新冠与环境：空气污染会提高新冠病亡率吗？

（德国之声中文网）空气污染程度是否与新冠疫情的严重性有关联？一些研究人员认为，严重的空气污染会导致死亡率增高，但多数学者对此存疑。

据德新社报道，德国马丁路德·哈勒维腾贝格大学的地球科学家亚伦·奥根（YaronOgen）的一项研究显示，在污染水平持续偏高的地区，感染新冠病毒后死亡的患者人数高于其它地区。哈佛大学的一份研究也表明两者存在关联。

奥根分析了空气污染的卫星数据、气流数据以及意大利、法国、西班牙和德国通报的新冠疫情死亡人数。得到的结论是：在二氧化氮浓度高而且空气因地势难以循环的地区，居民在感染新冠肺炎后死亡率较高。"以意大利北部、西班牙马德里大区或中国武汉为例，我们会发现一个特点：都是周围环山。这更可能造成空气滞留，污染物质更高。"

哈佛大学研究人员在比较了美国各地区的空气品质以及新冠病亡率后也发现，粉尘污染的程度与死亡率存在关联。该研究结果显示，空气中污染物质只要小幅增加，长期暴露在此环境的人群因新冠肺炎而病亡的比率也会提高。

不过与新冠肺炎并发症状等因素相比，环境污染对死亡率的影响有多大，奥根并无法给出答案。他呼吁必须找出解答。"要解决病毒问题，研究人员要考虑的不仅是疾病史、患者和病亡者的年纪或他们是否吸烟。或许环境的污染也是一个重要因素。"奥根认为，尤其是针对年轻人病亡的案例，应该将环境因素纳入考虑："一名死亡的30岁病患是否住在机场或高速公路旁？是否曾是卡车司机，总是暴露在废气中？这些都可能造成影响。"

德国肺病学呼吸医学学会（DGP）前会长亚尼（BertholdJany）则不确定两者是否存在关联。他表示，严重空气污染不一定会导致更严重的病情或更高的感染率。亚尼认为，虽然空气污染毫无疑问与死亡率有关联，但是否会造成新冠肺炎病情加重则有待探讨。

原因在于：专家认为肺部受损并非新冠肺炎的主要问题。在复杂的病程中，患者的肺部状况、年纪和并发症都是需要考量的因素。专家指出，出现复杂病况的感染者多有心血管疾病，也常死于心力衰竭。

德国联邦胸腔内科、睡眠和呼吸科医生协会会长海曼（Frank Heimann）则指出，长期暴露在空气污染中虽然会减低免疫力，但是吸烟造成的后果更严重，因为吸烟会立即削弱粘膜的防御力长达数小时，导致纤毛无法阻挡被吸入的病毒。

新冠病毒改善空污？

另一方面，新冠病毒的出现，间接减低了全球的二氧化碳排放量，但世界环境问题并未减少。在世界多国为对抗新冠疫情实施封锁减少人群接触后，空气和水质显著改善。环保人士借此时机呼吁创造低碳未来。瑞典环保少女通贝里在4月22日世界地球日当天指出，防止新冠疫情扩散的特殊措施并不意味着气候危机已经远去。"我们必须同时应对两种危机。"

"无论我们喜不喜欢，世界已经改变了，变得与几个月前完全不同，可能再也不会回到过去的模样，我们必须选择一条前行的新道路。"通贝里如是说。

3月12日的北京晴空万里

各国的经济活动因为新冠疫情而大幅减少，野生动物再次回到一些城市中，曾经交通繁忙的街道上出现了狼、野鹿和袋鼠等动物。电动船停止航行后，威尼斯的河道内出现鱼群的踪迹。一些印度城市的居民也表示，数十年来首次看清喜马拉雅山。

从卫星图片上可以看出，欧洲和亚洲的空气品质显著上升。雾霾污染严重的中国城市居民表示，他们担心复工后无法再看到蓝天。上海今年第一季度的排放量下降近20%。与此同时，中国经济也创下有记录以来的第一次萎缩。

27岁的上海居民汤志伟（音译）表示："当今年下半年疫情减少时，空气会因为工厂重启逐渐变糟。努力享受现在的蓝天吧。"

根据一份在世界地球日发表的研究，去年是欧洲有史以来最炎热的一年，大气中大量的温室气体的会造成气候连年暖化。 欧盟哥白尼气候变化服务项目（C3S）指出，过去欧洲12个最温暖的年份，有11次发生在2000年后。C3S主管博恩特波（Carlo

Buontempo）表示，各地都出现明显的暖化趋势，因此也更频繁出现"创纪录"的气候状况。

世界气象组织（WMO）预测，新冠疫情造成交通流量和工厂生产减少，可能使今年的二氧化碳排放量降低6%，创下第二次世界大战以来最高的降幅。但WMO表示，这并不足以中止气候变迁。

"新冠肺炎或许会暂时减少温室气体排放，但不能替代气候行动。"

新冠病毒与环境：7个变化 空气质量改善 世界“停摆”之际，绝大部分工业活动的突然中止大幅降低了空气污染。卫星图片显示，全球二氧化碳浓度甚至明显回落。有害气体主要由机动车和工厂排放出来，是许多城市空气质量恶劣的原因之一。

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张筠青/苗子（德新社、路透社）