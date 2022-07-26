斯里兰卡请求中方推迟探测船访问计划

（德国之声中文网）"远望五号"是同中国航天及卫星跟踪计划有关的科研船只。航运数据分析网站根据分析网站MarineTraffic的信息显示，中国科考船"远望5号"从中国江阴港出发，原计划8月11日抵达中方运营的斯里兰卡汉班托塔港。

此前，斯里兰卡国防部曾否认中国测量船即将访问该国的报道。直到印度使馆做出"将对事态发展进行密切关注"的表态之后，斯里兰卡国防部才出面证实，中方确曾提出允许这一舰只到访的申请。

法新社报道称，周六斯里兰卡外交部向中国大使馆发出书面请求，要求中方暂停舰艇到港计划。斯里兰卡外交部写道："外交部希望推迟远望五号抵达汉班托达港的日期，以便就此展开进一步的磋商。"

斯里兰卡一家研究中国一带一路倡议的组织此前曾发表文章，强调了"远望五号"访问斯里兰卡的计划。文章称："中国科研船只远望五号将于八月11日停靠汉班托达港，历时一周，并将于八月17日加油后离港。"文章写道，八月和九月，远望五号将在印度洋西北部对中国卫星进行观察和追踪。还强调，远望五号的到来将为斯里兰卡学习和推动本国航天计划提供良好的机会。

而此前，斯里兰卡国防部一名发言人曾表示，远望五号停靠斯里兰卡港口只是为了"加油及补充给养。"

中国在斯里兰卡与日俱增的影响力以及中国多功能船只在印度洋的频繁活动，令印度极为不安。印度外交部一名发言人巴格奇（Arindam Bagchi ）上个月曾表示："有关这艘船将在八月访问汉班托达港的报道，我们也有所耳闻。可以这样说，对于事关印度安全和经济利益的任何动向，印度政府都会密切关注，并会采取必要的防范措施。"

（综合报道）

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