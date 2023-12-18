"新丝绸之路”上的裂痕

（德国之声中文网）又被称作“中国的新丝绸之路”的“一带一路”倡议被广泛视为中国国家主席习近平外交政策的核心要素。在这一倡议下中国正在全球推动和建设约 2.1万个基础设施项目。“一带一路”倡议常被比作二战后美国推动西欧民主国家重建的“马歇尔计划”。

一份最新报告显示，中国已为低收入和中等收入国家提供1.2万亿欧元（1.3万亿美元）贷款，为桥梁、港口和高速公路等基建项目提供资金。“一带一路”倡议倡导强调经济互联互通。令美国和欧盟感到懊恼的是“一带一路”极大地提升了北京在国际上的地缘政治影响。

“一带一路”倡议是债务陷阱吗？

不过令人质疑的是，除了中国之外，还有哪些国家能从“一带一路”中受益呢？ 批评人士认为，中国提供的贷款正在让发展中国家陷入债务陷阱。包括菲律宾在内的一些国家已经退出了“一带一路”的一些项目。还有些看法指责中国主要将基础设施建设的项目交给中国国有企业完成。最终的结果是参与项目的伙伴国家面对的是不透明的建设成本和有限的谈判协商空间。在中国准备在新项目上再投资数十亿美元的同时，许多债务国还债的期限越来越近。

美国威廉玛丽学院援助数据研究实验室（AidData）发布的一份最新的报告指出，中国在全球范围内的应收账款已经达到约1.1万亿美元，而且这还不包括利息。80%的贷款流向了陷入财务困境的国家。 报告称，近期逾期未还的贷款数量迅速上升。因此，1693个项目前途未卜，其中94个项目已被取消或暂停。

提供拯救贷款以避免债务违约

根据AidData的计算，目前超过一半的“一带一路”项目贷款已进入还款阶段。除了贷款本金，还有利息也在等待支付。然而目前全球基本利率都在大幅上升，这给债务国额外增添了更大的压力。尽管中国尚未再次提高关键利率，但是中国在某些情况下作为惩罚手段将逾期还款利率几乎提高了两倍，从3%提高到8.7%。

当中国在2000年代初开始向发展中国家提供贷款时，它甚至没有为其中五分之一的贷款提供违约保险。如今，几乎三分之二的项目都面临贷款违约。根据世界银行的一份报告，中国已经不得不花费数千亿美元的救援贷款来防止债务国破产。

AidData认为这是中国的一项新战略，旨在保护自己免受其他政府和央行财务状况不稳定的影响。

“一带一路”峰会在北京登场 难得一见的普京 俄罗斯总统普京17日抵达北京，并与习近平会面。这是他在今年3月受到国际刑事法庭通缉后第一次出访前苏联加盟共和国以外的国家。此行凸显了中国在经济和外交上对俄罗斯的支持。俄官方数据显示，中俄贸易今年上半年飙升了30%，预计全年贸易额有望超过 2000亿美元。中俄合作基础设施项目的重点之一是 "西伯利亚力量"-2 号管道。该管道将穿越蒙古，从俄罗斯向中国输送更多的天然气。

“一带一路”峰会在北京登场 匈牙利——欧盟唯一与会国 匈牙利总理奥尔班是唯一参加峰会的欧盟国家领导人，他在北京受到中国总理李强的迎接。匈牙利媒体上个月报道称，由中国提供融资并部分承建的连接布达佩斯和贝尔格莱德的匈塞铁路项目遇到困难，中国将停止提供资金。中国外长王毅本月早些时候对匈牙利外长表示，该项目将按计划继续实施。该铁路全长352公里，计划于2025年完工。

“一带一路”峰会在北京登场 塞尔维亚总统胜似“回家” 另一位来自欧洲的与会者是塞尔维亚总统武契奇。据新华社报道，武契奇在会见中国全国政协主席王沪宁时（图）说，塞中高度互信、友谊真挚，“每次访华我都有回家的感觉”。峰会期间，中车集团与塞尔维亚交通部签署合约，向塞尔维亚出口20辆高速动车。据报道，这些动车为匈塞铁路“量身打造”。

“一带一路”峰会在北京登场 新入群的阿根廷 阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）17日抵达北京。阿根廷2022年才加入“一带一路”倡议，希望吸引中国投资该国的铁路、核能、太阳能和氢能源产业以及农业和数字化基础设施。中国对拉丁美洲的兴趣所在是绿色科技和采矿业。布宜诺斯艾利斯拉丁美洲社会科学学院的研究显示，中国企业已在阿根廷和智利投资数十个锂矿开采项目。

“一带一路”峰会在北京登场 媒体中心 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的新闻中心设在北京国家会议中心。这里向各国记者提供专业的办公、传输设备，以及信息资讯、交通餐饮等服务。图中的餐厅，空间装饰加入了“丝绸之路”的元素。

“一带一路”峰会在北京登场 印尼与东南亚第一高铁 中国在印尼建设的雅加达到万隆的雅万高铁，是“一带一路”在东南亚的示范项目。全长142公里的雅万高铁耗资73亿美元，主要资金来自中方提供的贷款。本月初，印尼总统佐科（图）为这条铁路通车剪彩。佐科在北京期间将会晤中国领导人习近平，预计他将与中方讨论将雅万高铁延申至印尼第二大城市苏腊巴亚的计划，以及投资可再生能源项目和贸易等议题。

“一带一路”峰会在北京登场 债务陷阱中的斯里兰卡 斯里兰卡利用中国资金建造了高速公路、一座港口、一座机场和一家火力发电厂，欠下了70亿美元的债务。作为偿债的一部分，该国将战略港口汉班托塔的控制权交给了北京。这被批评者视为中国 "债务陷阱 "外交的典型例证。上周，斯里兰卡与中国进出口银行达成协议，由后者偿还约42亿美元的债务。这是与包括印度和日本在内的其他国际债权人达成的更广泛重组计划的一部分。去年上任的斯里兰卡总统维克勒马辛哈 (Ranil Wickremesinghe，图中)在北京期间将与习近平举行双边会谈。

“一带一路”峰会在北京登场 肯尼亚与未完工的铁路 “一带一路”在非洲的一个重要项目是从肯尼亚首都内罗毕到最大港口蒙巴萨的铁路。2017年动工的该铁路被中国宣传为成功故事。这条铁路的第二段原计划通往邻国乌干达和其他内陆国家。在乌政府退出并选择与土耳其的一家公司合作后，第二期工程停工。肯尼亚欠中国60亿美元的债务。在论坛期间，该国总统鲁托（William Ruto）预计将与中方磋商为肯尼亚境内剩余路段再融资的可能性。

“一带一路”峰会在北京登场 纪念邮票 为纪念“一带一路”倡议提出十周年，中国邮政发行纪念邮票一枚。图案以花卉、和平鸽，以及代表基础设施合作和互联互通概念的公铁运输车辆、货轮、起重机等元素共同组成的数字“10”为主体，并结合“丝路金桥”元素。这枚邮票计划发行数量705万套。



美国和欧洲如何对抗中国？

AidData统计的数据显示，中国每年向低收入和中等收入国家提供约800亿美元的贷款。华盛顿努力跟上中国的节奏，每年提供约600亿美元的开发贷款，其中大部分用于私营公司的项目。例如美国国际开发融资公司上个月月初宣布将提供5.53亿美元贷款用于斯里兰卡科伦坡港深水集装箱码头的建设，增强美国对亚洲战略要地周边基础设施建设的融资。

深陷经济和金融危机的斯里兰卡苦苦挣扎，却难以摆脱危机，其中一个原因是对中国的负债。作为“一带一路”的项目，斯里兰卡南部汉班托塔修建了一个深水港和一个国际机场，但是两个项目的收益还不够偿还修建时的投资贷款。

西方想成为“更优选项”

两年前，七国集团在提出“重建更好世界”（Build Back Better World）的口号，谋求向中低收入国家提供援助，以抗衡中国的“一带一路”倡议。

今年10月，欧盟还举行了首届“全球门户”（Global Gateway）峰会。 欧盟希望通过“全球门户”项目特别是对南半球国家保持影响力。在这届峰会上欧盟与欧洲、亚洲和非洲国家签署了价值700亿欧元的协议。欧盟的资金投入最终可能高达3000亿欧元，将流向涉及重要原材料、可再生能源和交通运输的项目。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，这将为发展中国家的基础设施项目融资提供“更好的选择”。 她在讲话中没有直接提到中国，但她表示，其它选择往往会导致“沉重的代价”。

2021年，七国集团向发展中国家提供的资金比中国多了约840亿美元。然而，AidData发布的报告认为，从长远来看，美国及其盟国将无法提供与中国同等水平的开发贷款。

分析人士们甚至警告西方国家避免陷入与中国的借贷竞争。不过他们也看到另一个机会：“一带一路”失败的项目可能会让以斯里兰卡为代表的国家重新回归到西方的势力范围。

中国对非洲贷款：有赞有弹

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。