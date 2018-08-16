 新书揭白宫秘辛 特朗普跳脚反击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2018

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时政风云

新书揭白宫秘辛 特朗普跳脚反击

水门案记者伍德沃德出新书爆料白宫秩序紊乱，特朗普身边助手都批评他的行为。书中写道，特朗普还曾想过要暗杀叙利亚总统阿萨德。

USA, Washington: Bob Woodward (picture alliance/AP Photo/C. Owen)

著名水门案记者伍德沃德出版有关特朗普的新书，据传特朗普也致电关切。

(德国之声中文网) 着名水门案记者伍德沃德 (Bob Woodward) 出版新书《恐惧：特朗普在白宫》批评特朗普领导下的白宫陷入了长期「精神崩溃」，说幕僚必须不断担心这位失控的领导人。只要特朗普愤怒和偏执起来，白宫运作就会瘫痪数日。

特朗普随即在推特上放上许多书中人物的声明，表示有关内容都不是事实。他说：「又是一本烂书......都是捏造的。」他还暗示这本书在期中选举前出版别有用心。

Jim Mattis in Singapur (picture-alliance/AP Photo)

伍德沃德新书中，有关马蒂斯的内容令人震惊，不过马蒂斯以發表声明说内容是作者自己的「丰富幻想」。

特朗普想暗杀阿萨德？

书中提到，美国总统特朗普去年曾经想要暗杀叙利亚总统阿萨德，不过被国防部长马蒂斯四两拨千斤敷衍过去。这个事件发生在阿萨德政府2017年4月使用化武攻击平民后，特朗普告诉马蒂斯想要暗杀阿萨德。马蒂斯嘴上说会「立刻去办」，但是实际上却计画了一场对阿萨德没有伤害的小型空袭。

书裡还说，马蒂斯得向特朗普解释，为什麽美国在朝鲜半岛有部队监视朝鲜的导弹活动。他跟特朗普说：「我们这样做是为了防止第三次世界大战。」伍德沃德写道，「马蒂斯告诉亲密的同事，总统的表现还有理解就像像五、六年级的学生一样。」

马蒂斯随即发布声明说这本书是「华盛顿特色文学」，否认书中有关他的任何发言。

《华盛顿邮报》週二报导这本书的详细内容，是对特朗普上任20个月的考察。本书将于9月11日正式出版。

Buchcover: Fear: Trump in the White House von Bob Woodward (picture-alliance/AP Photo/Simon & Schuster)

伍德沃德新书书名《恐惧》来自记者和当时还是总统候选人的特朗普对话时，特朗普说真正的权力来自于「恐惧」。

书中失序的白宫

伍德沃德在他的书中写道，特朗普的助手有时还会把总统办公桌上的敏感文件抽出来，希望阻止他做出任何鲁莽行动。像是国家经济委员会前主任科恩 (Gary Cohn) 炫耀说，他从特朗普的办公桌上拿走重要文件不让他签名，防止特朗普退出北美自由贸易协定 (NAFTA) 。特朗普的参谋长凯利 (John Kelly) 在书中也被引述说私下称特朗普是「白痴」，还怀疑特朗普的心智能力，内容提到他在一次会议上称﹕「我们在疯人镇 (Crazytown) 」。

白宫发言人桑德斯在周二 (9/4) 的新闻发布会上被问到这本书时作出反驳。她说：「这本书只不过是捏造的故事。裡面许多人都是心怀不满的离职员工，想让总统看起来很糟糕。」

伍德沃德的出版计画已经传了好几个礼拜。现任和前任白宫官员估计，几乎他们所有的同事都接受了伍德沃德採访。

在新书的手稿完成之后，特朗普才和伍德沃德谈话。《华盛顿邮报》发布了对话的音档，当中他们讨论到了未能安排採访一事。

伍德沃德没有说出他的消息来源。不过显然他接触了许多白宫内部人士，记录了一些特朗普的身边助手和内阁成员对总统的深深蔑视。

伍德沃德与他的同事伯恩斯坦 (Carl Bernstein) 曾于上世紀70年代揭露「水门事件」丑闻，使尼克森丢了总统大位。

在这本书之前不久，美国前白宫对外联络办公室公关主任，也就是特朗普《谁是接班人》参加者的非裔女性幕僚纽曼（Omarosa Manigault Newman）9月14日才发行新书《精神错乱：川普白宫内幕》爆料批评特朗普。

USA, Washington: Archiv 1973, Die Reporter Bob Woodward und Carl Bernstein (picture-alliance/AP Photo)

伍德沃德和伯恩斯坦率领《华盛顿邮报》团队调查1972年水门饭店闯空门案，發现白宫是水门案幕後操盘手，导致当时的总统尼克森在1974年黯然下台。

夏立民/李芊 (法新社、路透社、美联社)

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