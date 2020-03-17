 新冠争议发酵 中美互怼“冠名权” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

新冠争议发酵 中美互怼“冠名权”

中国外交部发言人上周提出“美军带入病毒”的说法后，美国总统特朗普也不甘示弱，在推文中首次使用了“中国病毒”的说法。新冠病毒的源头之争，正在演变成中美两国间的外交危机。

USA Washington Weißes Haus | Coronavirus | Donald Trump, Präsident (Reuters/L. Millis)

（德国之声中文网）特朗普总统周一晚间发布推文称："美国将对那些受到中国病毒严重冲击的行业提供支持，比如航空业。" 此前，特朗普的盟友曾多次使用"中国新冠病毒"的说法，但总统本人这么说，却是首次。 

反对者批评说，总统这样的用词涉嫌种族主义，并可能会引发美国亚裔群体的反感。

疫情重灾区纽约市市德布拉西奥（ Bill de Blasio）表示："我们的亚裔美国人群体同样是您应当为之服务的人群，他们已经苦不堪言，您就不必雪上加霜了。"

中美两国就新冠病毒"冠名权"的争执严重升级的当天，世界卫生组织宣布，世界各地新增感染和死亡病例已经超过了去年12月最先爆发疫情的中国。

美国国务卿蓬佩奥致电中国高级官员杨洁篪，对北京通过官方渠道"试图将疫情责任嫁祸美国"的做法表示强烈愤慨。蓬佩奥还强调，"现在不是散布虚假信息和谣言的时候，各国应团结一致，共同应对新冠疫情带来的威胁。"  

中国官方的《人民日报》3月17日报道了杨洁篪应邀同蓬佩奥通话的消息，但对蓬佩奥的抗议只字未提。

上周五，美国国务院召见了中国驻美大使崔天凯，对北京在社交媒体中散步阴谋论提出强烈谴责。此前，中国外交部发言人赵立坚用中英两种文字发布推文，宣称"可能是美国军人将新冠病毒带入了武汉"，并要求美国做出解释。

美国国务卿蓬佩奥也多次使用"武汉病毒"的说法，试图将这场全球疫情同中国联系到一起。不过，世界卫生组织则不断强调，用地名命名疾病容易造成对特定地区的污名化。来自新华社的报道称，杨洁篪同蓬佩奥通电话时也表示"美国一些政客不断诋毁中国和中方防控努力，对中国进行污名化，激起中国人民强烈愤慨，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。"

特朗普总统在疫情初期反应迟缓，应对不力，招致诸多批评。而其幕僚和亲信则不断试图将疫情蔓延的罪责归咎于外国。力挺特朗普总统的共和党参议员汤姆·科顿(Tom Cotton)就喜欢用"中国新冠病毒"的说法，并誓言"我们将严惩那些带给世界这场灾难的始作俑者。"

中国官方数据显示，新冠疫情在中国已经基本得到控制。但与此同时，全球范围内的疫情则在不断加剧，欧美伊朗等国的死亡人数在急剧攀升。

新冠疫情在全球爆发之际，中美两国在贸易和人权领域的分歧也变得日趋严重，尤其是中国扩充军力的努力，令美国极为不安。

乐然（综合报道）

DW.COM

中美互控抹黑 杨洁篪舌战蓬佩奥

中国外交部新闻发言人日前用中英文发推特称，“可能是美军把疫情带到了武汉”。美国则指控中国透过官方渠道散布假讯息。双方相争不下，外交动作频频。 (17.03.2020)  

相关内容

Impfung COVID-19

美国开始新冠病毒疫苗人体试验 17.03.2020

美国已经开始在西雅图进行新冠病毒疫苗的人体试验。专家说，虽然第一阶段的临床试验速度创下了纪录，但是完成试验需要一年至一年半时间。

新冠疫情 德国人怎么想？ 11.03.2020

“放松！”马克思-普朗克教育研究所的风险研究专家说道。他说，媒体的连续报道让人以为这就是德国面临的最大问题。但其实不是。德国民众的看法呢？

USA Washington Donald Trump im TV bei seiner Rede zum Coronavirus

特朗普最大的敌人叫新冠病毒 13.03.2020

最初的轻描淡写后，特朗普总统在美国新冠病毒应对政策上来了个一百八十度大转弯。人们都清楚：最终，病毒将决定选民的取向。

广告

媒体看中国

Berlin Verkehrsminister Andreas Scheuer (Reuters/H. Hanschke)

德语媒体：禁飞中国，交通部长在想啥？

 德国交通部长安德里亚斯·朔伊尔(Andreas Scheuer)计划禁止来自中国和伊朗的航班在德国境内降落。此言一出，舆论哗然。  