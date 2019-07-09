“新公民运动”成员被控宣扬恐怖主义

（德国之声中文网）据法新社报道，60岁的张宝成是现已不复存在的"新公民运动"成员，致力于民主和政府的透明度。中国的公民社会成员或人权活动人士受控与恐怖主义有关的罪名，这很不寻常。张宝成的妻子表示，她担心，这意味着，张可能被判重刑。

2014年，张宝成曾因打出"官员财产公示"的横幅而被控聚众扰乱公共场所秩序罪，被判两年监禁。"新公民运动"有至少20名成员被拘禁。

不过，这次张宝成被捕原因不明。他于7月4日在北京被警方逮捕，被控涉嫌寻衅滋事、宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪。

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张宝成的妻子刘珏帆向法新社表示："他获释后一直未停止抗争，因此他们现在用恐怖主义和极端主义的罪名来判他重刑。"刘珏帆表示，张宝成被捕后尚未见过他，但他的律师见过他两次。

此前，张已于5月28日被拘留，此时距离六四敏感纪念日仅有数天。2016年，张曾因参加私人纪念六四的活动而被拘押一个月。尚不清楚今年他是否有过类似的计划。

刘珏帆表示，5月28日，张给他的女儿打电话，告诉她警察拘留了他，正在搜家。"警方告诉他，他们在找一支枪。"

去年12月，张宝成曾在一家法院外声援一位受审的律师时向法新社表示："在中国，每个人都生活在恐惧和谎言中。如果有更多人愿意站出来，会让更多人脱离恐惧。"

苗子/乐然（法新社）