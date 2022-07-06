斯里蘭卡危機陷「長年抗戰」？ 當地華人：對未來悲觀

（德國之聲中文網）「斯里蘭卡要恢復正常，還有段路要走。」旅居斯里蘭卡逾10年的周先生週一（7月11日）向德國之聲表示，在歷經週末的抗爭高峰後，目前首都科倫坡已經恢復秩序，但因燃料短缺等動搖國本的問題仍未解決，抗議還在繼續，當地外國人大部分選擇待在家中，觀望局勢。

從事物流業的周先生說，目前科倫坡街道「相當平靜，治安也沒有問題」。他說：「除了抗議（9日）那天，超市很多東西沒賣，但整體對外國人來說，沒有什麼太大影響。」他認為，相較於前幾波示威，這次反而「沒有像之前那麼激烈」。

但另一名在科倫坡開中餐館的盧老闆則認為，「這是斯里蘭卡情勢最亂的一次。」他告訴德國之聲，斯里蘭卡近期「幾乎每個月都有抗議遊行，路上隨處能見軍隊站崗。上週六（9日）的大規模示威，讓他的中餐館也不得不停止營運，餐廳生意受到很大影響。

斯里蘭卡正經歷70年來最嚴重的經濟危機，燃料和糧食短缺、物資上漲、物流停擺等問題，自今年4月以來引發民眾多次抗議。科倫坡上週六更爆發大規模示威遊行，部分示威者闖入佔領總統府，稱要留守原地，直到已雙雙宣布辭職的總統與總理正式下台為止。

自稱當地政商關係頗佳的周先生透露，據統計，當地包括中國大陸、港澳台及東南亞華人在內，當地約有5000名華人，目前安全無虞。

中國駐斯里蘭卡大使館週六（9日）發通知提醒中國公民切勿參與或圍觀抗議活動，加強防範，並未提及有關撤僑信息。但根據旅居科倫坡的中國公民周先生透露，中國大使館已經採取相關準備，且目前部份國際航班仍正常運行，不過當地大部分華人目前都沒有離開斯國的計畫。

周先生說：「國泰航空還有航班，但斯航、新加坡航空、馬航都沒飛了，因為油庫沒有航空燃油。」他並補充，因缺少燃料，機票和物流費用都翻漲了好幾倍。

台灣外交部則表示，旅居斯里蘭卡的台灣人約50多人，10餘人計劃7月底前返回台灣。

無法出行、在家觀望

在科倫坡經營中餐廳、自2001年就移居至斯里蘭卡的中國公民盧先生向德國之聲說：「真沒想到（局勢）會那麼惡劣！」據他觀察，目前當地外國人都對局勢相當悲觀，有些外派到斯國的中國人計劃撤離，但在當地做生意的外國人因為資產都在斯國，無法輕易離開。

從事物流業的周先生則指出，目前當地經濟狀況對外國人而言，還沒有太大衝擊，但受物流影響，商品價格上漲，成本變高，「像是一顆雞蛋就漲了5倍」。另外，因燃料難取得，民眾也減少出門。他說：「朋友想出去吃個飯，沒油，只能待在家。」

周先生向德國之聲透露，目前黑市油價漲到2至3美金，甚至還不一定買得到，「他們說，有美元可以先拿到油，但這是騙人的。」

周先生和盧先生都向德國之聲表示，雖然斯里蘭卡正面臨建國以來最嚴峻的經濟危機，但目前大部分的華人仍決定繼續觀望局勢。

周先生指出，雖然經濟危機短期內不會解決，但他對當地治安和人民仍有信心。他表示，斯里蘭卡人篤信佛教，個性溫和，因此他不擔憂治安問題。開餐館的盧老闆也說，目前並不擔心安全問題，但對於未來，他也不敢保證。他說：「雖然治安大致良好，但未來就不一定了。」

一名外派斯里蘭卡4個月的中國員工也向中國《瀟湘晨報》表示，此前週末若有空都會去當地商場探店，但最近因為當地局勢原因，已經很少外出了。對於之後的工作規劃，該員工也表示會暫時留守當地，看當地局勢再做決定。

斯里蘭卡將陷入「長年抗戰」

台北世界貿易中心駐科倫坡辦事處上週四（7日）曾通過郵件向德國之聲表示，當地台商和台僑大多低調，目前「都很平安」。

該辦事處代表人表示：「所有斯國人民及在斯工作或生活的外國人，同時也必須忍受斯國經濟崩潰的無油、缺電、缺瓦斯、CPI（消費者物價指數）高漲、多處抗議的實際狀況」，並稱「這是一場長期抗戰」。

住在科倫坡的周先生也提出類似觀察。他指出，在斯里蘭卡總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）13日辭職後，各黨派參與的臨時政府後，仍需要3到5年的時間才能逐漸恢復正常。

周先生向德國之聲表示，斯里蘭卡幣值貶值，接下來政局預估還是不穩定。他說：「看不到哪個人或是政黨提出具有建議性的意見，也沒有看到明確的解決方案，斯里蘭卡債務問題難解，不會因為換了臨時政府就能解決。」

他並補充道：「臨時政府會平衡各方勢力，因此斯里蘭卡將沒有大的派系，做各個決策可能會很慢」。

對於斯里蘭卡深陷國家危機，周先生批評斯國政府菁英統治「短視近利」，並稱高官是既得利益者，長期霸佔資源，導致許多「斯里蘭卡的窮人很難翻身」。他並說，這次出來示威抗議的人，很多都是底層的年輕人。

盧先生也指出，今年斯里蘭卡的情勢可能緩和不來，他說：「政府必須自救才行。但目前沒有聽到資金來源怎麼解決，政府有很大問題。」對於斯國未來，盧先生與大部分華人一樣，都仍悲觀觀望，未知等待。

观看视频 01:13 总理辞职后斯里兰卡仍动乱不止

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