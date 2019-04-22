斯里兰卡连环爆炸案主犯已身亡

斯里兰卡总统称连环爆炸案主犯哈希姆据称已经死亡。澳大利亚官员警告说，斯里兰卡“还可能”发生新的恐怖袭击事件。
（德国之声中文网）斯里兰卡总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）周五（4月26日）表示，斯里兰卡的安全部队正在搜寻大约140名被认为与复活节爆炸案中的"伊斯兰国"（IS）民兵有联系的人。
在连环爆炸案发生后不久，当局怀疑袭击发动者是一个称为"国家神教团"（一译"全国认主学大会组织"）（National Thowheeth Jama'ath，简称NTJ）的激进组织，而且该组织得到来自国外的帮助。随后，一段视频显示NTJ领导人哈希姆向 IS宣誓效忠。爆炸发生之后，当局在全国范围内搜捕哈希姆。
西里塞纳总统周五说，在香格里拉酒店发生的6起致命爆炸案中的某一起里，NTJ领导人被炸身亡。"情报人员告诉我，哈希姆在香格里拉爆炸案中身亡"， 西里塞纳总统说。
总统指责政府失职
西里塞纳总统在讲话中还表示，他的政治对手维克拉马辛哈（Ranil Wickremesinghe）总理领导的政府应该承担责任，是政府的失误让复活节连环爆炸案的袭击者得逞。他说，他在4月中旬会见了国防部长兼警察局长。据称，安全部门的官员当时已从"友好邻邦"获悉袭击正在策划中的报告，但是他们未向总统报告这些信息。西里塞纳总统说，该国警察局长即将辞职。
西里塞纳总统讲话的头一天，斯里兰卡当局将连环爆炸案造成的死亡人数从359下调至253。
澳大利亚警告新的袭击
在与记者的交谈中，西里塞纳总统表示当局能够"完全控制"该国的"IS"分子的活动。斯里兰卡军方表示，已在该岛国部署了约1万名士兵，以搜寻嫌疑人并为寺庙提供安全保障。另外，为了避免报复性的暴力袭击，斯里兰卡官方和穆斯林领导人敦促穆斯林本周五在家祈祷。连环爆炸案发生之后，来自巴基斯坦的艾哈迈德穆斯林难民已经在这个佛教信众占多数的国家遭到袭击。
连环爆炸案中3个基督教堂遭到炸弹袭击，基督信众也为礼拜场所担心。周五，澳大利亚官员警告说，斯里兰卡"可能"发生新的恐怖袭击事件。
澳大利亚在向本国公民提供的旅行建议中表示，"攻击可能不分青红皂白，包括外国人访问的地点。"
张平 /凝炼（美联社、路透社、法新社）
针对教堂和高级酒店的连环袭击案发生后，死亡人数不断增加。据称，一名警官十天前曾发出穆斯林极端组织可能会对天主教堂发动恐袭的预警。至于该组织是否确实发动了袭击以及政府是否采取了防范措施，目前尚不得而知。 (22.04.2019)