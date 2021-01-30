新专员 新政策：转向亚洲、而非转向中国

（德国之声中文网）美国新任总统拜登在国家安全委员会设立了一个新的职务——印太协调员。担当此职的是曾在奥巴马政府担任助理国务卿负责东亚和太平洋地区事务的坎贝尔（Kurt Campbell）。他也是奥巴马“转向亚洲”（pivot to Asia）战略的支持者。

坎贝尔被视为擅长联合盟友克制中国。如今，他担当新的角色，令美国盟国重燃希望：亚洲将会是拜登的外交政策优先事务之一。

战略与国际研究中心的格林（Michael Green）向德国之声表示：“我认为，可以预期坎贝尔会再次成为亚洲战略的主要制定者。不过，世异时移：中国如今更强大，更具威胁性，而美国的特权地位则受到打击。”

数十年来，美国在印太地区扮演安全和经济稳定的保障者角色。所谓印太，大致从印度和孟加拉湾至日本和东海。

特朗普政府的印太战略在新近解密的一份文件中有清晰陈述，其中呼吁“自由与开放的印太”，强调该地区对全球经济的重要意义。

而北京则对大部分南中国海地区声称拥有主权；对台湾的军事压力不间断；与日本围绕钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）主权争议持续；与印度在边界上对峙及发生冲突。

恢复盟友关系

有观点认为，特朗普任内孤立了亚洲盟国日本和韩国；盟友之间就驻军费用问题分歧不断。华盛顿智库战略与国际研究中心的肯尼迪（Scott Kennedy）批评说，特朗普克制中国的政策失败，是一种“没有耐心的单边主义”。

外界预期坎贝尔将推行多边政策联合盟国

而坎贝尔如今被任命印太协调员，则被视为华盛顿重返多边战略，以应对中国。

坎贝尔与布鲁金斯研究所的多希（Rush Doshi）1月12日在《外交事务》期刊撰写文章，称盟友伙伴联盟是对抗中国对印太秩序与稳定威胁的关键。文章同时批评特朗普任内缺席地区多边事务，导致中国得以重写规则。

欧洲与美国协调政策？

华盛顿也需要欧洲的支持。战略与国际研究中心的格林表示：“对于欧洲而言，——特别是对德国而言，需要有头脑清晰的对华战略。”他补充说，新近的欧中投资协定显示，中国的强大经济实力令盟国关系的搭建并不那么简单。“在新政府决定加强与欧洲合作之下，这并非宣示跨大西洋一致对华政策的最佳途径。”

格林称：“德国对亚洲的观点经常是：中国即是亚洲。这或许反映出德国独特的对华关系。但就战略而言，亚太地区有多极化的民主国家，如日、韩、印尼和澳大利亚。”

格林认为，随着美国寻求这些盟友关系的最大化，欧洲也可以在其中扮演重要角色。“是转向亚洲，而不是仅仅是中国。日本等国均热切希望与欧洲有更多合作。”

拜登政府的信号

拜登上任伊始，已经采取行动向亚洲盟国发出信号。在南中国海，美国罗斯福号航母上周六巡航，宣示航行自由。此前台湾称中国军机进入台湾空域。美国国务院谴责北京，同时重申对台湾的支持。在日本，美国新防长奥斯丁（Lloyd Austin）与防务相岸信夫周末首次会晤，重申支持日本防御尖阁诸岛维持现状。

1月15日，日本外相茂木敏对坎贝尔就任新的印太协调员表示欢迎：“我们希望加强日美联盟，实现印太的自由开放。”

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