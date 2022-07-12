斯里兰卡政局动荡 中印两国各显神通

（德国之声中文网）斯里兰卡目前正在经历1948年独立以来最严重的经济动荡，通货膨胀急剧上升、债台高筑、外汇储备耗尽，导致食品和药物等基本生活用品严重匮乏。

印度和中国正在争夺对这个岛国的影响力，两个大国都已迅速对它提供了帮助。

迄今为止，印度政府已向斯里兰卡政府提供了约15亿美元援助，用于资助食品、燃料、药品和化肥的进口。它还以货币互换和信贷额度的形式提供了另外38亿美元的援助。

北京方面正在提供约5亿元人民币人道主义援助，并承诺在斯里兰卡与国际货币基金组织（IMF）的会谈中"发挥积极作用"。

但中国尚未对斯里兰卡政府的债务减免呼吁作出回应。

资助基础设施建设，北京占了上风

斯里兰卡位于连接亚洲、非洲和欧洲的繁忙航线的十字路口，战略地位重要，近年来已成为印度和中国之间地缘政治竞争和海上竞争的舞台。

印度和斯里兰卡不仅有密切的贸易关系，而且还有民族和宗教联系。但在刚刚被推翻的总统戈塔巴亚暲峙量巳?Gotabaya Rajapaksa）和他的哥哥马欣达暲峙量巳?Mahinda Rajapaksa，2005年至2015年担任总统）的领导下，中国政府更胜一筹，成为斯里兰卡最大的贸易伙伴和最大的债权人之一，占该国全部外债约510亿美元的10%。

当斯里兰卡在2009年结束长达数十年的内战后开始大规模基础设施建设时，中国向该国注入资金，资助建设道路、港口和机场等。

在北京的"一带一路"倡议中，斯里兰卡也成为了海上丝绸之路的一个重要节点。

中国的"债务陷阱"

中国与斯里兰卡建立起更加紧密的关系，让长期以来被认为是该国最亲密的政治和经济伙伴的印度深感不安。

在获得现代化基础设施的同时，斯里兰卡也加重了债务负担。

为抵偿债务，该国于2017年将汉班托塔港口以99年租期租给一家中国公司。

有些西方人士认为，斯里兰卡陷入了中国的"债务陷阱"。

"我去年的实地研究发现，中国通过基础设施外交在该岛国的外交政策中获得了相当大的影响力。"来自斯里兰卡的政治和安全分析家阿贝亚古纳塞克拉（Asanga Abeyagoonasekera）说。

"由于缺乏透明度和中国贷款的高利率，人们对中国项目感到担忧。"他强调说，中国提供的贷款利率大大高于其他债主。

他说："我们从中国贷款的利率为6.4%，而日本贷款的利率还不到1%。

南亚专家、美国印第安纳大学布卢明顿分校政治学教授甘古利（Sumit Ganguly）也持类似观点。他说："靠中国贷款建造漂亮的基础设施项目已被证明是沙粒中建城堡。"

"西方国家散布的谣言"

中国社科院亚太与全球战略研究院副研究员刘小雪说，关于中国的"一带一路"倡议将斯里兰卡拖入目前困境的指控是"西方国家散布的谣言"。

据她说，斯里兰卡的大部分外债是该国在过去几年中获得的大量商业贷款造成的。她说："这些贷款是造成斯里兰卡严峻经济形势的关键因素。"

然而，随着当前的经济危机和人们对北京的负面看法，以及中国显然不愿意部分或全部减免斯里兰卡的债务，印度加紧收复失地并巩固其作为斯里兰卡主要合作伙伴的地位。

"印度将这场危机视为一个机会，并已经采取了相当巧妙的行动，通过供应燃料、药品和贷款来帮助斯里兰卡。"甘古利说。

他强调说，"显然，印度的慷慨是有限度的。但是，鉴于新德里对其邻国的重视以及对中国在该国影响力的担忧，它正在迅速采取行动。"

在过去的几个月里，印度已经设法夺取了中国在斯里兰卡的一些项目的控制权。

新德里国防研究和分析研究所（IDSA）的外交政策研究员帕特奈克（Smruti Pattanaik）认为。"印度对斯里兰卡的政策不是基于对中国的反应。它是历史性的，基于有共同文化的人与人之间的接触。如果你看一下印度在斯里兰卡的投资，它们是以人为本的。"

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 新总统维克拉马辛哈宣誓就职 7月20日，斯里兰卡议会宣布在议会总统选举投票中，临时总统维克拉马辛哈（Ranil Wickremesinghe)获得过半票数，当选斯里兰卡总统。7月21日，维克拉马辛哈宣誓就职。维克拉马辛哈现年73岁，曾多次出任总理，担任国会议员长达45年。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 政治危机漩涡 先前，南亚国家斯里兰卡一夜变天，在民众掀起了全国性抗议浪潮后，7月15日，斯里兰卡议长阿贝瓦德纳宣布总统拉贾帕克萨正式辞职，由总理维克拉马辛哈出任临时总统。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 抗议者冲击总统府 拉贾帕克萨将走人的消息是在数万抗议者冲进其官邸数小时后宣布的。总统府官员当时透露，拉贾帕克萨本人已被转移至一个更安全的地方。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 总统府内游泳 这是戏剧性的一幕：抗议者在总统府内游泳池降温。斯里兰卡正经历史上最严重能源危机。为安抚抗议者，拉贾帕克萨总统此前已将数名近亲从政府高层职位上撤下，其中包括曾分别担任总理和财政部长他的两个兄弟：马欣达（ Mahinda ）和巴西尔（ Basil）。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 总理私宅被烧 抗议者还冲入现任总理维克拉马辛格（ Ranil Wickremesinghe ）的私人住宅，并放火焚烧。事件发生后，维克拉马辛格在召集所在党高层紧急会议后，宣布愿意卸任，为建立一个包括所有政党在内的新政府让路。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 催泪瓦斯对付示威者 在政府耗尽用于进口必需品的外汇后，数月来，2200万人口的斯里兰卡经历了不断飙升的通货膨胀和长时间断电，终使民众忍无可忍。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 维克拉马辛格曾亲口宣布国家财政“破产” 不久前，维克拉马辛格承认斯里兰卡财政告竭，前所未有的经济危机将至少持续到明年底。积欠外国债权人500多亿美元（485亿欧元）债务的这个国家，汽油、药品和食品正快速耗尽。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 困境中的百姓 国家燃料耗尽，百姓不得不找寻替代物：做饭用木柴，自行车替代汽车。一些人说，它们实际上都无法成为真正的替代品，但严峻的经济危机让人别无选择。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 独立以来最严重经济危机 斯里兰卡正处于自1948年获独立地位以来最严重经济危机之中。今年4月，该国进入外债违约状态。维克拉马辛哈承诺拿出一救济方案及新的经济计划，以期有资格申请国际货币基金组织救助。

原总理就任新总统 斯里兰卡能否走出危机？ 呼吁团结起来共同克服危机 对于维克拉马辛哈当选总统，斯里兰卡反对派存有异议，认为他也需要为当前的经济危机负责。维克拉马辛哈当选后在议会发表讲话，呼吁停止分裂 ，“与我一起共同让国家摆脱危机”。



斯里兰卡应该调整外交政策

尽管印度似乎收复了失地，但由于对印度霸权的怀疑和恐惧，斯里兰卡部分民众的反印情绪仍然存在，因此不太顺利。

周三，斯里兰卡议会在拉贾帕克萨上周逃离该国并提出辞职后，选举出曾经多次出任总理的维克拉马辛格代理总统，他被认为是亲印度的领导人。

阿贝亚古纳塞克拉说，下一届政府应该重新调整国家的外交政策，使其更加平衡，并减少拉贾帕克萨时期的亲中倾向。"作为一个岛国，我们支持国际规范和价值观，在印度洋建立基于规则的秩序。我们应该继续支持这个方向，与我们的志同道合者成为伙伴。"

而刘小雪坚持认为，中国无意在斯里兰卡与印度竞争，因为北京的主要目标是发展对中国和斯里兰卡都有利的经济项目。

"我们很清楚，斯里兰卡在地理上离印度有多近，离中国有多远，"她说，"中国知道它无法与印度争夺在斯里兰卡的影响力，但如果印度想这样看待局势，中国也无法阻止他们的行为。"

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