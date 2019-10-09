新一轮谈判前 中国拟增购美国大豆

（德国之声中文网）中国最高贸易谈判代表、副总理刘鹤已计划前往华盛顿进行下一轮会谈，会谈时间为10月10日至11日。

这篇报道说，中国将增加美国大豆年度采购量，从目前的2000万吨增加到3000万吨，增加的采购额大约为$ 32.5亿美元。

中国上个月已经增加了对美国的采购数量，包括大豆和猪肉。

《环球时报》总编辑胡锡进发英文推特称，据他所知，中国贸易谈判代表将在华盛顿完成谈判议程之后，于周五晚上启程回国，并不像一些人传说的那样缩短了行程。

中美双方的谈判人员已经在星期二召开了第二次准备会议，筹划于星期四和星期五两天谈判。这是两个多月来两国之间的第一次召集部长级会谈。

北京："坚决维护国家利益"

据美联社报道，中国要求美国解除对中国科技公司的制裁，并在星期三声明"坚决维护国家利益"。此前，中国商务部批评了美国对一些中国公司购买技术的限制。美国官员说，限制的原因是那些公司将这些技术用于打压新疆维吾尔穆斯林少数民族。

"我们强烈敦促美国立即停止在新疆问题上发表不负责任的言论，不要干涉中国内政，尽快从实体清单中删除中国相关公司"，中国商务部称，"中国将采取一切必要措施，坚决维护国家利益"。

该部没有提供任何可能还击美国制裁的细节。

美国商务部周一（10月7日）表示，将新疆公安厅在内的28家机构和公司列入"实体清单"，这份黑名单中包括一家规模位于全球前列的监控设备制造商。这些技术被认为是中共产业发展计划的一部分。

张平/李鱼 （ 路透社、美联社等）