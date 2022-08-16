斯里兰卡获国际货币基金29亿新贷款

（德国之声中文网）国际货币基金组织周四宣布，已同斯里兰卡达成阶段性共识，将在今后四年内向该国提供29亿美元的一揽子财政援助。国际货币基金在一份声明中称："这项基金式救助计划是为了帮助斯里兰卡宏观经济恢复稳定，并重新获得借贷能力。"

当前，斯里兰卡正面临着该国1948年摆脱英国统治获得独立后最严重的经济危机，物资紧缺和通货膨胀令民众生活陷入困苦境地。

国际货币基金组织高级官员布劳尔（ Peter Breuer）在科伦坡对记者表示："目前的协议只是工作层级的初步协议，斯里兰卡后面要走的路还很长。"他还表示："斯里兰卡已经启动了改革进程，这一进程必须要坚持下去。"

协定内容有哪些？

借贷款项发放之前，还需获得国际货币基金管理层和执董会投票批准。

此外，斯里兰卡政府也须完成此前双方达成的必要步骤。按照国际货币基金的说法，这些步骤包括增加税收、停止补贴、保障汇率灵活性以及增加外汇贮备。

国际货币基金还要求斯里兰卡的官方债权人提供融资担保，并努力同私人债权人促成还贷共识。声明中称："为了恢复斯里兰卡的偿款能力以及填补融资缺口，斯里兰卡的债权人应减免部分债务，国际伙伴也应提供额外的款项。"斯里兰卡总共需要对近300亿美元的债务进行重组。

金融危机对斯里兰卡民众的影响

去年年底以来，食物、燃料和药物短缺令斯里兰卡两千两百万民众的生活变得异常艰苦，与此同时物价也在一路飙升，同去年相比，物价已经上涨了65%。

经济危机引发了大规模街头抗议，并最终在今年七月迫使拉贾帕克萨总统下台。

这场危机的导火索是斯里兰卡外汇贮备告罄，无法进口民生所需的必要物资。而外汇贮备急剧减少则是新冠疫情造成的。疫情爆发后，斯里兰卡的主要外汇收入来源旅游业几乎陷入停顿，而与此同时，斯里兰卡境外打工者向国内的汇款也大幅减少。

批评者认为，前总统拉贾帕克萨不切实际的减免税政策，使国家债台高筑，最终导致经济危机愈演愈烈。

(法新社，路透社）

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