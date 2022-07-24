斯里蘭卡求援中國 大使：經濟復甦北京是關鍵

（德國之聲中文網）根據路透社報導，科倫坡駐北京大使科霍納（Palitha Kohona）週一（7月25日）表示，斯里蘭卡已要求中國在貿易、投資和旅遊方面提供幫助，協助該國可持續發展。目前，斯里蘭卡正在與中國就40億美元的緊急援助計劃進行談判，希望能藉此擺脫經濟崩潰。

自今年初以來，這個擁有2200萬人口的島國在耗盡外匯儲備後，宣布破產，並且正遭受自1948年獨立以來最嚴重的經濟危機。燃料、食品和藥品短缺等民生窘迫問題引發民眾的憤怒情緒，示威者甚至推翻了前任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的統治家族。

科霍納在接受路透社採訪時強調，中國是斯里蘭卡經濟復甦的關鍵。科倫坡希望中國能要求該國公司購買更多斯里蘭卡的紅茶、藍寶石、香料和服裝，並使中國的進口規則更加透明，更容易操作。

科霍納還說，北京也可以通過向中國支持的科倫坡港和漢班托塔港進一步傾注投資，來提供幫助。他補充道，受到新冠疫情的影響，中國對斯里蘭卡的主要投資計劃尚未實現。

此外，斯里蘭卡希望能看到更多的中國遊客。斯里蘭卡在2019年發生連環炸彈案和新冠疫情全球大爆發之後，前往該國的中國遊客數量從2018年的26.5萬暴跌至幾乎為零。

求援中國40億美元

中國與日本是斯里蘭卡兩個最大的外國債權人，此外，中國持有斯里蘭卡約10%的外債。科霍納表示，中國在4月和5月曾經承諾向斯里蘭卡提供5億元人民幣的緊急支持，但「我們需要更多」。

幾個月來，斯里蘭卡一直在與中國就40億美元的緊急援助計劃進行談判，其中包括10億美元的貸款，以償還今年到期的中國債務。

科倫坡還要求，希望獲得15億美元的信貸額度，以支付中國的進口產品。科霍納表示，這些中國進口產品，如鈕扣和拉鏈，是為斯里蘭卡帶來豐厚利潤的服裝業所需要的必要投入。

此外，斯里蘭卡還希望能說服中國啟動15億美元的雙邊貨幣互換。對此，科霍納表示，與中國的金融援助有關討論仍在進行中，尚未確定下一次會議的日期。

中國外交部本月則表示，北京願意與其他國家和國際金融機構合作，為幫助斯里蘭卡「發揮積極作用」。

除了財政援助，斯里蘭卡亦希望中國能夠幫助目前陷入物資與能源缺乏的該國，購買燃料、化肥和其他急需的物資。

斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）上任後，決定推行燃料配給制度，以緩解危機衝擊。斯里蘭卡能源部長週一（25日）表示，由於外匯嚴重短缺，斯里蘭卡將在未來12個月內限制燃料進口。

新政府對華政策？

斯里蘭卡前任總統拉賈帕克薩離境出逃後，由原總理威克瑞米辛赫繼任。科霍納告訴路透社，威克瑞米辛赫已計劃訪問中國，討論包括貿易、投資和旅遊在內的合作事宜，但報導並未透露包含時程在內的更多細節。

現年73歲的斯里蘭卡新任總統威克瑞米辛赫對中國並不陌生。他在2016年曾以總理身份訪問北京，並與中國國家主席習近平握手。路透社指出，兩人握手的照片，甚至就掛在採訪科霍納的大使館的走廊上。

科霍納說，他預計新政府的對華政策不會有根本性的改變。他表示，他理解中國現在很難迅速採取行動幫助斯里蘭卡，因為作為一個主要的全球債權人，中國還對許多其他財政困難的國家有財政風險，「也許如果只有斯里蘭卡，那麽決策就會容易得多。」

上週，中國國家主席習近平今曾向威克瑞米辛赫致電，祝賀他就任總統。習近平在通話中表示，相信在威克瑞米辛赫的領導下，斯里蘭卡定能克服暫時困難、推進經濟社會復甦進程。

斯里蘭卡是中國「一帶一路」倡議的重要國家之一，過去十年，中國為斯里蘭卡的基建項目提供了數十億美元的貸款，包括海港、機場、高速公路、發電站等。但在獲得現代化基礎設施的同時，斯裡蘭卡也加重了債務負擔。

有些西方人士認為，斯里蘭卡陷入了中國的「債務陷阱」，但中國外交部始終駁斥這樣的說法。

仍受國內質疑

根據《外交家雜誌》，曾六任總理的威克瑞米辛赫，在強硬派抗議者中並不受歡迎。示威者認為，他與統治斯里蘭卡約17年之久的拉賈帕克薩家族過於親近。威克瑞米辛赫上任後，還任命了拉賈帕克薩的忠誠者、老盟友和前同學古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）為新總理。

此外，威克瑞米辛赫在21日宣誓就任後，隨即下令軍方在22日凌晨對抗議者展開鎮壓清場，導致多人受傷，因此受到國際特赦組織等的譴責。

（路透社、《外交家雜誌》）

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