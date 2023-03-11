新一届政府组建完毕 习家军“一统天下”

（德国之声中文网）十年一次的中国政府大换班中，党和国家领导人习近平的亲信几乎接管了所有重要部门。近三千名人大代表周日又"选举产生"了新的副总理及其他政府要员。同周六当选总理的李强一样，新一届政府要员基本都由习近平的亲信所担任。

如预期一样，周日的人大会议上，四位副总理和其他内阁成员的提名均获高票通过。长年担任习近平首席秘书及幕僚长的丁薛祥当选第一副总理，此前主管经济及金融事务的副总理刘鹤则由何立峰接替。刘鹤此前曾主导同美国的贸易谈判。

副总理丁薛祥等一众政府班子成员准备宣誓就职

经济班底基本维持——求稳信号？

65岁的易纲连任中国人民银行行长。财政部长刘昆、商务部长王文涛也留任。由于易纲此前未进入第20届中共中央委员会，外界一度以为他将卸任央行行长。

澳大利亚国立大学的专家宋文笛对德国之声记者表示，在所有央行行长潜在人选中，唯有易纲有着与美国相关联的背景。经济学出身的他曾经在美国获得博士学位并且获得终身教授职位。此外，易纲还和习近平的经济规划师刘鹤有着长期的密切关系，他是刘鹤创办的所谓“中国经济50人论坛”的资深成员。在当前充满挑战的时期，这使得易纲能够成为习近平的经济指令和美国商界之间的沟通桥梁。

荷兰国际集团（ING）大中华区首席经济学家彭蔼娆（Iris Pang）则分析指出，包括央行行长易纲在内的经济和金融官员维持不变，这一方面说明北京希望中国的经济和金融政策在疫情后的复苏期间保持延续；另一方面也可能意味着目前全球金融市场和国内金融市场的风险上升，包括中国地方政府债务风险等。

新外长秦刚再获提拔

数月前刚刚被任命为外交部长的秦刚在周日的人大会议上经表决通过，出任国务委员。政治学者宋文笛认为，秦刚在半年之内连升两级，一举跃居副国级，这样的晋升速度相当罕见，但也印证了此前习近平提出的所谓领导干部“能上能下”原则。

新一任国防部长则由李尚福出任，此人此前曾担任中央军委装备部部长以及载人航天项目的负责人。2018年，时任美国总统的特朗普下令对一系列中国实体及个人实施制裁，李尚福就名列其中，成为首位受到美国制裁的中国高级将领。同其前任魏凤和一样，李尚福也是新一届政府内阁中唯一一位军方代表。

周一，审议通过上一届政府工作报告以及预算草案后，本次人大会议将落下帷幕。本次预算包括将军费开支提升7.2%等内容。中国政府相信，去年12月叫停严苛的清零政策之后，今年中国经济将有望实现大约5%的增长。

周五，习近平打破惯例，开始了他的第三个国家主席任期。去年十月的党代会上，习近平就已修改党章，为其长期的领袖地位奠定了基础。

（德新社）

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