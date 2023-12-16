新一波新冠疫情来袭 德国如何应对？

（德国之声中文网）2020年12月中旬，德国再次采取了限制公共生活的防疫措施。从当年11月初开始实行的所谓"轻度封锁"旨在大幅减少圣诞节前的感染人数，但结果却适得其反，全德感染率（每10万人7天内新增确诊病例数）攀升至近200。 因此，联邦和州政府决定实施第二次严厉封锁：只允许两个家庭中的五个人见面，学校改用远程教学。零售业的关闭甚至引发抢购浪潮。

如今，整整三年过去了，病毒早已不再可怕，大多数德国人都接种了疫苗，几乎人人都拥有了针对新冠病毒的基本免疫力。然而，像雷特施塔特（Lars Rettstadt）这样的全科医生却再次要超负荷工作，其诊所的电话昼夜响个不停。他介绍："现在又到了典型的感染季节，流鼻涕和咳嗽的人很多。周一早上一开门，就有 70 个没有预约的人站在门口排队，男女老少皆有。约有80%的人被病毒感染，其中一半是新型冠状病毒感染者。"

新一波疫情：仅有少数重症病例

然而，许多人仍然不戴口罩，因此雷特施塔特的团队会以50欧分的价格向患者提供口罩。这名来自多特蒙德的全科医生还根据需要设立了专门的感染咨询时间，从中午开始，他的病人也可以通过视频通话就诊。德国新冠疫情新常态的一部分是，大多数人已不再进行病毒检测。雷特施塔特同时也是威斯特法伦-利珀地区（ Westfalen-Lippe）全科医师协会的主席，他也只在病人病情非常糟糕下才使用 PCR 检测。

雷特施塔特坦言："我们几乎看不到重症病例了，最近我只接诊过一位因感染新冠病毒而要住院的94岁老人。但是很多病人称他们有肠胃不适和头痛等新冠症状，不少年轻病人也因为虚弱乏力而需要休两周病假。"

近八百万人患上呼吸道疾病

根据罗伯特-科赫研究所（Robert Koch Institute）的数据，目前有近八百万人患有呼吸道疾病，这意味着德国几乎每十人中就有一人患病。圣诞派对被迫取消，居民服务处关闭，学校也因教师相继生病而停课。目前因严重呼吸道感染而住院的人中，几乎每四人中就有一人感染了新冠病毒。

德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）呼吁注意防范新一波疫情，在圣诞节来临之前接种更多疫苗。

目前，德国的7天感染率为38；而2022年春季新冠病毒变种奥米克戎（Omicron）肆虐的高峰期时，这一感染率接近2000。 然而，要了解新冠疫情的最新情况，已不能再看7天感染率，因为人们几乎不再进行自我检测，所以要通过监测废水的方式跟踪疫情趋势。德国选定的123家污水处理厂构成新的预警机制，因为受感染的人在意识到自己患病之前已经开始排泄病毒。目前，污水池中有上百万个冠状病毒的基因拷贝，比2022年6月开始测量以来的任何时候都多。

法兰克福病毒学家斯图尔默（Martin Stürmer）知道还有一项研究可以说明新冠疫情蔓延的真实程度。他介绍："莱茵兰-法尔茨州的SentySurvy研究定期对10000名参与者进行 PCR检测，无论他们是否出现症状。目前，由此得出的莱茵兰-法尔茨州的7天感染率接近3900，而一周前仅为2600。 因此，我们已经进入了新冠感染率再次飙升的阶段。"

新变异毒株Pirola扩散

德国目前生病的人多，不仅是新冠病毒肆虐的结果，还因为普通的呼吸道感染性疾病如流感或RSV病毒也在蔓延。不过，斯图尔默同时安慰道：新冠病毒导致的入院人数、重症监护室患者数量甚至死亡人数都没有显著增加。但是，这位病毒学家强调，一种新的毒株正在扩散。

斯图尔默指出："在过去的几天和几周里，我们确实看到了从变异株厄里斯（Eris）到变异株皮罗拉（Pirola）扩撒的变化。最初的皮罗拉(BA.2.86)有30多个突变。现在我们在德国发现了BA.2.86.1变异株，尤其是JN.1（BA.2.86.1.1）变异株，它也是Pirola的后代变种之一，该变异株占目前感染病例的近三分之一。"

打疫苗戴口罩 防新冠仍有效

因此，斯图尔默预计，民众将在未来几周面临新的挑战。他还特别呼吁高危人群，即60岁以上和患有基础疾病的人接种疫苗。他强调，接种疫苗还能很好地预防新冠长期症状，即感染后症状持续超过四周的长期健康问题。

斯图尔默补充道："我经常听人说：'我肯定不会再戴口罩了'。人们对这种明智的防疫措施有一定的距离感或不满。接种疫苗的意愿肯定也不高。我认为，通过积极和有效的沟通，我们可以大大改善这些情况。"

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