新冠危机下的“新丝绸之路“

（德国之声中文网）到目前为止全球感染上新冠病毒的人数已经超过200万。而最初的疫情爆发国中国看起来已经度过了峰值。尽管如此，新冠病毒威胁到中国雄心勃勃的巨大项目——“一带一路”的成败。这条“新丝绸之路”原本应该为中国成为世界强国铺平道路，但是新冠病毒已经在全球造成近15万人死亡，这造成“一带一路”上很多工程项目进展变缓。因为这些工程项目的建设速度仰赖于中国的工人和中国提供的工程材料。但是中国采取的控制疫情发展的措施也导致了供应推迟，这造成工期变缓。这些总价值高达数十亿的大工程大项目分布在印度尼西亚、柬埔寨、马来西亚、斯里兰卡和巴基斯坦。





疫情也给中国经济造成重创。这有可能给中国在全球的野心踩上一脚刹车。因为向自己国内的卫生医疗体系和为国内经济的恢复注入资金远比向“一带一路”沿途国家发放贷款要重要得多。美国荣鼎咨询公司就做出了这样的判断。

雄心勃勃的海外项目遇挫？

荣鼎咨询公司的分析报告指出，鉴于全球经济所受到的冲击，“大量的债务问题谈判可能会挫伤向海外放贷款的兴趣”。 新冠危机成为中国雄心勃勃的“一带一路”项目受到的又一挫折。在此之前该项目就一再成为批评的焦点，例如涉及中国经济增长放缓、一些沿线国家抱怨建设项目费用过高或不公平的贷款条件等。



“中国的银行在本土面临各种不稳定因素，可能没有足够的流动资金向发展中国家大笔放贷。此外会有舆论批评认为这是让国内市场的重要资源流向国外市场。”荣鼎报告的主笔克拉茨（Agatha Kratz）分析说。

她还补充说，作为对国际批评的反应，在新冠危机前，中国的银行就已开始放慢借贷的速度，而疫情可能加速这一步伐。

中国的马歇尔计划

据矿业集团必和必拓（BHP）的估计，到2023年，“一带一路”项目的投资总额将达到1.3万亿美元，这是二战后美国援助欧洲国家经济重建的马歇尔计划的7倍还多。将一带一路与马歇尔计划相比较的意见认为，前者将使贸易成本显著下降，提高商品交流，帮助很多国家摆脱贫困。

批评者则指责中国向贫穷国家提供资金是为了在那里扩大影响。这也意味着会向缺乏经济效益的项目贷款。但荣鼎集团2019年的一次对中国在24个国家40个投资项目的分析显示，所谓“债务陷阱外交”的说法可能是言过其实的。被广泛引为例证的斯里兰卡汉班托塔港（Hambantota）的项目几乎可以说是个例外，在贷款偿还出现困难后，中国方面2017年接管了这个港口。

克拉茨认为，即便是在眼下的危机时期，许多一带一路沿线国家面对财政极限的情况下，出现像斯里兰卡这样状况的可能性微乎其微。“斯里兰卡的例子给北京发出了警讯”，她分析道，这件事招致如此巨大的批评，给北京的国际声誉带来如此之大的负面影响，可以想见中国今后不会重蹈覆辙。

救助他人有利可图

尽管如此，中国还是会继续扩展外交网络，以可信赖的发展援助伙伴的姿态示人，尤其在特朗普治下的美国无意充当这一角色的情况下。

疫情使得世界各经济体都受到冲击，而这也是中国的机会。荣鼎公司的报告指出，即便海外投资比以往减少，中国仍可能获得更大的影响力。克拉茨说：“鉴于新冠疫情，来自中国的任何支持都受到欢迎。”比如捐款、抗疫物资或用以修建临时医院的小额贷款。

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中国已经向一带一路沿线疫情严重的国家，包括意大利，派出了医护人员、送去了防疫物资。

对于许多撒哈拉以南的非洲国家和拉丁美洲国家来说，来自中国的贷款占到本国海外债务的30%到40%。疫情将使一些国家出现偿还困难。中国可以利用重新谈判还贷条件的机会，比如延期偿还，获取政治上的筹码。北京依然有这样做的财政实力。中国在过去15年里在海外放出的贷款，大多是由中国国家开发银行和中国进出口银行这两家国有银行发放的。克拉茨说：“如果中国政府认为，发放新贷款、推迟一宗贷款的偿还或减免某些债务在政治上是有利的，那么银行就会这样做。”