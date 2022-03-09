新任德国驻华大使：帕特里夏·弗洛尔

（德国之声中文网）“我即将离开、成为德国驻中国大使。我在日本的日子很宝贵，伴随着我的是我对日本文化、日本人民的美好回忆，以及我对欧盟-日本关系只会变得更强大的信念”，帕特里夏·弗洛尔（Patricia Flor）在推特上这样写道，向朋友们和同事们告别并致谢。

此次弗洛尔的新任命，让她成为德国首位女性驻华大使。在此前的将近4年里，她一直担任欧盟驻日本大使。

资深外交官

早在3月初，Politico杂志就曾在布鲁塞尔新闻简报中报道过弗洛尔将会担任新一任德国驻华大使的消息，但报道并没有提及信息来源。

帕特里夏·弗洛尔现年60岁。2018年中期开始出任欧盟驻日本大使。90年代她曾在英国和俄罗斯留学过，研究东欧历史和东欧国民经济。

1992年她进入德国外交部工作，曾在德国驻哈萨克斯坦大使馆、德国驻联合国代表团、德国驻格鲁吉亚大使馆等德国驻外机构工作过，属于专业外交官出身。2002至2006年，她曾在绿党外长菲舍尔（Joschka Fischer）手下任职。

Politico杂志在3月初报道称，帕特里夏·弗洛尔在政治上更贴近绿党，她出任驻华大使将被看作是绿党的胜利。

弗洛尔的亚太与中国经验

德国专注中国议题的网络媒体China Table在3月29日发表了针对弗洛尔出任德国驻华大使的报道。其中提到，弗洛尔拥有丰富的外交经验。她2010年3月开始担任德国外交部的东欧、高加索和中亚事务专员。2012年，她首次转到欧盟层面并成为了欧盟的中亚特别代表。这期间，她一直保持对中国及周边地区议题的关注。在中国提出“一带一路”倡议后，弗洛尔倡导欧盟与中亚国家进行更密切的合作。

在弗洛尔担任欧盟驻日本大使期间，她也主张欧盟与印太地区进行更紧密合作。众所周知，欧盟希望加强在印太地区的军事影响力，这令北京不满。China Table的报道指出，作为驻华大使的弗洛尔，如今要“在北京为欧盟的这些计划进行辩护”。

德国最重要的驻外代表机构之一

德国驻中国大使馆同驻美、驻法大使馆一同被看作是德国最重要的驻外代表机构。其人选颇受瞩目。

2021年9月6日凌晨，德国外交部对外通报，德国驻华大使贺岩（Jan Hecker）去世。贺岩8月24日才上任驻华大使职务，终年54岁。时任德国外长的马斯向德新社表示，基于死亡时的情况，没有迹象表明，贺岩的死因和他作为驻北京大使的职务有任何关系。中国外交部发言人当时也表示， 中方对贺岩大使突然离世深感震惊，对其辞世表示哀悼和惋惜。

贺岩生前曾担任过德国前总理默克尔的外交事务顾问，并担任部长级主管，负责外交、安全与发展政策部。

2021年默克尔在联邦大选举行前将亲信贺岩派往中国担任驻华大使。那时观察人士认为，这是默克尔希望延续其对华政策的表现。中德关系是默克尔任内最重视的双边外交关系之一。

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