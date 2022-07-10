斯里兰卡示威者仍未撤离 议会拟选举新总统

（德国之声中文网）斯里兰卡政府发言人阿比瓦德纳（Mahinda Yapa Abeywarden）周一表示，该国议会225名议员将于周五重新召开会议。上周末，大规模的抗议活动迫使总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）逃离总统府并最终同意辞职。

按照计划，由议员们提名取代拉贾帕克萨的总统人选，选举总统的投票将在下周三即7月20日进行。拉贾帕克萨表示他将于本周三交出权力。

总理办公室周一也表示，一旦反对党就可能的执政联盟达成协议，现任内阁也将下台，为团结政府让路。

斯里兰卡的抗议浪潮和动荡局势已持续数月，背景是严重的经济危机。政府无力支付食品、药品和燃料等重要物资的进口。今年4月，债台高筑的斯里兰卡政府就宣布无力偿还外债，面临国家破产。汽油、电力短缺，通货膨胀恶化使得民怨沸腾。

抗议者占据了总理府

上周六，首都科伦坡的抗议活动达到高潮，总理维克拉马辛格（Ranil Wickremesinghe）的官邸也示威者纵火焚烧，尽管他也已宣布将辞职。大批愤怒的民众冲入总统府。斯里兰卡私营电视台Sirasa TV播出的镜头显示，人群冲进建于殖民时期的总统府，穿行在房间和走廊上。在庭院内也聚集了数百人，还有人跳进游泳池。

周一还有一些示威者仍在总统府内，称在拉贾帕克萨总统最后下台之前不会离开。安全力量并未试图将这些人全部驱离，但表示局势在掌控之中。

(路透社、德新社)

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