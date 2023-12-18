"新丝绸之路”上的裂痕

中国已经在全球范围内为基础设施建设项目提供了超过1万亿欧元的贷款。但越来越多的债务国要求延迟偿还贷款，这也是因为并非所有的投资都能盈利的缘故。
（德国之声中文网）又被称作“中国的新丝绸之路”的“一带一路”倡议被广泛视为中国国家主席习近平外交政策的核心要素。在这一倡议下中国正在全球推动和建设约 2.1万个基础设施项目。“一带一路”倡议常被比作二战后美国推动西欧民主国家重建的“马歇尔计划”。
一份最新报告显示，中国已为低收入和中等收入国家提供1.2万亿欧元（1.3万亿美元）贷款，为桥梁、港口和高速公路等基建项目提供资金。“一带一路”倡议倡导强调经济互联互通。令美国和欧盟感到懊恼的是“一带一路”极大地提升了北京在国际上的地缘政治影响。
不过令人质疑的是，除了中国之外，还有哪些国家能从“一带一路”中受益呢？ 批评人士认为，中国提供的贷款正在让发展中国家陷入债务陷阱。包括菲律宾在内的一些国家已经退出了“一带一路”的一些项目。还有些看法指责中国主要将基础设施建设的项目交给中国国有企业完成。最终的结果是参与项目的伙伴国家面对的是不透明的建设成本和有限的谈判协商空间。在中国准备在新项目上再投资数十亿美元的同时，许多债务国还债的期限越来越近。
美国威廉玛丽学院援助数据研究实验室（AidData）发布的一份最新的报告指出，中国在全球范围内的应收账款已经达到约1.1万亿美元，而且这还不包括利息。80%的贷款流向了陷入财务困境的国家。 报告称，近期逾期未还的贷款数量迅速上升。因此，1693个项目前途未卜，其中94个项目已被取消或暂停。
根据AidData的计算，目前超过一半的“一带一路”项目贷款已进入还款阶段。除了贷款本金，还有利息也在等待支付。然而目前全球基本利率都在大幅上升，这给债务国额外增添了更大的压力。尽管中国尚未再次提高关键利率，但是中国在某些情况下作为惩罚手段将逾期还款利率几乎提高了两倍，从3%提高到8.7%。
当中国在2000年代初开始向发展中国家提供贷款时，它甚至没有为其中五分之一的贷款提供违约保险。如今，几乎三分之二的项目都面临贷款违约。根据世界银行的一份报告，中国已经不得不花费数千亿美元的救援贷款来防止债务国破产。
AidData认为这是中国的一项新战略，旨在保护自己免受其他政府和央行财务状况不稳定的影响。
AidData统计的数据显示，中国每年向低收入和中等收入国家提供约800亿美元的贷款。华盛顿努力跟上中国的节奏，每年提供约600亿美元的开发贷款，其中大部分用于私营公司的项目。例如美国国际开发融资公司上个月月初宣布将提供5.53亿美元贷款用于斯里兰卡科伦坡港深水集装箱码头的建设，增强美国对亚洲战略要地周边基础设施建设的融资。
深陷经济和金融危机的斯里兰卡苦苦挣扎，却难以摆脱危机，其中一个原因是对中国的负债。作为“一带一路”的项目，斯里兰卡南部汉班托塔修建了一个深水港和一个国际机场，但是两个项目的收益还不够偿还修建时的投资贷款。
两年前，七国集团在提出“重建更好世界”（Build Back Better World）的口号，谋求向中低收入国家提供援助，以抗衡中国的“一带一路”倡议。
今年10月，欧盟还举行了首届“全球门户”（Global Gateway）峰会。 欧盟希望通过“全球门户”项目特别是对南半球国家保持影响力。在这届峰会上欧盟与欧洲、亚洲和非洲国家签署了价值700亿欧元的协议。欧盟的资金投入最终可能高达3000亿欧元，将流向涉及重要原材料、可再生能源和交通运输的项目。
欧盟委员会主席冯德莱恩表示，这将为发展中国家的基础设施项目融资提供“更好的选择”。 她在讲话中没有直接提到中国，但她表示，其它选择往往会导致“沉重的代价”。
2021年，七国集团向发展中国家提供的资金比中国多了约840亿美元。然而，AidData发布的报告认为，从长远来看，美国及其盟国将无法提供与中国同等水平的开发贷款。
分析人士们甚至警告西方国家避免陷入与中国的借贷竞争。不过他们也看到另一个机会：“一带一路”失败的项目可能会让以斯里兰卡为代表的国家重新回归到西方的势力范围。
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