新丝绸之路上的重镇：意大利的里雅斯特

（德国之声中文网）海港城市的里雅斯特（Triest）曾是哈布斯堡王国进入大洋的唯一入口，在战略上极重要。1719年，卡尔六世钦定它为自由贸易区，该海滨城市从此成为东欧的枢纽。

以后，在20世纪的冷战期间，的里雅斯特成了铁幕的牺牲品，失去了昔日的光辉和地位，在欧洲边缘地区郁郁独处。然而，现在，这个意大利滨海城市正经历一个全新的黄金时代。

告别孤立时代？

的里雅斯特港区管理局主席达戈斯蒂诺（Zeno D'Agostino）指出，只要瞧一眼地图就能理解该海港的地位为何日益重要："东欧经济强势增长，所有这些国家都可以从的里雅斯特港出发很快抵达。"

自达戈斯蒂诺2015年上任以来，的里雅斯特港迅速发展。他在当地备受欢迎，被视为海港转变的一大推手。他指出，前奥匈帝国时代留下的通往北部的铁路构成的里雅斯特的最大优势之一。

在意大利，几乎没有哪个地方受到过像的里雅斯特这么大的地缘政治影响。此一境况，如今复现。它的战略位置使它成为新海上丝绸之路的理想重镇。2019年3月，作为G7集团中的首个国家，意大利与中国签署了一份备忘录，由此成为新丝绸之路的组成部分。

对的里雅斯特站位的强烈抨击

对此，尤其是布鲁塞尔和其它欧盟国家提出激烈批评。意大利汉学家梅塞蒂（Giada Messetti）直言："对意大利公众宣传为是一种纯商务性质的意向书，实际上是一个G7集团成员国对新丝绸之路项目的一种政治认可，因而是一桩需严肃对待的事情。"

在其2020年问世的新著《龙头里面》（Nella testa del Dragone）中，她尝试从政治和文化上诠释中国及其战略。她写道："中国人从一开始就计划好了，一步步变成今天的样子。他们在实施一项经济项目。由于他们的经济意义在世界上如此重大，他们想影响世界，这当然是不言自明的事情。"

国际政治的游戏筹码？

对地中海地区的油轮而言，这个国际深水港是最重要海港，具有战略意义。意中备忘录载明，中国交建集团公司（CCCC）计划参与入股的里雅斯特港。该港管理局一再声明，与2016年以来中国人占有多数股权的希腊彼特雷乌斯港（Piräus）有别，的里雅斯特不得出售。

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不过，直到今天，引起争议的这一意中协议都还未拿出具体项目。习近平访意后数月也不见动静。然而，幕后情况全然不同。的里雅斯特港物流平台（PLT）董事长帕里西（Francesco Parisi）透露，实际上，意方已和中方谈判多时。

该公司受托在的里雅斯特港区建造一个新的多功能码头，为此正寻找伙伴，以实现相关项目。他称，"我们并非青睐中国作为贸易伙伴，我们只是认识到，这个国家成长了，现在是头号贸易伙伴。"

鸟瞰的里雅斯特港和港湾

的里雅斯特经济史

帕里西主管的里雅斯特港在全球的物流业务。这家成立于1807年的企业是该市历史的一部分。作为第八代传人，他自然不能无视美中两国间的对抗。

他亲身经历过铁幕时代的的里雅斯特。他表示，作为一位生意人，也作为一名欧盟公民，一想到冷战便让他浑身不自在。他强调，国际贸易能成为一座桥梁，有助于保障和平。

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然后，在一问题上，存在不同看法：能和一个明显侵犯人权的国家做生意？在中美贸易政权中，因如何站位？政治压力很大。一夜间，的里雅斯特也在全球冲突中承担了某种责任。

延揽欧洲伙伴

不过，2020年9月底，外界知悉：参与海港后续发展的是一个欧洲伙伴。根据一份新闻公报，汉堡港物流股份公司（HHLA）将拥有的里雅斯特海港多功能码头50.01%的股份。一个纯粹的商务决定？或许吧。但是，涉及的里雅斯特，事情也总关乎地缘政治。

意大利汉学家梅塞蒂

汉学家梅塞蒂希望，欧洲应有一个清晰的共同对华立场。她指出，若不当心，欧洲有可能成为中美之间的一个战场，但欧洲本可以成为全球舞台上的第三个玩家。她希望，欧洲能决定这么做。为此，欧洲也需要有一种共同的物流网络。汉堡和拥有扩建了良好铁路网的里雅斯特之间的合作是在此方向上的第一步。

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