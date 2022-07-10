 斯里兰卡示威者仍未撤离 议会拟选举新总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.07.2022

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时政风云

斯里兰卡示威者仍未撤离 议会拟选举新总统

斯里兰卡总统上周末在民众抗议压力下宣布辞职后，该国议会协商同意在10天内选出新总统。部分抗议者仍滞留在总统府，试图继续施压。

Sri Lanka | Proteste gegen die Regierung

示威者继续呼吁总统立即下台

DW.COM

民众抗议已持续数月的斯里兰卡局势发生激化：愤怒的民众冲入总统府，总统、总理双双宣布辞职。

歷經週末的抗議高峰後，斯里蘭卡總統與總理皆已雙雙宣布辭職，但斯里蘭卡危機短時間恐仍無法解決。當地物價高漲、燃料短缺等問題懸而未決，目前斯里蘭卡華人現況如何？他們怎麼看待這場動搖國本的危機？德國之聲採訪當地華人，了解他們的看法。

斯里蘭卡正遭逢史上最嚴重的經濟危機，燃料短缺使國家處於停滯狀態，許多人相信「離開是唯一選擇」。斯國總理說，斯里蘭卡負債超過500億美元，已經「破產」。為何斯里蘭卡會走到這個地步？

（德国之声中文网）斯里兰卡政府发言人阿比瓦德纳（Mahinda Yapa Abeywarden）周一表示，该国议会225名议员将于周五重新召开会议。上周末，大规模的抗议活动迫使总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）逃离总统府并最终同意辞职。

按照计划，由议员们提名取代拉贾帕克萨的总统人选，选举总统的投票将在下周三即7月20日进行。拉贾帕克萨表示他将于本周三交出权力。

总理办公室周一也表示，一旦反对党就可能的执政联盟达成协议，现任内阁也将下台，为团结政府让路。

斯里兰卡的抗议浪潮和动荡局势已持续数月，背景是严重的经济危机。政府无力支付食品、药品和燃料等重要物资的进口。今年4月，债台高筑的斯里兰卡政府就宣布无力偿还外债，面临国家破产。汽油、电力短缺，通货膨胀恶化使得民怨沸腾。

APTOPIX Sri Lanka

抗议者占据了总理府

上周六，首都科伦坡的抗议活动达到高潮，总理维克拉马辛格（Ranil Wickremesinghe）的官邸也示威者纵火焚烧，尽管他也已宣布将辞职。大批愤怒的民众冲入总统府。斯里兰卡私营电视台Sirasa TV播出的镜头显示，人群冲进建于殖民时期的总统府，穿行在房间和走廊上。在庭院内也聚集了数百人，还有人跳进游泳池。

周一还有一些示威者仍在总统府内，称在拉贾帕克萨总统最后下台之前不会离开。安全力量并未试图将这些人全部驱离，但表示局势在掌控之中。

 

(路透社、德新社)

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