斯里兰卡驻华大使：相信中方将提供40亿美元援助

深陷经济危机、政府危机的斯里兰卡当局正在与中方进行谈判，以获得多达40亿美元的援助，并相信中国政府 "在某个时候"会同意。彭博社周五援引斯里兰卡驻华大使的表态发布的相关报道。
（德国之声中文网）斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳（Palitha Kohona）向彭博社表示，科伦坡正要求中国提供10亿美元的贷款，以偿还今年即将到期的同等数额的中方债务。
科霍透露，除此以外，斯里兰卡还寻求15亿美元的信贷额度，以支付从中国的进口产品。并另外启动一个15亿美元规模的掉期交易。
“我们相信，在某些时候，中方会同意我们的要求，因为这些要求并不是不合理的。”报道援引科霍纳的话说。
“我们已经向其他债权人提出了类似的要求。斯里兰卡需要资金来稳定我们的金融系统，我们相信中国早晚会加入这些债权人的行列”，他补充说。
就此，中国外交部发言人汪文斌7月15日主持例行记者会时没有对科霍纳的上述表态直接做出回应，但表示："中方始终密切关注斯里兰卡当前面临的困难和挑战，也一直在力所能及的范围内为斯经济社会发展提供帮助。过去一段时间以来，中方宣布向斯提供5亿元人民币的紧急人道主义援助，昨天（7月14日）中方向斯方提供的第二批紧急人道主义粮食援助顺利交接。"
据中国官媒报道，中国此次援助斯里兰卡的大米将为该国9个省份、7900所学校、110万学生提供长达半年的学生餐支持。
斯里兰卡的抗议浪潮和动荡局势已持续数月，背景是严重的经济危机。政府无力支付食品、药品和燃料等重要物资的进口。今年4月，债台高筑的斯里兰卡政府就宣布无力偿还外债，面临国家破产。汽油、电力短缺，通货膨胀恶化使得民怨沸腾。
5月份，斯里兰卡的民众抗议活动升级，与警方的暴力冲突造成伤亡。时任总理马欣达·拉贾帕克萨（Mahnda Rajapaksa）宣布辞职。但他的兄弟，现任总统戈塔巴亚·拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）则拒绝下台。
之后该国政局不断激烈动荡，斯里兰卡国会议长阿贝瓦德纳星期五（7月15日）宣布，正式接受总统拉贾帕克萨辞职。国会将在七天内选举一位新总统。
新冠疫情爆发后，因外国游客骤减，作为斯里兰卡一大经济支柱的旅游业陷入危机。此外批评者指责政府施政不力，加剧了经济崩溃。
（路透社、彭博社、法新社、德新社）
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斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。
在搭機逃離該國後，斯里蘭卡總統被證實已抵達新加坡，該國議長發言人也說，拉賈帕克薩已提交辭職信，待15日得到法律驗證後，辭職便會生效。該國議會預計下週將決定新的總統人選。
在國家破產、總統府遭示威者佔領後，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩週三搭乘軍機逃離了該國，抵达马尔代夫后行踪不明。這也宣告統治斯國已久的拉賈帕克薩家族，似已兵敗如山倒。接下來，斯里蘭卡將如何度過權力真空期？目前该国宣布进入紧急状态。总理维克拉马辛格已成为代理总统。
歷經週末的抗議高峰後，斯里蘭卡總統與總理皆已雙雙宣布辭職，但斯里蘭卡危機短時間恐仍無法解決。當地物價高漲、燃料短缺等問題懸而未決，目前斯里蘭卡華人現況如何？他們怎麼看待這場動搖國本的危機？德國之聲採訪當地華人，了解他們的看法。