“新公民运动”发起人许志永再次被捕

(德国之声中文网) 广州作家野渡向德国之声确认了许志永被捕的消息。他说，根据他掌握的"第一手资料"，许志永在2月15日晚上于广州被捕。野渡表示，虽然他最近一次与许志永联系还是在去年，但是可以确认被捕消息属实。

据悉，许志永12月13日曾经在厦门组织了一次公民运动人士聚会，不久后警方就对这一次聚会参与者展开了抓捕。此外，2月初，许志永还发表《劝退书》，就当前新冠肺炎疫情问题呼吁习近平"让位"。

野渡对德国之声表示，许志永被捕"可能出于这两个方面的原因"。他还透露，许志永行踪被当局掌握，与近期疫情紧张、各居民小区身份排查措施升级有关。

厦门聚餐引发抓捕

今年1月1日，位于香港的中国维权律师关注组发布信息称，自去年12月26日始，全国多地陆续有公民、律师被捕。"2019年12月初，多名来自全国各地的异见人士、人权律师、维权公民在福建省厦门市吃饭聚会，议论时政。众人聚过后便各散东西，当局却于12月13日针对该次聚会设立专案，将之定性为颠覆国家政权的行为，并于12月26日起展开了一轮席卷全国的大抓捕。"

许志永当时也发表了推特强调自己不怕打压，此后还透露自己在"流亡"。

许志永早年创立"新公民运动"，旨在推进体制内的改革，包括要求官员公示个人财产的诉求。2013年许志永被捕，因"聚众扰乱公共场所秩序罪"获刑四年，2017年夏天刑满出狱。