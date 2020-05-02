 新冠危机下 中国在非洲担起多重角色 | 经济纵横 | DW | 10.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

新冠危机下 中国在非洲担起多重角色

中国是非洲重要的发展和投资伙伴。但新冠疫情下，本非一帆风顺的中非关系变得更复杂。中国要在维护自己经济利益的同时，扮演友情援助者的角色，难度犹如走钢丝。

Ghana Accra | Coronavirus | Chinesische Hilfsgüter (imago images/X. Zheng)

一批中国援助的防疫物资4月6日抵达加纳

（德国之声中文网）新冠疫情让非洲国家的经济和医疗系统承受重负。中国政府和民间已向非盟提供了医疗物资。但其间并非一切顺利，在一些非洲国家领导人看来这也还远远不够。

鉴于中国已取代世界银行成为非洲最大的贷款方，为了缓解新冠疫情给经济带来的冲击，不少非洲国家出现呼吁中国减免债务的呼声。这并非没有先例，在2000年代中期，中国曾为撒哈拉以南非洲负债严重的国家减免了大笔债务。

伦敦海外发展研究院（Overseas Development Institute）的资深研究员陈韵楠关注中国的发展援助资金流动，她对德国之声介绍说，一般来说，中国减免债务主要是对无息和低息贷款，也就是已经有补助成分在内的项目，这只占贷款的很小一部分。

"中国的大部分贷款不属于这个范围。不过我想会有一些减债动议或更多的债务免除，但这只会占总体债务的一小部分，影响也相对较小。"同时中国已转向其它调节机制，比如延期偿还、延期偿息，以及某些情况下开放债务重组的谈判。

Äthiopien Addis Ababa | Coronavirus | Video Anruf aus Wuhan (imago images/Xinhua)

4月7日，武汉中南医院的医生正在与肯尼亚、埃塞俄比亚的医生连线讨论新冠病人的治疗方案。

"医疗外交"

中国在非洲的投资也服务于政治目的。在联合国等国际组织，北京帮助那些支持或至少不反对中国的非洲国家政府。

在新冠疫情期间，中国努力为自己打造全球推手和问题解决者的形象。在非洲，这意味着加强现有的关系。尼日利亚的国际安全事务分析家埃格古（Ovigwe Eguegu）认为，当西方国家忙于抗疫，无暇他顾之时，像尼日利亚这样的非洲国家没有太多的选择："如果中国人告诉你下周之前货会运到，它们就会到。谈到贸易、经济等等，相对美国或整个西方，这就是他们的优势。他们动作很快，你很容易看到他们在做什么。"

但中国在非洲的"医疗外交"并非到处都受到欢迎。当来自中国的医疗人员和物资抵达尼日利亚时，激起的当地人的不满。尼日利亚医疗协会称，该国应该动用原本失业或收入不足的本地医护人员。

Äthiopien Flughafen Addis Abeba | Sicherheitsmaßnahmen gegen Coronavirus (Getty Images/L. Dray)

埃塞俄比亚的亚的斯亚贝巴机场是非洲最重要的航空枢纽之一，乘客中也包括不少华人

埃格古说："我觉得中国人误判了形势。他们盲目地向外派遣医生，而没有考虑到各国的具体情况，还有当地民众的感受。"

不久前有关数百名非洲人在广州被赶出居住的公寓和酒店的媒体报道，显然无助于中国的形象。广州当地人担心病毒在非洲人社区传播。这样的种族主义无疑让非洲公众对中国产生负面看法。埃格古说，中国人一向认为从历史上看"中国从未欺压过非洲人"，因此与西方列强相比似乎有一种道义优势，但如今情况有了改变。

DW.COM

中国发生歧视非洲人的事件后，一些非洲人要求本国政府对中国做出强硬表态。然而问题在于，疫情笼罩之下的非洲大陆，现在比以往任何时候都更加需要中国。 (24.04.2020)

每年，非洲移民寄给家乡亲人的汇款达数百亿美元。但是新冠危机可能导致汇款额前所未有地暴跌。后果将十分严重。 (03.05.2020)

英国一项研究预测，新冠肺炎可能导致非洲数百万人丧命。非洲各国政府正拟定对策以遏制病毒传播。鉴于非洲医疗系统的薄弱，非洲联盟正面临艰巨的抗疫挑战。 (01.05.2020)

从武汉爆发的新冠病毒疫情在中国逐渐得到控制。北京向全球各地派遣了医疗人员和物资，以塑造正面形象。中国官媒也配合宣扬相关政策如何成功。但这个做法却在尼日利亚踢到铁板。 (09.04.2020)

拥有13亿人口的非洲大陆目前仅有约1千多例新冠肺炎确诊，分布在43个国家或地区，有39人死亡。非洲多数城市拥挤，贫穷状况严重，加上公共卫生系统脆弱，较差的医疗基础设施可能让疫情一发不可收拾。 (23.03.2020)

非洲一些国家驻华大使给中国外交部写信，要求正视一些中国人借防疫而歧视对待非洲人的现象。在北京回应表示会改善后，美国继续批评中国排外。这也引起中美两国新的口水战。 (14.04.2020)

因害怕发生第二波新冠病毒感染，在中国，黑人总体成为怀疑对象。德国之声专栏作者Frank Sieren指出，虽在政治上极重视非洲，但中国国内有潜在的种族主义问题。 (17.04.2020)

潜力在民间

但中国在非洲的存在，不仅是政府、国企的行为，不仅是投资开发和大宗贸易，还有民间层面。目前有数十万中国人生活在非洲各个国家。在新冠疫情来临之际，许多地方的华人社区在为抗疫贡献自己的力量。有些中国移民已经融入了当地社会。

1996年来到南部非洲小国博茨瓦纳经营农场的胡岩对德国之声记者说，他很喜欢这里简单平静的生活，有很多当地朋友，他们对他都很友善。他把这里称作"第二故乡"，"说心里话，我希望为这儿做点什么"。

这里的华人社区积极于公益慈善，资助年轻人在当地上大学，为基础设施建设出资出力。当他们听到武汉的新冠肺炎疫情后，一起筹集了1100万博茨瓦纳币捐助给政府的救助基金，并捐赠了价值7万博茨瓦纳币的消毒洗手液。

胡岩说，一开始当地朋友还开玩笑地把他叫"新冠病毒"，"连一些老朋友都这么跟我开玩笑，这种感觉可不好。不过一段时间后，越来越多的人意识到这是一个全人类面临的严重问题，每个人都必须团结起来共同对抗。"

中非关系学者加巴特豪韦（Mmoloki Gabatlhaolwe）对华人移民为抗疫出资出力并不意外。他指出，中国人是博茨瓦纳最大的外国侨民群体，传统上也构成该国最大的自主经营者阶层。他们与当地人和谐相处，没有受到排斥。"他们觉得这关系到生活在博茨瓦纳的每个人"。

相关内容

China Xi'an Frachtzug Neue Seidenstraße

德语媒体：新冠危机搅局一带一路 02.05.2020

《柏林报》聚焦新冠疫情下“一带一路”的困境。《法兰克福汇报》一篇评论则聚焦中美关系，文章指出，特朗普发出毫无意义的胡言乱语不仅会让他失去公信力，也削弱了整个西方国家在与中国较量中的地位。

USA Sprecherin Außenministerium Morgan Ortagus

美批中国排外 北京:挑拨中非关系 14.04.2020

非洲一些国家驻华大使给中国外交部写信，要求正视一些中国人借防疫而歧视对待非洲人的现象。在北京回应表示会改善后，美国继续批评中国排外。这也引起中美两国新的口水战。

China Xi'an Frachtzug Neue Seidenstraße

新冠危机下的“新丝绸之路“ 20.04.2020

新冠疫情拖延了中国最重要的全球性基建项目的工程进展。在疫情危机下，“新丝绸之路”的合作伙伴们都在承受巨大的财政压力。不过到头来受益的可能还是中国。

广告
Illustration Mikroskop Coronavirus (picture-alliance/Hollandse Hoogte)

确认抗体!德研究机构获突破性进展

利用新冠病毒康复患者的血清治疗重症病人，是一种广泛采用的疗法。能否人工制造抗体，协助治疗病患呢？现在，德国科研人员在这方面取得了重大突破。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  