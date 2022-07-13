斯里蘭卡總統逃至新加坡 透過電郵遞辭呈

（德國之聲中文網）斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）週三（7月13日）傳出搭軍機逃離該國後，早前從馬爾代夫抵達新加坡，該國議會議長的發言人14日表示，拉賈帕克薩已透過電郵提交了一份辭職信。

在該發言人宣布相關消息後，斯里蘭卡經濟首都科倫坡的群眾群聚歡呼，他們在以拉賈帕克薩的名字命名的抗議地點燃放鞭炮，高喊口號，欣喜地跳舞。抗議人士阿貝拉特納（Damitha Abeyrathne）告訴路透社：「整個國家今天都會慶祝。這是一個巨大的勝利，我們從未想過我們會讓這個國家從他們手中解放出來。」

斯國議長的發言人說，拉賈帕克薩在14日晚些時候通過電子郵件提交了辭呈，一旦文件得到法律驗證，辭呈將在15日正式生效。一位熟悉詳情的人士告訴媒體，拉賈帕克薩於13日搭軍機逃往馬爾代夫，然後於14日乘坐沙特阿拉伯航空公司的航班前往新加坡。馬爾代夫政府14日晚些時候證實，該國已為一架搭載斯里蘭卡總統拉賈帕克薩及其配偶進行過境訪問的斯里蘭卡空軍飛機發佈了外交許可。

該航班上一位不願透露姓名的乘客告訴路透社，拉賈帕克薩受到了一群保安的迎接，並乘坐黑色車輛的車隊離開機場貴賓區。航班上的航空公司工作人員告訴路透社，這位身著黑衣的總統與他的妻子和兩名保鏢一起乘坐商務艙，並稱他「安靜」且「友善」。新加坡外交部則說，拉賈帕克薩是以私人身份進入該國的，目前並未向該國尋求庇護。

拉賈帕克薩13日決定讓斯國總理維克拉馬辛格（Ranil Wickremesinghe）擔任代理總統，但該決定引發了更多的抗議活動，示威者衝進議會和總理辦公室，要求他也辭職。一名參與議會抗議活動的29歲人力車司機佩雷拉（Malik Perera）14日向媒體表示：「我們希望維克拉馬辛格回家。他們已經出賣了國家，我們希望有一個好人來接管，在那之前我們不會停止（抗爭）。」

國際貨幣基金組織會談中斷

針對斯里蘭卡經濟危機所發起的抗議活動已經持續月，這波示威在上週末達到了高潮，有數十萬人占領了科倫坡的政府大樓，指責拉賈帕克薩家族和盟友造成了該國失控的通貨膨脹、基本商品的短缺和腐敗。

斯里蘭卡已經開始與國際貨幣基金組織就潛在的救助貸款進行初步討論，但這些討論被最近的政局混亂所打斷。國際貨幣基金組織發言人萊斯（Gerry Rice）14日告訴記者，該組織的工作人員仍在與技術層面的斯里蘭卡政府官員接觸，但希望「盡快 」恢復高級別對話。

同日，在斯里蘭卡總統官邸內，有民眾在大廳徘徊，欣賞大樓裡大量的藝術品收藏、豪華汽車和游泳池。一名26歲的學生向美聯社表示：「戰鬥還沒有結束。我們必須讓社會變得比這更好。政府沒有解決人們的問題。」

不過，抗議組織者已在14日晚上將總統和總理的住所交還給了政府。其中一名組織者Chameera Dedduwage告訴路透社：「隨著總統不在國內......，持有被占領的地方不再具有象徵意義了。」

另一位組織者阿馬拉通加（Kalum Amaratunga）則說，在斯里蘭卡總理維克拉馬辛格於前一晚的講話中把一些抗議者稱為「法西斯分子」之後，政府可能即將發動鎮壓。

斯里蘭卡政府從當地時間14日中午到15日凌晨在科倫坡實行宵禁，以防止進一步的騷亂。當地媒體指出，載著士兵的裝甲車在城市的街道上巡邏。軍方表示，部隊有權使用武力保護人民和公共財產。

衝突造成1死84傷

斯里蘭卡警方表示，13日在議會和總理辦公室附近發生的防暴警察和抗議者之間的衝突，至少造成1人死亡，84人受傷。斯里蘭卡軍方說，兩名士兵13日晚間在議會附近遭到抗議者襲擊時受了重傷，他們的武器和彈匣被搶走。

此外，警方透露，死亡的男子是一名26歲的抗議者，他在總理辦公室附近受傷後昏倒。斯里蘭卡前總理馬欣達-拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）和前財政部長巴西爾-拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）都是現任總統的兄弟，他們通過律師通知最高法院，他們將留在國內至少到15日。

此前，反腐機構「透明國際」（Transparency International）提出一份要求「對當前經濟危機負有責任的人采取行動」的請願書，而他們兩人對此做出回應。移民官員在12日阻止了巴西爾-拉賈帕克薩飛離該國。

斯里蘭卡議會預計將於7月20日任命一位新的全職總統，一位執政黨高層人士告訴路透社，維克勒馬辛哈是該黨的第一選擇，但目前執政黨尚未作出決定。反對派的選擇是他們的主要領導人薩茲·普裏馬達沙（Sajith Premadasa），他是斯里蘭卡前總統的兒子。

(路透社、美聯社)

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