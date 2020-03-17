新冠争议发酵 中美互怼“冠名权”

（德国之声中文网）特朗普总统周一晚间发布推文称："美国将对那些受到中国病毒严重冲击的行业提供支持，比如航空业。" 此前，特朗普的盟友曾多次使用"中国新冠病毒"的说法，但总统本人这么说，却是首次。

反对者批评说，总统这样的用词涉嫌种族主义，并可能会引发美国亚裔群体的反感。

疫情重灾区纽约市市长德布拉西奥（ Bill de Blasio）表示："我们的亚裔美国人群体同样是您应当为之服务的人群，他们已经苦不堪言，您就不必雪上加霜了。"

中美两国就新冠病毒"冠名权"的争执严重升级的当天，世界卫生组织宣布，世界各地新增感染和死亡病例已经超过了去年12月最先爆发疫情的中国。

美国国务卿蓬佩奥致电中国高级官员杨洁篪，对北京通过官方渠道"试图将疫情责任嫁祸美国"的做法表示强烈愤慨。蓬佩奥还强调，"现在不是散布虚假信息和谣言的时候，各国应团结一致，共同应对新冠疫情带来的威胁。"

中国官方的《人民日报》3月17日报道了杨洁篪应邀同蓬佩奥通话的消息，但对蓬佩奥的抗议只字未提。

上周五，美国国务院召见了中国驻美大使崔天凯，对北京在社交媒体中散步阴谋论提出强烈谴责。此前，中国外交部发言人赵立坚用中英两种文字发布推文，宣称"可能是美国军人将新冠病毒带入了武汉"，并要求美国做出解释。

美国国务卿蓬佩奥也多次使用"武汉病毒"的说法，试图将这场全球疫情同中国联系到一起。不过，世界卫生组织则不断强调，用地名命名疾病容易造成对特定地区的污名化。来自新华社的报道称，杨洁篪同蓬佩奥通电话时也表示"美国一些政客不断诋毁中国和中方防控努力，对中国进行污名化，激起中国人民强烈愤慨，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。"

特朗普总统在疫情初期反应迟缓，应对不力，招致诸多批评。而其幕僚和亲信则不断试图将疫情蔓延的罪责归咎于外国。力挺特朗普总统的共和党参议员汤姆·科顿(Tom Cotton)就喜欢用"中国新冠病毒"的说法，并誓言"我们将严惩那些带给世界这场灾难的始作俑者。"

中国官方数据显示，新冠疫情在中国已经基本得到控制。但与此同时，全球范围内的疫情则在不断加剧，欧美伊朗等国的死亡人数在急剧攀升。

新冠疫情在全球爆发之际，中美两国在贸易和人权领域的分歧也变得日趋严重，尤其是中国扩充军力的努力，令美国极为不安。

乐然（综合报道）