新冠之年：中国市场成为德企业务支柱

（德国之声中文网）在新冠疫情危机中，在中国的业务对于许多德国企业来说成为一个重要的支柱。根据中国德国商会周二发布的"商业信心调查"结果，尽管受到新冠疫情的影响，39%德国企业在中国的营业额在过去一年中还是实现了正增长。甚至有42%的企业表示公司利润有所增加。此外还有大约四分之一的企业表示，他们2020年在中国的营业和利润水平和2019年保持持平。

中国在去年春夏季就基本控制了疫情，成为2020年唯一实现正增长的主要经济体--而德国企业也从中受益，和德国商会联合进行这项调研的毕马威会计事务所指出，在去年下半年，中国逐渐恢复的商业景气部分弥补了欧盟和美国市场下滑造成的损失。在全球经济不景气的氛围之下，中国市场的重要性得以凸显。而商会在一年多前发布的2019年度的商业信心调查还是不同的基调，当时中国经济增速放缓，加上中美贸易争端带来的不确定性，导致在华德企的商业预期低迷。

该调研还发现，德国企业对于欧盟与中国达成的全面投资协定（CAI）寄予厚望。中国德国商会主席冯思翰（Stephan Wöllenstein）表示："随着中欧全面投资协定的达成，中国已经开始向欧洲企业开放市场的进程将成为无法逆转的趋势。"尽管如此，德国企业仍将在"间接的层面"面临一些挑战。但至少这项协议给企业在中国市场获得更多的法律保障和更好的竞争条件带来了希望。

在当前欧洲疫情仍然严峻，中国也在应对一些地区重新出现感染病例的情况下，严格的跨境旅行限制给在华开展业务的德企带来困扰。包括德国驻华大使葛策（Clemens von Goetze）也在商会这份报告发布之际表示，对目前中国严格的出入境限制政策表示遗憾。在疫情期间，只有在很少的情况下中国才会给外籍人员发放新的赴华签证。而且对于境外人员抵达中国之后的隔离政策，也经常会出现临时的变更，给企业安排商务差旅造成不便。

除了疫情特殊时期的限制之外，德国企业认为行政手续和官僚主义障碍仍然是在华开展业务的挑战。不管是海关申报规定和手续，还是相关经营许可证的申请，包括新的数据安全法以及社会信用体系等规定都令在华德国商务人士感到头疼。延伸阅读：社会信用体系 外国企业也“中招”

欧盟和中国在2020年临近结束的时候就全面投资协定达成了原则上的一致，只余下一些法律细节问题还有待于进一步谈判来澄清。不过这份协议必须得到欧盟各成员国和欧盟议会的批准。目前针对协议的批评声音不少，尤其在美国新总统拜登上台之后，华盛顿希望和欧盟结成统一战线，共同对付中国。此外也有人对中国遵守协议的诚意表示质疑。

不过根据中国德国商会和毕马威共同发布的这份调查报告，大部分德国企业对于在华业务的发展仍然充满信心。77%的受访企业认为，他们在中国市场的发展将会优于其他经济体。展望2021年，72%的企业预计在华业务营业额会实现增长，56%的企业认为可以提高利润。96%的企业表示，没有撤离中国市场的计划，72%的企业表示还计划增加投资。

毕马威的研究人员格伦茨（Andreas Glunz）表示，在诸多关键领域，中国都在引领未来的发展道路。因此对于很多企业来说，在当地拥有业务是非常重要的。其中最具商机的产业领域包括创新技术和数字解决方案。

根据中国德国商会官方网页介绍，共有535家会员企业在2020年10月和11月接受了年度商业信心调查。中国德国商会是德国企业在华的官方会员组织，目前为中国大陆地区的2300多家会员企业提供服务。

雨涵/李鱼（德新社、德国商会）

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