新冠危机令模型玩具火车重获新生

（德国之声中文网）20多年来，歌手洛·史都华（Rod Stewart）一直在组建一个巨大的模型火车。去年他自豪地在一家贸易专业杂志上展示了他的成果。联邦内政部长霍斯特·泽霍费尔（Horst Seehofer）长期以来一直着迷于模型火车。但是这种爱好一度显得有些过时。然而近年来，特别是在新冠疫情时期，很多人又重新拾回了他们的这一业余爱好，玩模型玩具火车又开始时尚了起来，甚至不受新冠危机的任何影响。

汉堡微缩奇幻乐园 意大利风情 在这个190平方米大小的微缩世界里，全球最受喜爱的旅游国之一纤毫不差地呈现在观者的眼前。列车在罗马停留，西班牙台阶上，游人如织，列车滚动，继续奔向利古里亚（Ligurien）海岸。按1:87比例制作的维苏威（Vesuv）火山爆发情景构成一大亮点。

汉堡微缩奇幻乐园 一切从头开始 微缩景观世界15年前启动时的首批主题园区分别是奥地利和奇幻城市克努丰根（Knuffingen）所代表的中部德国。2001年8月开幕那天，只有200名游客前来赏光。如今，模型铁路每年吸引的全球游客数量远超100万。

汉堡微缩奇幻乐园 易北河爱乐音乐厅已经竣工 至少在微缩奇幻乐园里，易北爱乐音乐厅（Elbphilharmonie）已然竣工。不过，就像位于海港城市汉堡的那位大姐姐，这里也发生过工期延误和预算成本上升。顺便提一句：在200平方米大小的模型内，汉堡栩栩如生，所有著名景点历历在目。

汉堡微缩奇幻乐园 美国梦 在微缩景观世界，列车和汽车共穿越8个国家，有大峡谷和拉斯维加斯的美国是其中之一。夜幕降临后（在微缩景观世界，每15分钟便进入黑夜）美国是最为明亮的地方。总共38.5万盏LED灯给微缩景观世界带来光明。

汉堡微缩奇幻乐园 瑞士群山 即使是以微缩形式出现，阿尔卑斯山脉依然是高峰：瑞士这一段占据了两层楼的高度。游客能看到阿尔卑斯山脉最高峰之一的马特洪峰（Matterhorn）。

汉堡微缩奇幻乐园 斯堪的纳维亚的雪 北欧的雪山在地平线上显出蓝色，微微闪耀。2005年，微缩景观世界将斯堪的纳维亚放到了世界地图上。直到今天，它都是最大的主题区之一。

汉堡微缩奇幻乐园 技术佳作 1000多列火车在城乡穿梭。此外，还有轮船，在真实的水面上游弋；还有汽车，由设计精湛的车辆系统引导着，往来自如。整个场面由50台电脑操控。设计者们也不乏幽默：3只企鹅拎着箱子、牵一条哈士奇，又一次在基律纳（Kiruna）C站台上，白费功夫等车。

汉堡微缩奇幻乐园 准备起飞 微缩景观世界里迄今最昂贵的项目是模仿汉堡机场的科努芬根模型机场（Knuffingen Airport）。跑道上，由一个专为此研制的卫星系统导引，航空公司的飞机日夜起降着，预起飞区，灯带闪烁，准备起飞的40架模型飞机发动机发出轰鸣。

汉堡微缩奇幻乐园 更多更精彩 微缩景观世界落户在汉堡著名的历史性建筑群——仓库城中。2001年，微缩奇幻乐园成了最具吸引力的景点之一。这个模型景观世界还在扩建中。意大利景观区之后，轮到摩纳哥。英国和非洲也列在奇幻乐园的扩建名单上。这意味着，去那里观光，总会有收获的。



在纽伦堡市中心的一家模型火车专卖店，摆满了各种各样，多达上万种的模型火车。截至今年，该商店已经有整整100年的历史。

商店老板博莱恩（Rudolf Böhlein）说，模型火车经历了起伏。特别是在1990年代和2000年代,模型火车受到其他游戏机的排挤。但是近年来，对这种模型的爱好又重新加快了发展速度。德国玩具业协会的布罗贝尔（Ulrich Brobeil）称：“与过去相比，模型火车价格变得更便宜。为这种爱好不用花很多钱。”

布罗贝尔也表示，近年来该行业一直呈上升趋势。“制造商成功的加强了人们的这一兴趣爱好。”

他没有谈及该行业的总体销售数字。但是他表示，尽管发生新冠危机，但是目前大多数制造商都对销售趋势感到非常满意。在周二（11月24日）的行业年度新闻发布会上，布罗贝尔估计“玩具行业总的来说将能够安然走出危机。”

据估计，截至年底，消费者将为玩具行业带来37亿欧元的销售额，比去年增加8%。

弗兰肯地区的波比车生产商Simba Dickie公司的股东兼经理希伯尔（Florian Sieber）说：“有很多新的爱好者，他们在组建时还需要有人帮助。”2013年，该公司收购了位于巴符州一家宣布破产的模型火车制造厂。经过多年的努力，近来公司的营业额重新开始上涨。

今年年初，希伯尔刚刚宣布2019/2020财政年度营业额预计增长5%，增加到1.17亿欧元。但是随后便爆发了新冠危机，位于德国和匈牙利的工厂停产数周。本业务年度的营业额因此预计为1.12亿欧元，相当于去年的水平。

希伯尔不敢对今年的营业额做详细预估，但是他认为可以获得微增长。他说：“我们的订单明显增加，但因为缺货无法反映在销售额中。”

图林根州的制造商皮科（Piko）就比较幸运。公司销售经理詹斯·拜尔（Jens Beyer）说，新冠危机仅使其在德国和中国的工厂稍微推迟了生产。他说：“我们力争在今年年底赶上来。”他认为十月至明年一月份这段时间对该行业来说是最重要的。一是因为圣诞节，二是由于天气变冷人们呆在家中的时间更长，因此增加了购买火车模型的开销。

制造商通常不提供销售数字。但是拜尔透露： “当下我们的销售额明显超过去年同期。”他说，十月份销售额已经提高了16％。拜尔将这一增长归咎为新冠危机。他说：“人们重新发现了这一爱好。”尤其使对轨道的需求上涨，因为很多人把旧的轨道拆卸了。拜尔说：“对于模型玩具火车来说，危机时期不是最糟糕的时期。”

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李京慧/洪沙 （德新社）

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