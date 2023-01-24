斯里兰卡有望获IMF29亿纾困贷款

（德国之声中文网）斯里兰卡总统维克拉马辛哈(Ranil Wickremesinghe)在议会表示，经济已经有所改善，但是国内仍然外汇不足，无法满足进口需求。国际货币基金组织（IMF）的纾困计划也因此显得至关重要，届时其它国际信贷方也将会陆续向斯里兰卡提供贷款。

维克拉马辛哈说，中国进出口银行周一（3月6日）寄来的一封信中表示，该行和中国央行均向国际货币基金组织发出了意向书。信函确认中国政府将支持按照IMF的标准对斯里兰卡外债进行重组。中方的信函以及印度和巴黎俱乐部提供的融资担保，斯里兰卡方面相信，国际货币基金组织的贷款项目有望在本月第三周或者第四周实现。

斯里兰卡去年成为20年来首个债务违约的亚太国家，外汇储备不足导致该国食品、燃料和药品等重要进口物资严重短缺。

中国和印度是斯里兰卡的最大债权国。据国际货币基金组织统计的数据，截至2020年底，斯里兰卡拖欠中国进出口银行的债务高达28.3亿美元，占该国外债比例的3.5%。

位于美国的中非研究所（China Africa Research Initiative）估算，截至2022年年底，斯里兰卡欠中国的贷款总共达到74亿美元，占其公共外债的近五分之一。

股票研究公司CAL Research的首席策略师乔纳斯（Udeeshan Jonas）说：“国际货币基金组织可能即将做出的宣布会带来一系列积极因素，随着救助计划的批准，预计斯里兰卡会获得更多的美元贷款。”

由于中国和西方国家在如何减免债务的问题上出现严重分歧，赞比亚和斯里兰卡两国从国际货币基金组织获得救助也被严重拖延。斯里兰卡在与国际货币基金组织达成“工作人员级别”的协议后，并实施了一系列不受欢迎的措施，以满足该贷款机构的要求，包括提高税收和公用事业费以及削减补贴，在等待了187天之后终于达成了纾困方案。

今天，中国外交部长秦刚在两会记者会上在回应有关“一带一路”可能会导致“债务陷阱”的质疑时说，中国将继续以建设性态度参与国际债务问题的解决。他还呼吁其他各方共同行动、公平分担。

（路透社）

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