斯里兰卡连环爆炸 两百余人丧生

（德国之声中文网）4月21日是主复活日，对于基督徒而言，这是一个重要的节日，很多人去教堂进行礼拜。然而在斯里兰卡，3处教堂与4间饭店、1座大楼遭到袭击，造成约290人身亡，包括32名外籍人士。

美联社报导，斯里兰卡警方周日深夜宣布，已逮捕了13名嫌犯，也锁定嫌犯们的活动据点。

斯里兰卡官员宣布于当日进行宵禁。另外，在侦查结束之前，为了防止假消息传播以及散播仇恨，暂时禁止该国使用社群媒体。

伤亡惨重

据路透社援引警方报道，在首都科伦坡北部的圣塞巴斯蒂安教堂，就有超过50人丧命于爆炸中，爆炸现场血肉模糊、教堂的顶部被毁。科伦坡市的圣安东尼教堂同样发生爆炸。另据当地媒体报道，东部省拜蒂克洛的一处教堂也遭遇袭击，造成25人丧生。

另外，科伦坡的香格里拉酒店、金斯伯里酒店和肉桂大酒店也发生爆炸事件，目前尚不清楚酒店爆炸是否造成人员伤亡。

斯里兰卡首都科伦坡与首都北部小镇奈哥波镇最先传出消息，随后东部城市拜蒂克洛以及科伦坡的另外三间饭店再传出遭到袭击

周日晚些时候，科伦坡附近的德希韦拉（Dehiwela）的一处酒店也发生爆炸。据法新社引述警方消息，这起新的爆炸事件造成至少两人丧生。此后，科伦坡北部郊区的Orugodawatta又发生新的爆炸，警方称这是一起自杀式袭击。当天斯里兰卡爆炸事件共计至8起。

据中国官媒消息，遇难外国游客中，目前已确认有2名中国人。此前新华社报道称，伤者中包括4名中国公民。

发生爆炸事件的科伦坡香格里拉酒店

宵禁并暂时关闭社交媒体

面对连环爆炸，斯里兰卡政府宣布宵禁，即时生效，同时暂时关闭Facebook、WhatsApp等社交媒体、即时通信APP。

网络安全监察机构NetBlocks证实，侦测到Facebook、Youtube、Whatsapp、Instagram等社交媒体在全国范围内被屏蔽。该组织执行长透克(Alp Toker)认为在攻击发生之后才关闭社群软体无济于事，甚至有可能造成资讯真空，被有心人士利用。

"强烈谴责对我们人民的懦弱攻击"

迄今尚未有组织宣布对连环袭击负责。警方称，8起爆炸事件中至少有两起是自杀式袭击。目前，有13名嫌犯被逮捕。

斯里兰卡曾经历数十年内战，其间泰米尔族分裂分子（"猛虎组织"）在科伦坡制造了很多起爆炸事件。在2009年斯里兰卡政府军击毙"猛虎组织"最高领导人后，斯里兰卡政府宣布内战结束。

斯里兰卡国防部长维耶瓦德纳恩（Ruwan Wijewardene）称，连环爆炸是一场“恐怖主义袭击”。他在一场新闻会表示，无论谁是袭击的幕后策划者，绝不允许极端主义团体在该国活动。

斯里兰卡总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）周日晚些时候在家中紧急召开安全理事会。他在推特上"强烈谴责对我们人民的懦弱攻击"，呼吁民众"保持团结和坚强"，并希望"避免扩散未经证实的报道和猜测"，表示政府正针对局势采取紧急措施。

包括德国、美国、法国、土耳其 、伊朗、印度在内的多国领导人均对袭击行为进行了谴责。

德国总理默克尔说，“特意选择那些聚集在一起庆祝复活节的人作为攻击目标，这令人震惊”，并表示“绝不能让用今天这种可怕方式宣扬的宗教仇恨和不宽容取胜”。

美国总统特朗普则就“可怕的恐怖袭击事件”对斯里兰卡表示慰问。

教宗方济各在复活节传统祝福“降福罗马城及全世界”（Urbi et Orbi）中也提到斯里兰卡。他谴责了“这种残忍的暴力行为”，表示自己与遭遇创伤的基督徒们在一起。

教宗方济各在复活节传统祝福中也提到斯里兰卡

针对基督徒的恶性事件频发

据斯里兰卡全国福音派基督徒联盟（NCEASL）统计，去年该国发生了86起针对基督徒的歧视、威胁或者暴力事件。该组织代表着斯里兰卡200多个教堂等基督教组织。今年以来，该组织记录了26起这类事件，其中最近的一次是据称3月25日佛教徒试图扰乱周日礼拜活动。

发生袭击事件后科伦坡一家酒店前的人群

根据斯里兰卡2012年的统计，该国总人口2200万，其中70%是佛教徒，12.6%是印度教徒，9.7% 是穆斯林，7.6%是基督徒。

美国国务院2018年一份关于斯里兰卡人权的报告中提到，一些基督教团体和教堂声称被施压终止其礼拜活动，当局将其归类为"未经授权的集会"。该报告还援引不具名的消息人士称，斯里兰卡佛教僧侣经常试图关闭该国的基督教和穆斯林的礼拜场所。

王凡/洪沙(路透社，法新社，德新社等）