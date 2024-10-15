斯里兰卡打击网络诈骗，逮捕230多名中国嫌犯

在中国政府派出的安全官员协助下，斯里兰卡警方已逮捕230多名中国嫌犯，他们被指控以国际银行为目标进行网络诈骗活动。中国公民和台湾公民落入“电诈网赌”陷阱，前往斯里兰卡从事犯罪活动，是一个由来已久的“老大难”问题。

（德国之声中文网）斯里兰卡外交部长赫拉斯（Vijitha Herath）周二（10月15日）表示，在中国政府派出的安全官员协助下，斯里兰卡警方已逮捕230多名中国嫌犯，他们被指控以国际银行为目标进行网络诈骗活动。

在过去一周的突击行动中，最大规模的一次搜捕发生在10月12日，当日警方逮捕126名中国人，以及2名越南人、1名泰国人和1名菲律宾人。

赫拉斯表示，斯里兰卡警方还查获用于涉嫌诈骗的250台电脑和500部手机。具体被诈骗的金额仍在调查中。赫拉斯说，这些犯罪组织"主要针对外国银行和金融机构"进行诈骗。

中国驻科伦坡大使馆表示，中国已经派出一个由安全官员组成的"工作小组"，与斯里兰卡警方合作进行这次"特别行动"。

中国大使馆发表声明表示："大批犯罪嫌疑人被捕"，遣返和其他工作正在进行之中。

类似案件可以追溯到十多年前

斯里兰卡拥有强大的电信基础设施，并于2019年4月成为南亚地区第一个推出5G网络的国家。2022年，斯里兰卡爆发严重金融危机。

中国大使馆的声明表示，中国对国内网络犯罪分子加大打击，可能促使一些人前往国外寻找犯罪的机会。声明表示，"中方愿意进一步加强与斯里兰卡的执法合作。"

中国公民和台湾公民前往斯里兰卡从事电信和网络诈骗活动，是一个比中国大使馆的声明更加复杂的"老大难"问题，相关报道可以追溯到十多年前，例如新华社2012年5月29日报道，在斯里兰卡落网的17名电信诈骗案犯罪嫌疑人被押送回到中国，"标志中斯两国警方在案件侦破上的首次合作取得圆满成功"。这些被中国媒体称为"中国人"的17名罪嫌中，13人来自中国大陆，4人来自台湾。

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罪嫌可能也是"电诈网赌"陷阱受害者

十多年来，此类诈骗集团并未减少。其中很多犯罪嫌疑人也是诈骗集团的受害者。2023年4月7日，中国驻斯里兰卡大使馆网站通报称，多名中国公民被不法分子以"高薪招聘"为由头诱骗至斯里兰卡、切断与家人和外界联系后，被强制要求参加电信诈骗违法犯罪活动，未完成任务或尝试脱身者遭到各种体罚和折磨，生命安全受到严重威胁，身体健康受到严重摧残。

该大使馆称其迅速协调斯警方部署警力，抓获电诈团伙骨干及涉及非法伤害、非法拘禁的犯罪嫌疑人，成功营救出13名被困中国公民。该大使馆呼吁中国公民避免落入"电诈网赌"陷阱。

今年6月，斯里兰卡警方逮捕200名犯罪嫌疑人，其中主要是印度人，他们也被控从事网络金融诈骗。

（综合报道）

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