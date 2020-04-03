新冠危机：各国争抢口罩 犹如“狂野西部”

（德国之声中文网）世界各地指控美国将抗击新冠肺炎大瘟疫亟需的保护装备抢购一空或予以没收，而很多保护装备本来是要供应给其它国家的。据法新社报道，针对来自法国的指责，美国政府一名发言人表示，美方没有购买过任何一只中国计划向法国提供的口罩。法国国内新冠病毒大瘟疫肆虐最重的3个大区此前指控美国自私自利。迄今，约有5400名法国人死于新冠肺炎；人口多得多的美国则有约5900人死亡。

法国首都大区主席佩克雷斯就表示，美方以超过法国人的出价抢走了一批货；与德国接壤的大东部大区（Grand Est）主席罗特纳（Jean Rottner）指控说，美国人在中国的机场跑道上直接拿出超过法国人定价三、四倍的现款抢走法国的订货。巴黎政府称，全球保护服装市场局面严峻；加拿大亦在评估对美国抢购的指控。

不过，巴黎快讯杂志"L'Express"报道说，该杂志所作的一项调查结果显示，法国自己在4周前没收了供应目的地为意大利和西班牙的一批口罩。

柏林指控美国"现代海盗"行径

德国首都柏林也不得不接受少了20万只口罩的现实。柏林州内政部长盖泽尔（Andreas Geisel）称，美国人在曼谷没收了一批收货人为柏林警方的供货，涉及级别为FFP-2的口罩，该型口罩可有效保护佩戴者不受新冠病毒感染。盖泽尔称，"我们将之视为一种现代海盗行径。"他表示，联邦政府应敦促各国守规矩。他说，"跨大西洋关系伙伴国之间不应如此相互对待。即使处于全球危机时期，也不能让狂野西部方式大行其道。"

社民党联邦议院党团主席也对美方掠走20万只德方所订口罩的行为提出批评。他在接受德国之声采访时表示，在采购口罩的问题上，尤其在伙伴国之间不能使用非法手段，这当然也适用于货物紧缺的情况。他要求澄清相关事件，并敦促联邦政府作出反应。

柏林州内政部长盖泽尔

德国计划更多自产

为多少能摆脱一点这一市场机制，德国有意要在保护服装领域更加独立于世界市场。联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）指出，新冠肺炎大瘟疫在过去数星期的发展情况表明，德国不能长期如此倚赖国际市场。

施潘部长称，为此，联邦政府已向本国经济界提出采购价，支持扩建本国的口罩生产能力。他强调，此举旨在向企业提供销售和价格上的安全保障。

对德国的指责

不过，有关口罩，今年3月，德国也遭受指责。直到两周前尚担任斯洛伐克政府总理的佩莱格里尼（Peter Pellegrini）就抱怨说，"一名德国中间商抢先一步，以更高的出价买走了货。"他说，这是后来他被选下的政府的最后一次政府行为之一，在乌克兰购买数百万口罩，为此，装有120万欧元现金的钱箱已准备就绪，口罩将由一架政府飞机运回，却不料被一名德国商人抢走。佩莱格里尼没有说明此人是谁。

此间，德国联邦政府和州政府纷纷向现在就慷慨捐出自己库存口罩的企业提供财政支持。联邦财政朔尔茨（Olaf Scholz）宣布，直至年底，这些企业无需交纳相关经营税；向医院或其它抗疫战场出借医护人员的企业也享受这一特别规定。

德国选项党居然也表示可以在采购保护服装问题上助一臂之力。该党联邦议员韩佩尔称，他可以从香港弄来一大批货物。他透露，本周三（4月1日），他就致函告知总理府部长布劳恩（Helge Braun），经由一商务上的老关系，他可以拿到5000多万只口罩。从政前，汉佩尔是德广联记者，曾在东南亚等地工作过。

汉佩尔指出，他曾两次给总理府打电话，询问此事，但无人回答，他对此十分恼火。他担心，鉴于全球需求巨大，香港的这位对德国友好的商人可能很快会把口罩卖给别人。

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凝炼/任琛（德新社、法新社）