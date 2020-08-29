斯里兰卡最高法院判港口委员会法案违宪

（德国之声中文网）斯里兰卡最高法院裁定，为科伦坡港口城项目设立一个经济委员会的法案有与宪法相悖的地方，必须修改后经过投票批准才能成为法律。

引起争议的相关法案全称为《科伦坡港口城经济委员会法案》，该法旨在任命一个由总统授权的5至7人委员会，全权对港口进行行政管理。最高法院的判决认为，该法可能会削弱议会的权力。

斯里兰卡政府将对法案文本进行修改，使其符合要求，并在周三提交议会辩论，预计在周四进行投票。 由于政府能够在议会聚集三分之二的多数，因此一般认为通过该案的门槛并不是很高。

该国反对党表示，他们希望港口城项目能够成功，但同时担心斯里兰卡因此失去对科伦坡港口以及周边的控制。

他们的担心并非空穴来风，中国为修建该港口周边设施投资14亿美元，斯里兰卡在中国的“海上丝绸之路”倡议中扮演越来越重要的角色。

据美联社报导，科伦坡港口城项目包括一个综合度假村，一个会议中心区，一个码头，以及住宅区和一个金融区。中国交通建设集团（CCCC）旗下公司获得62公顷的可销售的土地使用权，租期为99年。

在受到新冠疫情重创的斯里兰卡，科伦坡政府急需将该项目变成生命线，拉起全国的经济命脉。

过去十年中，中国为斯里兰卡的基建项目提供了数十亿美元的贷款。这些项目包括海港、机场、高速公路、发电站和港口城市。在获得现代化基础设施的同时，斯里兰卡也加重了债务负担。为抵偿债务，该国于2017年将汉班托塔港口以99年租期租给一家中国公司。不过，当年斯里兰卡的债务表显示，在总共45亿美元的债务中，汉班托塔港口的债务所占的比例只有5%，斯里兰卡的最大债权方是日本、世界银行以及亚洲开发银行。

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