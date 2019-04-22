斯里兰卡连环爆炸案主犯已身亡

（德国之声中文网）斯里兰卡总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）周五（4月26日）表示，斯里兰卡的安全部队正在搜寻大约140名被认为与复活节爆炸案中的"伊斯兰国"（IS）民兵有联系的人。

在连环爆炸案发生后不久，当局怀疑袭击发动者是一个称为"国家神教团"（一译"全国认主学大会组织"）（National Thowheeth Jama'ath，简称NTJ）的激进组织，而且该组织得到来自国外的帮助。随后，一段视频显示NTJ领导人哈希姆向 IS宣誓效忠。爆炸发生之后，当局在全国范围内搜捕哈希姆。

西里塞纳总统周五说，在香格里拉酒店发生的6起致命爆炸案中的某一起里，NTJ领导人被炸身亡。"情报人员告诉我，哈希姆在香格里拉爆炸案中身亡"， 西里塞纳总统说。

总统指责政府失职

西里塞纳总统在讲话中还表示，他的政治对手维克拉马辛哈（Ranil Wickremesinghe）总理领导的政府应该承担责任，是政府的失误让复活节连环爆炸案的袭击者得逞。他说，他在4月中旬会见了国防部长兼警察局长。据称，安全部门的官员当时已从"友好邻邦"获悉袭击正在策划中的报告，但是他们未向总统报告这些信息。西里塞纳总统说，该国警察局长即将辞职。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 大规模袭击 在炸弹爆炸后，豪华的科伦坡香格里拉酒店的前门被毁（图）。恐怖分子于复活节星期日（4月21）在这里发动袭击。到目前为止，连环袭击已经造成超过290人丧生，这是2009年斯里兰卡内战结束以来最严重的一次袭击。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 瞄准旅游业 过去数年，斯里兰卡的旅游业迅速发展，然而在这次袭击后恐怕会面临低潮。科伦坡香格里拉酒店有500个房间、套房和41个公寓。目前这里已经无法正常经营。除了这家五星级酒店外，科伦坡的金斯伯里酒店、肉桂大酒店以及市郊的一家小酒店也遭遇袭击。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 事发现场的调查 警方在酒店废墟中寻找作案者的蛛丝马迹。斯里兰卡曾经历数十年内战，其间泰米尔族分裂分子（"猛虎组织"）在科伦坡制造了很多起爆炸事件。不过在2009年内战结束后，该国安全状况明显好转。不过在周日袭击后，德国外交部收紧了对这个南亚国家的旅行建议。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 圣安东尼教堂 在周日，三处庆祝复活节的教堂遭遇袭击，其中就包括位于科伦坡市区的圣安东尼教堂。通过图片可以看到，爆炸后教堂内一片狼藉。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 礼拜时的爆炸 圣安东尼教堂的爆炸有多严重，可以通过这个断成两块的圣玛利亚的雕像看出来。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 谁发动了袭击？ 迄今为止，没有组织宣布对这起连环袭击负责。调查人员表示，联合袭击中有6起是由自杀式袭击者发动的。有报道称，这次连环袭击是典型的伊斯兰极端组织的手法。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 安保措施 在袭击后，斯里兰卡增强了该国的安保措施，政府宣布戒严，同时暂时关闭Facebook、WhatsApp等社交媒体、即时通信APP，以避免谣言与流言的扩散。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 “惨烈场景” 超过500人在连环袭击中受伤，目前在医院接受治疗。斯里兰卡外交部副部长表示，案发现场的场景“惨烈”，遇袭的教堂里人被炸飞、血肉模糊。该国总理维克勒马辛哈说，袭击“明显是要破坏该国的稳定”。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 来自世界各地的慰问 三位神父在前往圣安东尼教堂的路上。世界很多国家都对这次袭击进行了谴责，中国国家主席习近平也就斯里兰卡发生系列爆炸事件向该国致慰问电。教宗方济各在复活节传统庆典上提到斯里兰卡，他谴责了“这种残忍的暴力行为”，表示自己与遭遇创伤的基督徒们在一起。 作者: Ashok Kumar, Arnd Riekmann



西里塞纳总统讲话的头一天，斯里兰卡当局将连环爆炸案造成的死亡人数从359下调至253。

澳大利亚警告新的袭击

在与记者的交谈中，西里塞纳总统表示当局能够"完全控制"该国的"IS"分子的活动。斯里兰卡军方表示，已在该岛国部署了约1万名士兵，以搜寻嫌疑人并为寺庙提供安全保障。另外，为了避免报复性的暴力袭击，斯里兰卡官方和穆斯林领导人敦促穆斯林本周五在家祈祷。连环爆炸案发生之后，来自巴基斯坦的艾哈迈德穆斯林难民已经在这个佛教信众占多数的国家遭到袭击。

连环爆炸案中3个基督教堂遭到炸弹袭击，基督信众也为礼拜场所担心。周五，澳大利亚官员警告说，斯里兰卡"可能"发生新的恐怖袭击事件。

澳大利亚在向本国公民提供的旅行建议中表示，"攻击可能不分青红皂白，包括外国人访问的地点。"

张平 /凝炼（美联社、路透社、法新社）