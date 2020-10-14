 新冠单日确诊：德国再过万 欧洲破20万 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.10.2020

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时政风云

新冠单日确诊：德国再过万 欧洲破20万

新冠疫情在欧洲继续蔓延。德国连续第二天单日新增确诊超过11000例。邻国情况更加严峻，一些地方出现病床紧缺。近日“中招”的比利时外长也被送入重症病房。中国方面也新增18例新冠确诊病例，均为境外输入病例。

Symbolfoto Corona-Risikogebiet (Geisler-Fotopress/picture-alliance)

（德国之声中文网）据罗伯特·科赫研究所周五（10月23日）一早公布的数据，过去24小时全德新增感染11242例，比前一日减少45例。死亡病例增加49例，新冠肺炎累计死亡人数达到9954人。中国也增加了新冠确诊病例。根据财新网报道，据国家卫健委通报，10月22日0—24时，中国新增18例新冠确诊病例，均为境外输入病例。

Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth - Jens Spahn (picture-alliance/dpa/T. Hase)

卫生部长施潘（右）与伴侣冯克

德国卫生部长施潘（Jens Spahn）于本周三确诊感染新冠病毒后，他的配偶冯克（Daniel Funke）也确诊感染。卫生部发言人周五证实，冯克于周四晚间获知了自己检测结果为阳性。他已和施潘自周三开始自我隔离，目前并无症状，而施潘则仍有感冒症状。现年40岁的施潘于2017年与同性伴侣冯克登记结婚。

 据《图片报》周五报道，卫生部另有4名工作人员也已确诊感染，但据称他们不属于同施潘有密切接触的人员。

德国接收荷兰重症病人

数周以来，欧洲范围的新冠疫情一路推高。据路透社周四报道，过去10天欧洲国家的日新增感染人数翻了一番，从10月12日的10万人增加到22日的20万人。本周四，多个欧洲国家的新增感染数创下记录，包括德国、法国、奥地利、意大利、荷兰等。

DW.COM

德国周四新增新冠病毒病例达到11287例，这是疫情爆发以来德国单日最大增幅。德国卫生部长也“中招”确诊新冠。其他一些欧洲国家同样疫情堪忧。

爱尔兰重新采取严格的防疫措施，要求全国范围内暂停不必要的商业活动。爱尔兰也就此成为欧盟范围内第一个重新采取封锁措施的国家。

除了英国以外，德国、法国、荷兰、瑞士等国都因新冠疫情恶化，实施更严格的管制措施。捷克却因政府加强管制爆发反政府抗议。

周四新增确诊9300例的荷兰，是欧洲受到第二波疫情冲击最大的国家之一，全国重症病床的近一半已用来收治新冠肺炎病人，床位出现紧张。周五，有两名荷兰重症病人被转送到毗邻的德国北威州的医院。这里的重症床位仍有空余，但新冠病人数量也连日激增。全州住院病人从一周前的950人增至23日的1420人，其中275人在重症病房。可收治新冠重症病人的空余病床还有1320张。

比利时外长进重症病房

上周感染新冠的比利时外长维尔梅斯（Sophie Wilmès）周四被转入重症病房。她于前一天在布鲁塞尔入院治疗。据发言人表示，45岁的维尔梅斯状况并不令人担忧，但没有透露她是否需要人工呼吸。比利时外长上周六被确诊，同一天，奥地利外长莎伦贝格（Sophie Wilmès）被检测出新冠阳性，他可能是在数天前于卢森堡举行的一次欧盟外长会晤上被感染的。而维尔梅斯则推测自己是被家人传染。

Belgien | Sophie Wilmès wird neue Premierministerin für laufende Angelegenheiten (imago-images/Belga/N. Maeterlinck)

比利时外长Sophie Wilmès

在同样受到第二波疫情巨大冲击的法国，政府推出的大范围宵禁措施将于周末生效。晚上21时到凌晨6时，居民无紧迫理由将不得离开自己的住所。这一措施波及4600万居民，占法国总人口的三分之二。

 

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