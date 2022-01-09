斯里兰卡正式宣布无法偿还外债

（德国之声中文网）这个南亚岛国财政部周二（4月12日）宣布，该国将无法偿还510亿美元的到期贷款以及利息。该部称，随着国库里外汇告罄，除公开承认，"别无他途"。

没有外汇，斯里兰卡也就无法进口国内必需的基本用品，专家估计，仅今年内，该国必须偿还到期的70亿美元贷款，而今年3月底时，斯里兰卡的外汇储备只剩下19亿美元。

该国的债权方包括多个外国政府，如中国政府和日本政府，它们分别占有斯里兰卡10%的债权，接下来是印度（5%）。其中，中国方面发放的贷款主要用于斯里兰卡国内的基础设施建设。在4月12日的中国外交部新闻发布会上，彭博社记者就斯里兰卡拟向中方借款10亿美元用以偿还将于7月到期的中国贷款向发言人提问；外交部发言人赵立坚回答说："两国始终相互理解、相互支持。中方一直在力所能及范围内为斯里兰卡经济社会发展提供帮助，未来我们还将继续这么做。"

斯里兰卡总统拉贾帕克萨

斯财政部同时针对包括多个外国政府在内的债券方表示，若能以本国货币支付，则斯里兰卡仍有财力。该国财政部称，一项国际货币基金组织（IMF）参与的对该国的援助计划即将启动。

斯里兰卡正遭受数十年来最严重经济危机冲击，2200万国民饱受食物、燃料和药品短缺、电力故障和通货膨胀率急剧上升之苦。经济学家指出，治理不当、持续借贷、税收政策不当，是恶况加剧主因。

（德新社）

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