家媒体，或收紧管控并加强国家审查。"

截至4月29日，国际新闻协会（IPI）共记录了超过150起发生在不同国家的妨碍媒体自由事件。该协会列举的案例包括媒体审查、限制信息的取得，还有记者遭到逮捕以及言语甚至肢体攻击。

"我连死都不怕"

在媒体自由本就受到严重限制的国家里，记者所处的情况特别艰难，例如2019年12月首先发现病毒的中国。无国界记者组织分析称，在新冠危机中全球都感受到"中国近乎全面的新闻管控所造成的影响"。该组织指出，中国一旦有所疑虑，"便以防控疫情为名执行言论审查"。在无国界记者组织公布的2020年新闻自由排行榜中，中国的排名是全球倒数第四。

陈秋实目前依旧下落不明

此外，国际媒体也关注到多名中国公民记者因为报道疫情而人间蒸发。武汉封城期间，通过推特和Youtube记录疫情的中国律师陈秋实在2月6日消失。在此不久前，陈秋实曾在Youtube视频中说："我是害怕。我前面是病毒，后边是中国的法律和行政力量。但是我会振作起来。只要我活在这个城市，我会继续做我的报道。我只说我看见的，我听到的。"陈秋实最后愤慨地疾呼："我连死都不怕，还怕你共产党吗？"这段视频在Youtube上的点击率已近三百万。2019年，陈秋实已经亲身证实自己不畏共产党：这名律师曾报道过香港的抗议活动。

武汉当地商人方斌在消失前也在视频及直播中揭露武汉的情况。他最知名的视频是在一家医院门口拍摄到装着数个尸袋的运尸车。二月初方斌曾表示，警察没收了他的笔记本电脑并对他进行审问。自2月9日起方斌失去踪迹。

方斌在消失前在视频及直播中揭露武汉的情况

但打压还在持续：三名曾参与反抗审查项目的中国活动人士自4月19日起便消失无踪。

来自最高领导层的威胁

俄罗斯记者耶莱娜·米拉什娜（Jelena Milaschina）遭到死亡威胁的事件也引起全球关注。这名曾获得国际奖项的调查记者从1996年开始为俄罗斯《新报》（Nowaja Gaseta）撰稿。米拉什娜因为对车臣共和国应对新冠危机的方式作出尖锐报道，遭到车臣领导人卡德罗夫（Ramsan Kadyrow）敌视。

四月中旬，米拉什娜在一篇文章中写道，该地区出现新冠肺炎症状的居民因担忧遭到报复不敢接受治疗。社交媒体上一个广为流传的视频显示，卡德罗夫在报道刊登的一天后呼吁俄罗斯安全机构，阻止"这些写文章并挑衅我国人民的魔鬼"。他还表示，如果当局"希望我们犯罪并成为罪犯，不妨直说"。人权组织认为卡德罗夫此言是对米拉什娜的死亡威胁。

德国联邦政府人权专员科夫勒(Bärbel Kofler) 和法国外交部人权大使克罗凱特(Francois Croquette)呼吁正视此事。他们要求俄罗斯跟进米拉什娜遭到威胁一事。两人发出联合声明称："国家官员做出威胁令人完全不能接受，而且此举与法治相抵触。"

米拉什娜多年来致力调查车臣侵犯人权及政治腐败现象。今年二月她曾在车臣首都格罗兹尼的一家酒店内遭到殴打。

12天监禁

委内瑞拉记者达文森·罗哈斯（Darvinson Rojas）同样因为报道新冠疫情面临严重后果。现年25岁的罗哈斯在他的推特帐号上发表了关于委内瑞拉新冠疫情的信息。3月21日，罗哈斯在位于委内瑞拉首都加拉加斯的家中被特别行动小组FEAS逮捕。罗哈斯在推特上写道，安全力量起初声称收到不具名线索，怀疑有新冠肺炎个案。国际特赦组织指出，警方最后是针对他所公开的新冠疫情数字来源进行盘问。

被捕12天后罗哈斯获得保释，并被以"煽动仇恨"及"煽动罪行"罪名起诉。国际特赦组织认为，委内瑞拉当局的指控具有"政治动机"，"试图压制罗哈斯有关委内瑞拉疫情大流行的报道"。

据无国界记者组织2017年以来的统计，南美洲国家警察和情报机构对记者任意逮捕及施暴的案例创下新高。

德国之声呼吁释放记者

"我们要表彰所有在这个艰难时刻，即使遭遇暴力阻拦依旧敬业完成工作的记者同业。"德国之声台长林堡如此说道。"德国之声呼吁即刻释放世界各地因报道新冠疫情被关押的记者。"

自2015年开始，德国之声每年颁发言论自由奖，表彰致力推动人权和言论自由的倡议组织或个人。历任获奖者包括沙特博主拉伊夫·巴达维（Raif Badawi）、白宫记者协会和墨西哥女记者兼作家安娜贝尔·赫尔南德斯（Anabel Hernández）。

DW言论自由奖授奖仪式是全球媒体论坛（GMF）的重头戏之一。今年因新冠疫情缘故，原本将在波恩举行的全球媒体论坛将以"虚拟会议"的方式进行。