 新任美国驻华大使伯恩斯抵达中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.03.2022

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新任美国驻华大使伯恩斯抵达中国

在美国驻华大使职位空悬一年多后，新任大使尼古拉斯·伯恩斯周五率领使团成员抵达中国。伯恩斯走马上任之际，正值美中关系处于数十年来低谷的时期。双边最新的摩擦包括美国对北京冬奥发起外交抵制，以及中国在外交上对俄罗斯的支持。

USA US-Botschafter in China nominiert Nicholas Burns

（德国之声中文网）美国驻华大使馆周六在其社交媒体上宣布，新任美国驻华大使尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）周五抵达中国，同行的还有因疫情延后出发的美国使团成员及其家人。伯恩斯一行人将隔离三周。  

美国驻华使馆发言人表示，伯恩斯在隔离期间将与美国使团人员举行虚拟会议。

自前任美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）2020年10月离任后，美国驻华大使职位空缺至今。美国参议院去年12月16日批准拜登对伯恩斯的提名。今年1月26日，伯恩斯在美国副国务卿舍曼的监誓下宣誓就职。舍曼在其推特上表示，伯恩斯将成为美中关系中，保障和争取美国利益的有力声音。

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在美国驻中国大使一职悬缺逾一年後，美参议院16日通过了前国务次卿伯恩斯的驻中国大使提名案。与此同时，参议院也通过了「防止维吾尔人强迫劳动法案」，将在法案生效後180天内开始执行。

拜登提名的美国驻华大使伯恩斯对中国提出严厉批评，中国官媒称之为“迄今为止美国驻华大使赴任前最强硬、也最嚣张的听证发言”，并警告“来了中国少不了碰钉子”。

美中关系紧张之际，美国新驻华大使的身份尤受关注。美国总统拜登正式宣布提名后，人们不禁要问：伯恩斯是谁？他在中国议题上有哪些经验？对华立场如何？

伯恩斯是经验丰富的外交官，曾任美国国务院发言人、驻北约大使、驻希腊大使等职务，并在美国哈佛大学肯尼迪学校任教，拜登竞选总统期间担任其团队的外交政策顾问。他曾形容中国在与台湾、越南、日本和菲律宾的关系中是"侵略者"。

美中被视为地缘政治的主要对手，特别是在印太平洋地区，中国的军事和经济影响力正挑战美国的主导地位。虽然拜登政府表示希望建立一个更稳定可测的美中关系，但仍维持前任总统特朗普对中国进口商品征收的高额关税，对台关系也呈现日趋紧密的趋势。

近期美国对北京冬奥发起外交抵制，抗议中国对人权的侵犯，尤其是在新疆地区大规模监禁和虐待维吾尔人和其他穆斯林, 此举激怒中国。此外，中国拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的野蛮入侵，指责美国通过鼓励北约扩张来挑起冲突, 无视俄罗斯对乌克兰的安全担忧。

（美联社、路透社）

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