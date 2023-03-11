新一届政府组建完毕 习家军“一统天下”

（德国之声中文网）十年一次的中国政府大换班中，党和国家领导人习近平的亲信几乎接管了所有重要部门。近三千名人大代表周日又"选举产生"了新的副总理及其他政府要员。同周六当选总理的李强一样，新一届政府要员基本都由习近平的亲信所担任。

如预期一样，周日的人大会议上，四位副总理和其他内阁成员的提名均获高票通过。长年担任习近平首席秘书及幕僚长的丁薛祥当选第一副总理，此前主管经济及金融事务的副总理刘鹤则由何立峰接替。刘鹤此前曾主导同美国的贸易谈判。

副总理丁薛祥等一众政府班子成员准备宣誓就职

新一任国防部长则由李尚福出任，此人此前曾担任中央军委装备部部长以及载人航天项目的负责人。2018年，时任美国总统的特朗普下令对一系列中国实体及个人实施制裁，李尚福就名列其中，成为首位受到美国制裁的中国高级将领。同其前任魏凤和一样，李尚福也是新一届政府内阁中唯一一位军方代表。

周一，审议通过上一届政府工作报告以及预算草案后，本次人大会议将落下帷幕。本次预算包括将军费开支提升7.2%等内容。中国政府相信，去年12月叫停严苛的清零政策之后，今年中国经济将有望实现大约5%的增长。

周五，习近平打破惯例，开始了他的第三个国家主席任期。去年十月的党代会上，习近平就已修改党章，为其长期的领袖地位奠定了基础。

（德新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。