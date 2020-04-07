新冠危机助力电子商务？不一定！

（德国之声中文网）德国电子商务和邮购联合会（bevh）表示，网上零售商并未因新冠病毒危机导致商店关门而从中受益，相反营业额明显下降。今年三月份的收入比去年同期下降了18％。

该联合会负责人弗尔希海姆（Gero Furchheim）认为，现在电子商务已成为一种正常的购物渠道。因此，这一危机时期的消费氛围同样会对电子商务行业产生全面影响。只有也在实体商店中，如食品店、生活超市、药店和建材商店需求量大的商品种类，其网上销售额才出现明显增长。

其中销售最佳的商品是药物，其销售额增长了88％。食品的销售额增长了约56％。而服装的销量三月份下降了35％以上，电子消费产品的销售额下降了近21％。尽管许多人在家办公需要配套设施，但电脑及其配件的零售额仍下降了22.7％。

电子机票服务商是最大输家

网上服务行业损失巨大，受影响最严重的莫过于旅行、活动策划以及机票预订等服务商。三月份其营业额比去年同期下跌超过75%。

年初，互联网上的整个交易量曾明显增加。鉴于3月份的经济下滑，电子商务和邮购联合会表示："1月和2月实现的几乎所有增长都被一笔勾销。"

研究：新冠危机将引发破产浪潮

科法斯信用保险公司（Coface）进行的一项调查研究显示，新冠病毒危机的后果之一将是导致德国公司破产数量大幅增加。根据科法斯周二（4月7日）在美因茨公布的调研结果，预计2020年公司破产率将增长11％。而在今年一月份，专家们预期的公司破产增长率只有2％。然而与其它国家相比，德国公司的破产还算是相当有限。

据估计，在全球范围内，公司破产数量将增加25％。科法斯信用保险公司预计美国破产公司数量增长最快，年内可能增长大约39%。预计英国的破产公司也将增加大约三分之一。

新冠病毒危机也将给新兴工业国带来严重影响。调查报告认为，"除了贸易额下滑之外，目前持续下跌的油价也成问题"。科法斯信用保险公司的专家们提醒人们注意，当前新兴工业国的资本外流明显增加。

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李京慧/石涛 (路透社、德新社)