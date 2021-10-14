新一批反垄断罚单：阿里、腾讯等又上榜

（德国之声中文网）据中国国家市场监管总局官网周六（11月20日）公布的消息，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》，对43起未依法申报违法实施经营者集中案件立案调查。经查，相关案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成未依法申报违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。

该消息还介绍，近日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对涉案企业分别处以50万元人民币罚款。

腾讯、阿里涉案最多

从中国市场监管总局发布的清单来看， 阿里巴巴、百度、苏宁易购、腾讯、京东、滴滴、美团等互联网企业均涉其中。其中腾讯系与阿里系的涉案最多，分别涉及13起和12起案件，由此计算，腾讯系与阿里系的罚款都超过了500万元。处罚案件涉及网络技术、地图和医疗技术资产等领域，例如阿里巴巴投资有限公司收购高德软件控股有限公司股权案、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与腾讯控股有限公司收购永杨安风（北京）科技有限公司股权案等。

美联社也报道了新的罚单，并注意到，自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。该通讯社分析认为，中共担心这些公司对其行业的控制力过强，并警告它们不要利用其主导地位来欺骗消费者或阻止新的竞争对手进入。

担忧加剧

另据路透社前一天报道，亚洲股市周五下跌，中国电子商务巨头阿里巴巴业绩令人失望，加剧了市场对中国政府广泛的监管整顿和中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧。

路透社援引分析师称，股价下跌反映出今年中国经济增长放缓，而中国政府对包括房地产和科技在内的许多行业进行了长达数月的广泛监管打击，也普遍影响了投资者的情绪。

中国加强整顿科技公司 高额罚款 10月8日,中国市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，阿里巴巴也因实施“二选一”垄断行被处以罚款182亿元，占该企业2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。

中国加强整顿科技公司 美团《焚书坑》坑了自己 美团股价自2月份达到历史最高点以来，迄今已经下跌超过1万亿元（1542.8亿美元）。它尤其在对待其送货员和侵犯消费者权益方面受到批评，多次被法庭裁定赔偿合计数百万元。今年4月，美团成为反垄断调查的目标，一个月后，其创始人兼首席执行官王兴发布了唐诗《焚书坑》，被人认为是借古讽今，批评政府和习近平，其股票遭到抛售。

中国加强整顿科技公司 英媒：支付宝将被拆分 据《金融时报》9月消息，中国计划拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。早在今年4月的约谈中，因垄断遭批的蚂蚁集团被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”的连接。据悉，蚂蚁集团答应将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。

中国加强整顿科技公司 支付宝的“厄运”去年底开始 2020年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。蚂蚁金服的创始人马云、也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人，此前公开批评金融管制规定。后来数月之久马云没有出现在公众视野。这是支付宝“厄运”的开始。

中国加强整顿科技公司 腾讯半年内市值蒸发2.24亿 中国最大的游戏和社交媒体公司腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。今年4月,腾讯因未向反垄断监管机构报告过去的交易而被罚款50万元，7月,该公司合并虎牙和斗鱼的计划被官方叫停。8月，新规禁止青少年每周玩电子游戏超过3小时，冲击公司游戏业务。

中国加强整顿科技公司 滴滴上市刚刚几天 中国打车叫车公司滴滴今年6月30日在纽约首次公开募股后仅数天，便成为当局网络安全调查的目标，其应用程序从应用程序商店被删除，并禁止注册新用户。这一打击令滴滴蒸发市值约370亿美元，或超过募股40%的价值。此外，滴滴处理其数据管理和监测活动手段也受到诟病。据悉，该公司正在与国有西通信息公司进行相关的谈判。

中国加强整顿科技公司 监管部门进驻滴滴出行 今年7月，中国国家网信办宣布，监管部门进驻滴滴出行等7家公司，对其进行网络安全审查。根据网信办最新发布《网络安全审查办法》修订草案，拥有百万以上用户个人信息的科技企业在境外上市前，必须接受官方部门的安全审查。中国网信办还出台了《网络安全三年行动计划》。

中国加强整顿科技公司 海外上市前将数据移交给国家控制的公司 有滴滴的前车之鉴，Keep、喜马拉雅等数家中企取消了赴美IPO的计划。8月，中国监管机构考虑一项新的计划：如果握有丰富数据的公司想在美国上市，就得将其数据管理和监督权移交给第三方最好是国家控制的公司，这样可以有效限制它们将中国国内数据转移到海外的能力。



罚单不断

今年以来，中国当局已开出多批反垄断罚单。3月，中国市监总局根据《反垄断法》，对包括腾讯、百度、美团、苏宁以及阿里巴巴、京东、字节跳动、滴滴控制的关联方在内的12家中国互联网科技公司分别处以罚款50万元。

4月，阿里巴巴因禁止平台内商家在其他竞争性平台开店的"二选一"行为，遭罚182亿人民币。这张罚单也创下中国反垄断罚款迄今为止的记录。

7月，市监总局又以"反垄断"为名，对腾讯、阿里巴巴与其他企业共22个案件开罚，每一案件分别处以人民币50万元。10月，食品外送龙头美团也因"二选一"行为迫使商家与其签订独家合作协议，遭反垄断局开罚34亿人民币。

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