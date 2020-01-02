 “新公民运动”发起人许志永再次被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

“新公民运动”发起人许志永再次被捕

关注中国维权人士境况的一些网络团体披露，周六晚间，许志永再次被捕。有消息称，这与许志永去年12月疑组织了一次“新公民运动”人士聚会、以及2月初就新冠肺炎疫情发文“劝退”习近平有关。

China Bürgerrechtler Xu Zhiyong aus Haft entlassen (picture-alliance/dpa/Z. Qingfang)

许志永2014年1月资料图

(德国之声中文网) 广州作家野渡向德国之声确认了许志永被捕的消息。他说，根据他掌握的"第一手资料"，许志永在2月15日晚上于广州被捕。野渡表示，虽然他最近一次与许志永联系还是在去年，但是可以确认被捕消息属实。

据悉，许志永12月13日曾经在厦门组织了一次公民运动人士聚会，不久后警方就对这一次聚会参与者展开了抓捕。此外，2月初，许志永还发表《劝退书》，就当前新冠肺炎疫情问题呼吁习近平"让位"。

野渡对德国之声表示，许志永被捕"可能出于这两个方面的原因"。他还透露，许志永行踪被当局掌握，与近期疫情紧张、各居民小区身份排查措施升级有关。

厦门聚餐引发抓捕

今年1月1日，位于香港的中国维权律师关注组发布信息称，自去年12月26日始，全国多地陆续有公民、律师被捕。"2019年12月初，多名来自全国各地的异见人士、人权律师、维权公民在福建省厦门市吃饭聚会，议论时政。众人聚过后便各散东西，当局却于12月13日针对该次聚会设立专案，将之定性为颠覆国家政权的行为，并于12月26日起展开了一轮席卷全国的大抓捕。"

许志永当时也发表了推特强调自己不怕打压，此后还透露自己在"流亡"。

许志永早年创立"新公民运动"，旨在推进体制内的改革，包括要求官员公示个人财产的诉求。2013年许志永被捕，因"聚众扰乱公共场所秩序罪"获刑四年，2017年夏天刑满出狱。

 

DW.COM

多名人权律师与活动人士年末被捕

根据人权组织消息，中国多名律师和维权人士在去年年末被捕。中国人权律师团形容过去一年的中国人权状况为“大溃烂”和“大倒退”，尤其人权律师成为“重点打压”对象。 (02.01.2020)  

专访许志永：承担“忠于良心”的代价

许志永是中国知名公民维权人士，2013年因推动“新公民运动”被捕，随后被判入狱四年。日前，在出狱一年之际，许志永发表文章《远方的四年》，详细记述牢狱的生活及心路历程。文章发表后，得到大量转载和评论，不少人钦佩许志永的勇气和承担，但同时也引发一些批评。德国之声就此专访许志永。 (22.07.2018)  

“新公民运动”许志永刑满出狱

中国当局15日释放了系狱4年的中国最著名维权人士之一—“新公民运动”创始人许志永。许志永被判刑事件曾引发国际社会强烈批评。外界依旧担心他是否能获得完全的人身自由。 (15.07.2017)  

相关内容

Symbolbild China Verdächtiger in Handschellen

多名人权律师与活动人士年末被捕 02.01.2020

根据人权组织消息，中国多名律师和维权人士在去年年末被捕。中国人权律师团形容过去一年的中国人权状况为“大溃烂”和“大倒退”，尤其人权律师成为“重点打压”对象。

Deutsch-Chinesen trauern um Dr. Li Wenliang und fordern Meinungsfreiheit

专访：中国人看清专制体制的本质 13.02.2020

李文亮医师过世后，中国内部掀起一波「觉醒潮」。 北京大学教授张千帆在网络上发表一篇声明，呼吁中国政府订定言论自由日，该声明获得多位知识分子响应。 同样署名响应的著名维权律师王宇告诉德国之声，知识分子发起的联署能让更多的人敢于发声。

China l Human Rights Watch - Verletzung der Menschenrechte l Symbolbild

关注“12·26大抓捕”多家人权组织发联合声明 18.01.2020

据称，中国多名律师和维权人士在2019年年末被捕。针对该事件，多家人权组织和公民团体法联合声明，强烈谴责中国当局“违反程序公义”、打压公民社会的行为。

广告

媒体看中国

WHO Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus (Reuters/D. Balibouse)

墙外文摘：WHO赞扬中国表现专业吗？

WHO总干事谭德塞赞扬中国政府应对肺炎疫情的措施与领导力。有评论怀疑他的赞扬是否与中国作为WHO的第二大贡献国有关。  