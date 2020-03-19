新冠危机下 欧洲央行启动紧急救助

（德国之声中文网）为了遏制新型冠状病毒疫情大流行导致的经济后果，欧洲央行宣布了一项总额达7500亿欧元的紧急资产购买计划。欧洲央行表示，该计划包括购买私营产业和公共部门的资产，将持续至欧洲央行理事会认为新冠病毒危机结束时停止。欧洲央行还表示，该计划不会在年底之前终止。

欧洲央行行长克里斯蒂娜•拉加德（Christine Lagarde）在推特上写道：“特殊的时期要求采取特殊的行动。”“我们决心在我们的权限范围之内，充分利用我们工具的全部潜力。”

欧洲央行称，紧急债券购买计划（PEPP）将确保包括家庭、公司、银行和政府在内的所有经济部门从支持性融资条件中受益，从而化解新冠病毒疫情造成的冲击。

“规模够大，时间够长”

欧洲央行强调说，作为最高决策机构的央行理事会将“采取一切必要手段”，并准备必要时“尽最大可能”的增加债券购买规模和延长购买时间。

欧洲央行表示，在新的资产购买计划框架之内，央行也可以购买希腊国债。迄今因希腊信用等级较低无法购买其债券。

欧洲央行上周已经采取了一系列措施来应对新冠病毒大流行带来的经济后果。除了提供极其优惠的长期贷款之外，欧洲央行还鼓励各银行尤其为中小型公司提供资金。此外，全球主要国家央行试图通过世界储备货币美元来确保金融体系的运作。但是迄今在股票市场的所有措施都未能产生效果。

李京慧/叶宣(德新社、法新社、路透社)