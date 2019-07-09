 “新公民运动”成员被控宣扬恐怖主义 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2019

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时政风云

“新公民运动”成员被控宣扬恐怖主义

一名曾呼吁官员财产公示的活动人士本月初被捕，罪名是寻衅滋事、宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动。

Unterstützer von Xu Zhiyong Bürgerrechtler in China 22.01.2014 (Reuters)

新公民运动的主要诉求之一：要求官员财产公示（资料图片）

（德国之声中文网）据法新社报道，60岁的张宝成是现已不复存在的"新公民运动"成员，致力于民主和政府的透明度。中国的公民社会成员或人权活动人士受控与恐怖主义有关的罪名，这很不寻常。张宝成的妻子表示，她担心，这意味着，张可能被判重刑。

2014年，张宝成曾因打出"官员财产公示"的横幅而被控聚众扰乱公共场所秩序罪，被判两年监禁。"新公民运动"有至少20名成员被拘禁。

不过，这次张宝成被捕原因不明。他于7月4日在北京被警方逮捕，被控涉嫌寻衅滋事、宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪。

延伸阅读：习的"新时代" 公民运动的"旧社会"

张宝成的妻子刘珏帆向法新社表示："他获释后一直未停止抗争，因此他们现在用恐怖主义和极端主义的罪名来判他重刑。"刘珏帆表示，张宝成被捕后尚未见过他，但他的律师见过他两次。

此前，张已于5月28日被拘留，此时距离六四敏感纪念日仅有数天。2016年，张曾因参加私人纪念六四的活动而被拘押一个月。尚不清楚今年他是否有过类似的计划。

刘珏帆表示，5月28日，张给他的女儿打电话，告诉她警察拘留了他，正在搜家。"警方告诉他，他们在找一支枪。"

去年12月，张宝成曾在一家法院外声援一位受审的律师时向法新社表示："在中国，每个人都生活在恐惧和谎言中。如果有更多人愿意站出来，会让更多人脱离恐惧。"

 

苗子/乐然（法新社）

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专访许志永：承担“忠于良心”的代价

许志永是中国知名公民维权人士，2013年因推动“新公民运动”被捕，随后被判入狱四年。日前，在出狱一年之际，许志永发表文章《远方的四年》，详细记述牢狱的生活及心路历程。文章发表后，得到大量转载和评论，不少人钦佩许志永的勇气和承担，但同时也引发一些批评。德国之声就此专访许志永。 (22.07.2018)  

新公民运动成员"新余三君子"获重刑

又有三名中国新公民运动成员被重判。刘萍、魏忠平和李思华分别获刑6年半和3年。大赦国际称判决"荒谬可笑"。 (19.06.2014)  

“这是一场荒谬的政治审判”

律师指出新公民运动庭审中，起诉方没有出示证据原件严重违法。明知不能改变结果，但当事人均将上诉，“重在争取权力的过程”。 (18.04.2014)  

打压公民运动和经济减速都成为"新常态"？

《南德意志报》在两篇文章中分别关注中国经济的"新常态"以及刚刚获释的"女权五人"。 (16.04.2015)  

习的"新时代" 公民运动的"旧社会"

中共中央总书记习近平在中共十九大上宣布中国进入了一个"新时代"，不过人权活动人士则对此不以为然，他们认为北京方面会继续打压公民社会。 (27.10.2017)  

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