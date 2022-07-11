斯里蘭卡總統搭軍機出逃 抵馬爾代夫行蹤不明

在國家破產、總統府遭示威者佔領後，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩週三（7月13日）稍早搭乘軍機逃離了該國。這也宣告統治斯國已久的拉賈帕克薩家族，似已兵敗如山倒。接下來，斯里蘭卡將如何度過權力真空期？
（德國之聲中文網）綜合外電報導，斯里蘭卡總統戈塔巴雅・拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）週三（7月13日）稍早已經搭乘軍機，離開該國。政府消息人士告訴美聯社與路透社，拉賈帕克薩與他的妻子、兩名保鑣搭乘了一架飛往馬爾代夫首都的空軍飛機。目前，拉賈帕克薩具體行蹤不明。
美聯社首先報導了這項消息。該報導援引斯里蘭卡官員的說法稱，拉賈帕克薩與他的妻子、兩名保鑣搭乘了一架飛往馬爾地夫首都的空軍飛機。政府消息人士表示，拉賈帕克薩已離開該國，但沒有提供更多細節。
拉賈帕克薩出逃的時間點，是在他正式辭職之前。早前，由於國家破產、大規模抗議，斯里蘭卡總統府也在上週六（9日）遭到數千名示威者衝入佔領，要求拉賈帕克薩下台。四面楚歌的拉賈帕克薩，於是承諾於13日正式辭職，為「和平的權力交接」讓路。
自上週五（8日）以來，拉賈帕克薩一直沒有公開露面。法新社指出，作為總統，拉賈帕克薩享有豁免權，據信他是想在下台前出國，以避免被拘留的可能性。
根據法新社報導，有移民官員表示，73歲的拉賈帕克薩、他的妻子和保鑣等4名乘客，搭乘從可倫坡國際機場起飛的斯里蘭卡軍機。地方官員並證實了拉賈帕克薩已抵達馬爾代夫首都瑪萊（Male）國際機場，一行人由警方護送，目前具體行蹤不明。
此前，有政府消息人士告訴法新社，拉賈帕克薩週二（12日）在機場試圖離境時，曾與機場移民局工作人員發生言語衝突。移民局官員拒絕到貴賓室為拉賈帕克薩蓋章辦理出境，但拉賈帕克薩蓋堅持不走公共設施，因為他擔心可能在過程中遭到民眾報復。
拉賈帕克薩與其妻子，在錯過了四班可能帶他們前往阿拉伯聯合酋長國的航班後，在國際機場旁的軍事基地過了一夜。直到13日清晨，傳出拉賈帕克薩搭乘軍機逃往馬爾地夫的消息。
法新社引述政府消息報導，拉賈帕克薩一個裝滿文件的手提箱和1785萬盧比（約32.7萬美元）的現金，也被留在了總統府，現在被科倫坡的一家法院扣留。
此外，拉賈帕克薩的胞弟、斯國前財政部長巴茲爾・拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）據信也已離開斯里蘭卡，要前往美國。巴茲爾擁有美國雙重國籍。
拉賈帕克薩家族掌控斯里蘭卡政治多年。根據美聯社報導，拉賈帕克薩的哥哥馬欣達・拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）於2005年當選總統。在這之前，該家族一直主導著斯國南部農村地區的地方政治。馬欣達一直擔任總統直到2015年，因輸給了反對派而下台。
2019年，拉賈帕克薩家族捲土重來，戈塔巴雅・拉賈帕克薩當選總統，儘管誓言要帶領斯里蘭卡走上穩定發展的道路，但卻因為一系列爭議政策的嚴重失利，而觸發了當前的斯里蘭卡經濟危機，導致舉國陷入無法償還巨額債務、缺糧缺油等空前惡況。許多民眾也因此將國家破產的矛頭，指向了拉賈帕克薩家族的裙帶政治。
斯里蘭卡今年4月已拖欠了510億美元的外債，目前正與國際貨幣基金組織談判，以獲得可能的救助。
與此同時，該國正依賴鄰國印度和中國的援助。中國外交部週二（12日）的例行記者會上，在被問及中國是否正在與斯里蘭卡就可能的貸款進行談判時，發言人沒有說明是否正在進行此類討論。
中國外交部發言人汪文斌僅說：「中方將繼續提供援助，在我們的能力範圍內為斯里蘭卡的社會發展和經濟復甦提供幫助」，並表示「關於對中國的債務，我們支持有關金融機構與斯方協商，找到妥善解決辦法。」
根據斯里蘭卡憲法規定，若拉賈帕克薩如約下台，將由總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）自動成為代理總統，直到議會選出完成拉賈帕克薩剩餘總統任期的人選。
本週一（11日），斯里蘭卡議長已經宣布，將於7月15日重新召開議會，19日向議會提名下任總統候選人，並於7月20日選出新總統。新總統將在2024年11月、拉賈帕克薩原本的任期結束之前任職，並可能經議會批准，任命一位新總理。
此前，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩與總理維克勒馬辛哈皆已雙雙承諾將辭職。維克勒馬辛哈表示，一旦新政府成立，他將離開。不過迄今為止，誰將接任總理之位，並填補內閣都未有進一步消息。
美聯社指出，維克勒馬辛哈若暫代總統之位，直到選出新人選，恐將激怒那些同樣希望維克勒馬辛哈立即下台的示威者。
（美聯社、路透社、法新社）
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
歷經週末的抗議高峰後，斯里蘭卡總統與總理皆已雙雙宣布辭職，但斯里蘭卡危機短時間恐仍無法解決。當地物價高漲、燃料短缺等問題懸而未決，目前斯里蘭卡華人現況如何？他們怎麼看待這場動搖國本的危機？德國之聲採訪當地華人，了解他們的看法。
斯里蘭卡正遭逢史上最嚴重的經濟危機，燃料短缺使國家處於停滯狀態，許多人相信「離開是唯一選擇」。斯國總理說，斯里蘭卡負債超過500億美元，已經「破產」。為何斯里蘭卡會走到這個地步？