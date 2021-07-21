 新入选世界遗产：泉州古迹、欧洲温泉 | 文化经纬 | DW | 25.07.2021

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文化经纬

新入选世界遗产：泉州古迹、欧洲温泉

联合国教科文组织（UNESCO）正在更新世界遗产名单。在新增加的世界遗产中，德国多个城市和中国的泉州榜上有名。

Deutschland Bad Ems an der Lahn

温泉疗养胜地之一德国的Bad Ems

（德国之声中文网）在中国福州举行的第44届世界遗产大会7月24日宣布，将意大利绘画之都帕多瓦以及包括7个欧洲国家11个城镇的欧洲温泉疗养胜地列入联合国教科文组织世界遗产名录。

这些温泉城镇分布在意大利、法国、德国、比利时、奥地利、捷克和英国。这些城镇都因天然矿物质水源而兴起，见证了18世纪初到20世纪30年代的欧洲温泉疗养热潮。德国的巴登-巴登（Baden-Baden）、巴德埃姆斯（Bad Ems）和巴德基辛根（Bad Kissingen）也在其中。

11处温泉名胜中还包括英国的巴斯（Bath）、法国的维希（Vichy）、比利时的斯帕（Spa），以及捷克的“温泉三城”。疗养文化和旅游业的兴起给这些城市带来了空前的繁荣，大批疗养院、大饭店、赌场、别墅等以及剧院、公园等设施应运而生，形成了特有的城市建筑风貌。疗养地也往往是文化名流聚集之地，每处温泉名胜都有文学艺术大家留下的足迹。

此外，德国上榜的单项遗产还有达姆施塔特的玛蒂尔德高地（Mathildenhöhe）艺术家建筑群。20世纪初此地举办的多次现代建筑和工艺展览被视为德国包豪斯（Bauhaus）流派诞生的前奏。

Deutschland | Mathildenhöhe, Russische Kapelle und Lilienbecken in Darmstadt

玛蒂尔德高地（Mathildenhöhe）艺术家建筑群

在25日的会议上，中国的“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”也被列入新一批世界遗产。这一由遗产项目由22处代表性古迹遗址及其关联环境和空间构成，包括行政管理机构遗址、城市格局关键设施遗迹、多元社群宗教建筑和造像、文化纪念地史迹、城市干道与水系、陶瓷和冶铁生产基地、水陆交通网络。

据中国媒体引述，有关遗迹“完整体现宋元泉州高度整合的产—运—销一体化海外贸易体系，以及支撑其运行的制度、社群、文化因素所构成的多元社会系统”。

受新冠肺炎疫情影响，本应在去年举办的第44届世界遗产大会延期至今年。本届大会首次以在线形式审议世界遗产议题，大会计划于31日闭幕。

（综合报道）

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