 新冠不停 清零不止: 中国更多地区加强防疫管控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2022

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新闻广角

新冠不停 清零不止: 中国更多地区加强防疫管控

在经历了数周的封控后，上海本周六报告了创纪录的新增有症状病例。中国其他一些地区也实施了防疫相关的限制措施，针对奥密克戎变体继续实施清零政策。在公众舆论的质疑声此起彼伏之下，中国官方出面解读“动态清零的必要性”。

中国官媒刊文称，“不能丧失前期来之不易的防控成果”

中国官媒刊文称，“不能丧失前期来之不易的防控成果”

（德国之声中文网）中国官方在周六（4月16日）通报，大陆新增确诊病例（有症状病例）3896例，其中本土病例3867例。新增无症状感染者20895例。

据路透社报导，郑州航空港经济区从周五开始进入为期14天的封控。该经济区是中国中部一个以制造业为主的经济实验区，区内包括苹果公司的供应商富士康。富士康在此前一天（4月14日）发给路透社的声明中说，其郑州工厂正配合政府的防疫工作，工厂运营正常。

西安再次开始管控

在中国西北部，西安市在发现几例新冠阳性病例后，再次开始“临时社会面管控”。不过，西安疫情防控负责人在接受当地媒体采访时强调，“临时社会面管控不是封城”，该管控要求全市小区、单位人员非必要不外出，一般在小区内活动；企事业单位保持正常运转，鼓励支持员工居家办公；商场、公众娱乐休闲和文化活动场所暂停开放；餐饮业暂停堂食等。

西安曾于去年12月至今年1月封城一个月，传出市民吃饭难、就医难等问题。中国独立媒体人江雪当时发表了“长安十日”，讲述封城时期的见闻和民怨，引发舆论关注。

供应链和制造业面临重压

中国近期的疫情中心上海周六报告了创纪录的3590例新增确诊病例（有症状病例），另外新增19923例无症状感染者。目前，该市2500万居民中的大多数仍处于封控状态。

路透社报导指出，挥之不去且不断扩大的防疫限制给供应链造成重压。经济学家表示，这些封控措施将拖累中国今年的经济增长率。中国央行在周五晚间削减了银行必须持有的现金储备量，旨在缓冲经济增速放缓带来的压力。

报导也提到，小鹏汽车董事长在周五发文，表示如果上海和周边地区供应商不能复工复产，汽车制造商们可能不得不在下个月停产。

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政治安全的考量压倒一切，这是北京制定防疫政策的根本，也是她不惜一切动员“举国体制”的制度优势的前提，而不惜巨大社会代价，包括经济、民生和不可计量的次生灾害。

入春以来，中国各地新冠疫情陡然升级。上海的疫情在中国全国各地尤为突出。与此同时，包括德国在内的不少欧美国家已经取消了大部分的防疫限制措施，民众似乎已经迎来了“后疫情时代”的自由生活。中国走出疫情究竟应坚持“动态清零”还是选择与病毒“共存”？

由于中国政府持续实施严格的「清零」政策，中国金融中心、世界上最繁忙港口城市之一的上海已经几乎被完全封锁了一个星期。尽管「清零」在过去防止卫生医疗系统免于崩溃，如今却使中国各行各业甚至全世界所付出的经济代价不断增加。

乌克兰战争和严重的通货膨胀，已经令各国企业叫苦不迭，而奥密克戎新冠变异毒株在中国的迅速蔓延，更是令全球经济雪上加霜，对世界性经济萧条的担忧正在与日俱增。

官媒解读“动态清零”的必要性

中国政府网在周五刊登官媒新华社文章《一时的“管”是为了更好的“放”——从权威专家解读看“动态清零”必要性》，其中表示新冠仍是国际公共卫生紧急事件，而“奥密克戎是更难的‘考题’”，“不能丧失前期来之不易的防控成果”。

这篇文章援引中国卫健委权疫情相关领导小组专家组组长梁万年称，针对上海疫情，实施较为严格的管控措施，是为换取全国更大范围、上海更长时间正常的生产生活，各界需要用更高的眼光从长远看得与失。“一时的不便，是为了实现更多人的平安幸福。”

文章还援引专家表示，“只要大家思想高度统一，统一到‘动态清零’总方针下，保持不动摇、不放松，就一定能够战胜疫情”。

“全中国是只剩下一种病了吗？”

在社媒微博上，仍有大量上海相关的紧急求助贴。同时，小提琴家陈顺平自杀的消息受到关注。“网易”也刊文讲述“小提琴家陈顺平之死”。

据网上流传的陈顺平夫人和儿子的叙述，这位小提琴在13日腹痛就医，但一直无法得到治疗，14日跳楼身亡。微博“陈顺平之子”写道，“希望通过父亲悲惨的结局，呼吁整个社会，在大力响应抗疫方针的同时，也能更多地关注像我们父亲这样因为无法正常就医而痛苦的人们。以避免更多我父亲这样的悲剧发生！”

这个帖子下方有大量评论。网友们质疑“怎么全中国是只剩下一种病了吗？”“ 谁能说下一个这样死了的就不是你？”一条获得1.7万赞的评论写道：“上海政府真的一辈子被钉在耻辱柱上。”另一条获1.1万赞的评论说：“文章写尽太平事 不肯俯首见苍生。”

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