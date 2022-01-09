 斯里兰卡正式宣布无法偿还外债 | 经济纵横 | DW | 12.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

斯里兰卡正式宣布无法偿还外债

深处严重经济危机的斯里兰卡承认，所有外债均无法偿还。有消息称，该国拟从中国再借10亿美元用于偿还旧债。

愤怒的民众在总统府外宿营，抗议近期持续恶化的经济形势

愤怒的民众在总统府外宿营，抗议近期持续恶化的经济形势

DW.COM

斯里兰卡经济危机愈发严重。民众在总统拉贾帕克萨的官邸前示威时与警方发生冲突之后，拉贾帕克萨宣布全国进入紧急状态，之后该国警方宣布周六实施宵禁令，以防民众在周末举行大规模游行。

斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。

（德国之声中文网）这个南亚岛国财政部周二（4月12日）宣布，该国将无法偿还510亿美元的到期贷款以及利息。该部称，随着国库里外汇告罄，除公开承认，"别无他途"。 

没有外汇，斯里兰卡也就无法进口国内必需的基本用品，专家估计，仅今年内，该国必须偿还到期的70亿美元贷款，而今年3月底时，斯里兰卡的外汇储备只剩下19亿美元。

该国的债权方包括多个外国政府，如中国政府和日本政府，它们分别占有斯里兰卡10%的债权，接下来是印度（5%）。其中，中国方面发放的贷款主要用于斯里兰卡国内的基础设施建设。在4月12日的中国外交部新闻发布会上，彭博社记者就斯里兰卡拟向中方借款10亿美元用以偿还将于7月到期的中国贷款向发言人提问；外交部发言人赵立坚回答说："两国始终相互理解、相互支持。中方一直在力所能及范围内为斯里兰卡经济社会发展提供帮助，未来我们还将继续这么做。"

斯里兰卡总统拉贾帕克萨

斯里兰卡总统拉贾帕克萨

斯财政部同时针对包括多个外国政府在内的债券方表示，若能以本国货币支付，则斯里兰卡仍有财力。该国财政部称，一项国际货币基金组织（IMF）参与的对该国的援助计划即将启动。  

斯里兰卡正遭受数十年来最严重经济危机冲击，2200万国民饱受食物、燃料和药品短缺、电力故障和通货膨胀率急剧上升之苦。经济学家指出，治理不当、持续借贷、税收政策不当，是恶况加剧主因。  

（德新社） 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

 

相关内容

In this photograph taken on February 24, 2020 Chinese and Sri Lankan labourers work at a construction site on reclaimed land, part of a Chinese-funded project for Port City, in Colombo. - From an artificial island in Sri Lanka to a bridge in Bangladesh and hydropower projects in Nepal and Indonesia, China's trillion-dollar Belt and Road plan is stuttering under the effects of the deadly coronavirus. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) / TO GO WITH AFP STORY 'HEALTH-VIRUS-DIPLOMACY-TRADE-CHINA-SASIA' FOCUS BY POORNIMA WEERASEKARA (Photo by ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

深陷经济危机 斯里兰卡寻求重组中国债务 09.01.2022

斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。

15.02.2022 In this photo taken from video provided by the Russian Defense Ministry Press Service on Tuesday, Feb. 15, 2022, Russian armored vehicles are loaded onto railway platforms after the end of military drills in South Russia. In what could be another sign that the Kremlin would like to lower the temperature, Russia's Defense Ministry announced Tuesday that some units participating in military exercises would begin returning to their bases. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

开战以来俄罗斯首次债务违约 12.04.2022

自发动侵略乌克兰战争以来，首次有一家俄罗斯公司无力偿还国际债务。与此同时，莫斯科宣布，暂不发行新国债。

This aerial photo taken on September 17, 2021 shows a housing complex by Chinese property developer Evergrande in Huaian in China's eastern Jiangsu province. (Photo by STR / AFP) / China OUT

恆大债务三度逾期 多地产商同陷偿债危机 12.10.2021

恆大风暴延烧到整个中国房市，多个地产商传出难以支付债务的消息。而恆大在上月底一周内两次错过支付期限后，11日又传出未能履行一笔1.48亿美元的债务利息。此时传出恒大没有放弃造车的消息。

广告
Symbolbild | Coronavirus | Kinderimpfung

研究：哪些人接种新冠疫苗易引发心肌炎

一项最新研究显示，接种新冠疫苗引发心肌炎这一罕见副作用的发生风险并不高于普通人群的患病几率，但因性别、年龄等因素而有差别。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  