 斯里兰卡驻华大使：相信中方将提供40亿美元援助 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.07.2022

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时政风云

斯里兰卡驻华大使：相信中方将提供40亿美元援助

深陷经济危机、政府危机的斯里兰卡当局正在与中方进行谈判，以获得多达40亿美元的援助，并相信中国政府 "在某个时候"会同意。彭博社周五援引斯里兰卡驻华大使的表态发布的相关报道。

斯里兰卡时任总理马欣达2022年1月初向到访的中国外长王毅表示：“中方总是在斯最需要的时候伸出援手”

斯里兰卡时任总理马欣达2022年1月初向到访的中国外长王毅表示：“中方总是在斯最需要的时候伸出援手”

（德国之声中文网）斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳（Palitha Kohona）向彭博社表示，科伦坡正要求中国提供10亿美元的贷款，以偿还今年即将到期的同等数额的中方债务。

科霍透露，除此以外，斯里兰卡还寻求15亿美元的信贷额度，以支付从中国的进口产品。并另外启动一个15亿美元规模的掉期交易。

“我们相信，在某些时候，中方会同意我们的要求，因为这些要求并不是不合理的。”报道援引科霍纳的话说。

  • A man throws back a tear gas canister after it was fired by police to disperse protesters in Colombo, Sri Lanka,

    陷入动荡的斯里兰卡

    政治危机漩涡

    南亚国家斯里兰卡一夜变天，在民众掀起了全国性抗议浪潮后，总统总理双双辞职，被指控为该国近期严重的经济危机负责总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）不见踪影。

  • Many demonstrators reached the staircase of the President's House.

    陷入动荡的斯里兰卡

    抗议者冲击总统府

    拉贾帕克萨将走人的消息是在数万抗议者冲进其官邸数小时后宣布的。总统府官员透露，拉贾帕克萨本人已被转移至一个更安全的地方。 目前，他的行踪仍然成谜。不过该国议会已宣布，这位总统将会辞职。

  • Protesters demanding the resignation of Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa swim in a pool inside the compound of Sri Lanka's Presidential Palace in Colombo

    陷入动荡的斯里兰卡

    总统府内游泳

    这是戏剧性的一幕：抗议者在总统府内游泳池降温。斯里兰卡正经历史上最严重能源危机。为安抚抗议者，拉贾帕克萨总统此前已将数名近亲从政府高层职位上撤下，其中包括曾分别担任总理和财政部长他的两个兄弟：马欣达（ Mahinda ）和巴西尔（ Basil）。

  • A firetruck seen outside the prime minister's house.

    陷入动荡的斯里兰卡

    总理私宅被烧

    抗议者还冲入现任总理维克拉马辛格（ Ranil Wickremesinghe ）的私人住宅，并放火焚烧。事件发生后，维克拉马辛格在召集所在党高层紧急会议后，宣布愿意卸任，为建立一个包括所有政党在内的新政府让路。

  • A group of protesters react as a tear gas shell lands in their midst in Colombo.

    陷入动荡的斯里兰卡

    催泪瓦斯对付示威者

    在政府耗尽用于进口必需品的外汇后，数月来，2200万人口的斯里兰卡经历了不断飙升的通货膨胀和长时间断电，终使民众忍无可忍。

  • Long lines form outside a filling station in Colombo.

    陷入动荡的斯里兰卡

    国家财政“破产”

    上周，总理维克拉马辛格承认斯里兰卡财政告竭，前所未有的经济危机将至少持续到明年底。积欠外国债权人500多亿美元（485亿欧元）债务的这个国家，汽油、药品和食品正快速耗尽。

  • A woman uses firewood to cook a meal at a hotel in Colombo.

    陷入动荡的斯里兰卡

    困境中的百姓

    国家燃料耗尽，百姓不得不找寻替代物：做饭用木柴，自行车替代汽车。一些人说，它们实际上都无法成为真正的替代品，但严峻的经济危机让人别无选择。

  • Protesters in Colombo on a broken down water cannon truck

    陷入动荡的斯里兰卡

    独立以来最严重经济危机

    斯里兰卡正处于自1948年获独立地位以来最严重经济危机之中。今年4月，该国进入外债违约状态。5月被任命为总理的维克拉马辛哈承诺拿出一救济方案及新的经济计划，以期有资格申请国际货币基金组织救助。


“相信中国早晚会加入”

“我们已经向其他债权人提出了类似的要求。斯里兰卡需要资金来稳定我们的金融系统，我们相信中国早晚会加入这些债权人的行列”，他补充说。

就此，中国外交部发言人汪文斌7月15日主持例行记者会时没有对科霍纳的上述表态直接做出回应，但表示："中方始终密切关注斯里兰卡当前面临的困难和挑战，也一直在力所能及的范围内为斯经济社会发展提供帮助。过去一段时间以来，中方宣布向斯提供5亿元人民币的紧急人道主义援助，昨天（7月14日）中方向斯方提供的第二批紧急人道主义粮食援助顺利交接。"

据中国官媒报道，中国此次援助斯里兰卡的大米将为该国9个省份、7900所学校、110万学生提供长达半年的学生餐支持。

斯里兰卡的抗议浪潮和动荡局势已持续数月，背景是严重的经济危机。政府无力支付食品、药品和燃料等重要物资的进口。今年4月，债台高筑的斯里兰卡政府就宣布无力偿还外债，面临国家破产。汽油、电力短缺，通货膨胀恶化使得民怨沸腾。

5月份，斯里兰卡的民众抗议活动升级，与警方的暴力冲突造成伤亡。时任总理马欣达·拉贾帕克萨（Mahnda Rajapaksa）宣布辞职。但他的兄弟，现任总统戈塔巴亚·拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）则拒绝下台。

之后该国政局不断激烈动荡，斯里兰卡国会议长阿贝瓦德纳星期五（7月15日）宣布，正式接受总统拉贾帕克萨辞职。国会将在七天内选举一位新总统。

新冠疫情爆发后，因外国游客骤减，作为斯里兰卡一大经济支柱的旅游业陷入危机。此外批评者指责政府施政不力，加剧了经济崩溃。

观看视频 01:13

总理辞职后斯里兰卡仍动乱不止

（路透社、彭博社、法新社、德新社）

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